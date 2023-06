Scioli también avanza con su armado porteño y complica la lista de unidad del peronismo en CABA

Daniel Scioli y Francisco Cafiero

El nuevo frente Unión por la Patria tuvo su primera definición: tendrá internas a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Pero mientras las disputas más encarnizadas se concentran en territorio bonaerense, los sectores que respaldan la candidatura de Daniel Scioli avanzan con el armado para tener una lista con candidatos propios a jefe de Gobierno, legisladores y comuneros en la capital federal.

Este jueves, el ex motonauta cerró un acuerdo para sumar en CABA a Francisco Cafiero, funcionario del Ministerio de Defensa y primo del canciller Santiago Cafiero. Según pudo saber Infobae, todavía no se definió el lugar que ocuparía aunque deslizaron que podría encabezar la lista de diputados nacionales o de legisladores porteños.

“Se conocen mucho, trabajaron juntos, tienen una relación de confianza”, señalaron cerca de Cafiero y recordaron que formó parte de la gobernación de Scioli como director provincial de Obras de Infraestructura y subsecretario de Gestión y Articulación Institucional.

Desde uno de los partidos que respalda la candidatura del embajador en Brasil señalaron que el “sciolismo” ya tiene los avales necesarios para competir en CABA con una lista propia y esa decisión política complica aún más las negociaciones para alcanzar un candidato único en el distrito.

Alberto Pérez, armador político de Daniel Scioli, y Claudio Ferreño, jefe del bloque de legisladores del FDT y presidente del partido ParTE

Esta semana la coalición porteña presentó su alianza sin tensiones. Se respetó que el piso para participar en la boleta tras las PASO sea del 20% (10 puntos menos que en la provincia de Buenos Aires) y se utilice el sistema proporcional D’Hondt. Un arreglo que allana el camino para la competencia interna.

La Cámpora todavía no dejó trascender ningún nombre como candidato propio y mantiene, junto con el sector del gremialista Víctor Santa María, que hay que esperar hasta que se definan las fórmulas nacionales. A su vez, el candidato más instalado sigue siendo Leandro Santoro, que encabezó la boleta en las últimas elecciones legislativas. El diputado tiene un acuerdo político con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammnes, y con el espacio que comanda el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

Leandro Santoro, Matías Lammens, Graciana Peñafort y Claudia Neira

Ambos sectores, al igual que el massimo (que impulsa a Juan José Tufaro para la lista de legisladores), apuntan a lograr una lista de unidad, aunque todavía no llegaron a un acuerdo, ni siqueira sobre cómo se repartirían los lugares en una lista única. Unión por la Patria defiende la buena elección que hizo en 2019 y, según las principales encuestas, perderá bancas en el Congreso y la Legislatura. El escenario hipotético que manejan se limita a meter siete legisladores y tres diputados. Pocos espacios para contentar a todos los miembros de la coalición.

Justamente ante la posibilidad de que haya sectores que se queden sin representación, el frente “Unidos-La Ciudad”, que nuclea en capital al Movimiento Evita, el gremio UPCN de Andrés Rodríguez y otras agrupaciones, desplegó 1.000 mesas hoy en toda la capital para conseguir los 30 mil avales que necesita para competir con lista propia.

“Juntamos avales porque estamos convencidos de que hay que ampliar los márgenes de nuestro espacio. Esa ampliación puede darse en la confección de una lista única que incluya nuevos actores o mediante la herramienta de las PASO”, dijo el referente del Evita, Jonathan Thea.

Emilio Pérsico, Andrés Rodríguez, Fernando Barrera y Jonathan Thea

Por su parte, otros dos sectores adelantan que presentarán listas propias a las PASO. “Movemos”, que promueve a la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aún busca conseguir los avales pero adelantó que planea ir a las PASO porque políticamente no es “negocio” tener un lugar en una lista de legisladores que no tiene asegurado el ingreso.

Por su parte, el Frente Patria Grande de Juan Grabois lanzó las precandidaturas de Pedro Rosemblat y Ofelia Fernández. El youtuber y la legisladora defienden la idea de tener un candidato con perfil más duro que no busque “parecerse a los del PRO”.

Sin embargo, desde otros sectores de la coalición minimizaron las chances de que presenten a un candidato propio sin tener primero el aval de La Cámpora. “Tienen que renovar todo lo que tienen, incluídos sus tres diputados nacionales, si se cortan solos les va a costar caro, no se la van a regalar”, señalaron a Infobae.

Seguir leyendo: