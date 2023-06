Agustín Rossi: “Lo único que puede hacer que baje mi precandidatura es no medir”

Agustín Rossi en la Sesión Informativa del 11 de Mayo. (Mario Mosca / Comunicación Senado)

De cara a la fecha límite (14 de junio) para presentar y constituir las alianzas políticas, el jefe de Gabinete Agustín Rossi habló esta mañana en AM 530 y sostuvo que al “no estar definida la arquitectura electoral, situaciones como la de ayer (en referencia a la adhesión de José Luis Espert a Juntos por el Cambio) lo vamos a seguir viviendo en las próximas semanas”, sostuvo el también precandidato presidencial.

Con respecto a su postulación, Rossi aseguró que “en un escenario, como el que tenemos hoy, donde la actitud electoral del Frente de Todos -en su conjunto- es mayor que la de cualquier candidato, nos pone en una situación de muchísima competitividad“. Y sostuvo con firmeza: “Sería un error no desplegar esa actitud sin que haya unas PASO y, por el contrario, tratar de forzar una síntesis que no existe”.

Para ello, planteó un ejemplo práctico. “Es como si en 2019, apenas se conoció la fórmula de Alberto y Cristina, hayamos querido ir a Primarias. Hoy vamos en el sentido contrario de lo natural: la evolución del Frente va hacia a un lado y, nosotros, queremos ir hacia otro”.

Agustín Rossi, durante el último acto público en donde estuvo Cristina Kirchner

De cara al Congreso del Frente Renovador, de este sábado, en Más temprano que tarde se le preguntó si la convocatoria puede llegar a tensionar la candidatura de consenso que se impulsa en parte del oficialismo. “No lo sé, es cierto que estamos en medio de un debate sobre la conveniencia o no de síntesis o de PASO. Independientemente de mi precandidatura, sería un error forzar una síntesis que no existe porque si existiría ya la hubiéramos conocido. No hay ningún precandidato que mida más 20 puntos de forma individual, no hay nadie que pueda concentrar las expectativas mayoritarias del conjunto del Frente de Todos”, aseguró.

“¿Qué parte de la estrategia o que decisión dentro del Frente de Todos puede hacer que vos bajes tu candidatura? se le preguntó. “Que no mida, que vea que en las encuestas no genere expectativas”, respondió escuetamente el ex ministro de Defensa. “¿Es lo único?”, se le repreguntó: “Sí, excepto que haya algún candidato que mida 25 puntos, pero no veo un candidato de consenso”.

Te puede interesar: Agustín Rossi: “No hay candidato de síntesis en el Frente de Todos”

El jefe de Ministros expresó además, en apoyo al gobierno actual, que “es imposible pensar un candidato oficialista que no reivindique parte de la gestión de Alberto Fernández”. Y cuando le consultaron acerca de “las líneas programáticas” que Daniel Scioli anunció con respecto a su postulación, y si hay algunas coincidencias entre las propuestas y miradas de país entre ambos, respondió: “Yo quiero ser presidente, planteé claramente mi precandidatura porque entendí que iba a haber PASO. ¿Por qué? Creí que el único impedimento para que se desarrollen era una precandidatura de Alberto hacia una reelección”.

Cuando el Presidente decidió bajarse de la carrera electoral, Rossi pensó “que una candidatura mía podría empatizar con distintos sectores del Frente de Todos”. Y agregó: “Pienso que puede generar expectativas y en eso estoy trabajando, no estoy pensando en ir por una alianza o confluir con otros compañeros. Estoy pensando en tratar de construir una lista para el 24 de junio conmigo como candidato a presidente”.

Seguir leyendo