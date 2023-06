Qué hay detrás de las peleas entre Javier Milei y algunos de los espacios que integraban La Libertad Avanza

Javier Milei junto a Carlos Eguia, que fue su candidato a gobernador en Neuquén y actualmente están distanciados

En tan solo unas horas, el líder de La Libertad Avanza y aspirante a la Presidencia, Javier Milei, se quedó sin candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y sin partido aliado en Neuquén y en Río Negro, lo que generó un cimbronazo en su armado nacional que continúa haciendo ruido y podría replicarse en otras partes del país.

En un miércoles movido políticamente por el cierre de los frentes que competirán en las próximas elecciones, el equipo de campaña del economista, encabezado por su hermana, Karina Milei, Carlos “Chino” Kikuchi y Julio Serna, aceleró las negociaciones para tratar de cerrar acuerdos en los 24 distritos de la Argentina mientras, en paralelo, se abrían nuevos frentes de batalla.

Por la mañana, quien hasta ese momento iba a ser la persona que encabezaría la boleta a mandatario bonaerense, el actual intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, los llamó para avisarles que estaba por brindar una conferencia de prensa para anunciar su decisión de bajarse de la competencia.

Si bien el jefe comunal aseguró a Infobae que siempre tuvo un trato cordial con Sebastián Pareja, que se encarga de coordinar la estructura libertaria en Buenos Aires, hay versiones que indican que ambos nos se pusieron de acuerdo por los lugares en la lista.

Esto mismo es, justamente, lo que denunció este jueves en una editorial radial el periodista Carlos Eguia, que hace tan solo unos meses fue el candidato de Milei a gobernador en Neuquén e incluso compartió actos con él, pero que recientemente se alejó del espacio.

Carlos Eguía compitió por la gobernación con el apoyo de Milei

Poco antes de que venciera el plazo para presentar formalmente ante la Justicia Electoral las fuerzas que integran La Libertad Avanza, las autoridades del frente excluyeron de la alianza al partido Cumplir, de Eguia, y lo reemplazaron por Arriba Neuquén, una agrupación con vínculos con Juntos por el Cambio y que en abril pasado apoyó en los comicios locales a Rolando Figueroa, que resultó ganador.

“Nosotros esperamos hasta el último minuto porque él nos decía que tenía un partido, nosotros necesitábamos uno para hacer el frente y que Javier no vaya con boleta corto (solo Presidente y vice), lo esperamos hasta las 12 menos un minuto, pero nunca nos respondió ni nos dijo nada, porque no tiene partido (legalmente constituido) y entonces tuvimos que buscar otro acuerdo”, explicó una fuente libertaria.

Esta no es la versión de Eguia, quien denunció una supuesta “venta de la marca” y de lugares en las listas de candidatos, como así también un presunto abuso de autoridad por parte de Milei, a quien calificó como “una porquería de persona”, y de su círculo íntimo.

En una durísima editorial radial, el periodista cuestionó que el espacio “haya decidido jugar en la provincia con un partido de (el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez) Larreta” y contó intimidades de los actos que el líder libertario hizo en la Patagonia.

Acto de Milei en Neuquén

“Él, que tanto habla de la casta, de los chorros de los políticos, es el primer chorro, porque lo primero que hicieron después de las elecciones (provinciales) fue llamarme para pedirme cargos en la Legislatura de Neuquén, Sí, me están escuchando bien. Me llamaron y me dijeron ´me tenés que dar un cargo, y que sea el mejor’. Le dije ‘pero vos me estás jodiendo, ¿no?’. ¿Pero cómo te voy a dar un cargo a vos, que vivís en Buenos Aires? Si querés, te venís para acá, te mudás y vemos de qué vas a laburar. Ahí se empezó a pudrir todo, hace, aproximadamente, unos 20 días”, sostuvo el ex candidato de Milei.

Por su parte, en La Libertad Avanza minimizaron el conflicto y remarcaron que al periodista “ya no le queda espacio al cual insultar, porque lo mismo ha hecho con la Coalición Cívica, insultó a todo Juntos por el Cambio, insultó a Macri, insultó a Bullrich y ahora le tocó a Milei”.

Javier Milei y su equipo de campaña ya inscribieron la alianza La Libertad Avanza

En Río Negro, el espacio también rompió su alianza con Primero Río Negro, que llevó como candidato a gobernador a Ariel Rivero, pero en este caso lo solucionaron con el ingreso de un nuevo sello nacional, el Partido Fe, de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Sin embargo, aquí se abrió otro frente de batalla, porque otro de los partidos nacionales que integran el frente, el Renovador Federal, también mostró su enojo por la falta de acercamiento con los armadores nacionales del economista a la hora de negociar los lugares en las listas a diputados en Mendoza.

En diálogo con Infobae, el legislador mendocino José María Videla Sáenz, cercano a Alfredo Cornejo, sostuvo que “no hay que hablar solo de principios liberales, sino que hay que ponerlos en práctica”.

“Defendemos el federalismo, liberalismo, y quienes sean elegidos en Mendoza tienen que ser elegidos por los mendocinos. No creemos que tenga que haber algún líder o pariente de un líder que elija desde Buenos Aires a los candidatos mendocinos”, remarcó.

El mensaje en las redes de Videla Sáenz

En este sentido, si bien aseguró que por el momento no hay una ruptura y que valora de Milei el “haber logrado poner en agenda principios liberales”, advirtió que desde su provincia va a “luchar contra todo tipo de populismo, de izquierda o de derecha”.

“No puedo aceptar que desde Buenos Aires alguien, o su hermana, definan algo tan importante para mi provincia. No creo en una plataforma con ideas abstractas, casi impracticables. Creo en el diálogo respetuoso para resolver los problemas”, agregó, luego, en un tuit.

