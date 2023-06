Gerardo Morales insistió con la incorporación de Schiaretti a JxC: “Tenemos que lograr una coalición tan potente que garantice gobernabilidad”

Gerardo Morales, precandidato a presidente de Juntos Por el Cambio (Foto: Nicolas Stulberg)

En medio de las conversaciones dentro del PRO por ampliar el frente y sumar nuevos referentes a Juntos Por el Cambio, el precandidato a presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, acompañó la idea de Horacio Rodríguez Larreta de alcanzar nuevos acuerdos con dirigentes de otros partidos; en ese sentido, insistió con la incorporación de Juan Schiaretti y llamó a lograr “una coalición tan potente que garantice gobernabilidad”.

Pese al recrudecimiento de la interna, Morales sostuvo que “se está generando un rico debate” y advirtió que la principal coalición opositora viene sufriendo una “pérdida de iniciativa política” a la par que se produce “un crecimiento de (Javier) Milei, ya peligroso”.

Morales analizó el escenario político actual y planteó que, “si hay una situación más compleja en lo económico, puede renunciar Massa, la Vicepresidenta (Cristina Kirchner), y una contundente derrota del Frente de Todos”. “Hay una situación muy compleja que puede terminar poniendo en manos de una persona tan irresponsable como Milei el gobierno de los argentinos”, advirtió.

En este marco, el gobernador de Jujuy volvió reclamar: “Patricia Bullrich tiene que bajar un cambio, está muy soberbia”. “No puede acudir a la descalificación, hace bastante lo hace con Horacio y ahora me suma a mí, tengo respeto por ella, pero no me parece que use la descalificación para ganar en el debate de ideas”, agregó.

En sintonía con Schiaretti, quien este martes aclaró que no pertenece ni va a pertenecer a JxC pero llamó a armar “un Frente de frentes”, Morales destacó la “coincidencia” con el gobernador de Córdoba para que “podamos como un Frente de frentes participar de una gran PASO opositora”.

A la vez, recordó que Schiaretti “es amigo de Macri” y fue el ex presidente quien lo buscó “para que lo acompañe en la fórmula de 2019″. “Hay un peronismo que quiere lo mismo que queremos nosotros”, defendió su postura de ampliar el espacio.

Tras remarcar que “Juntos Por el Cambio no se rompe”, Morales manifestó su deseo de sumar al dirigente cordobés en diálogo con Esteban Trebucq al aire de A24: “Espero que podamos incorporar a Schiaretti. Le haría bien a la gobernabilidad que viene. Nos van a dejar un país en peores condiciones y tenemos que tener la capacidad de tener el número para garantizar las leyes”, justificó. De esta manera, propuso: “Tenemos que lograr una coalición tan potente que garantice gobernabilidad en la Argentina”.

Horacio Rodríguez Larreta y Juan Schiaretti

“Salgamos de terminar enrollados en la interna, pongamos proa en la necesidad de darle gobernabilidad a la Argentina que viene”, continuó el gobernador radical advirtiendo que el enfrentamiento entre los referentes del PRO “viene complicando la situación” en la coalición opositora.

“Juntos Por el Cambio es la única fuerza política en condiciones de gobernar el país, ampliemos, sumemos mas fuerzas políticas”, enfatizó. “Schiaretti forma parte de un partido político en Córdoba, con Randazzo en Provincia de Buenos Aires; Espert también tiene un partido que ha obtenido el 7% de los votos”, señaló al respecto de los nombres con los que busca reforzar la estrategia electoral. Además, puso el foco en que “en la provincia de Buenos Aires nos dicen (los dirigentes locales) ‘ampliemos porque Axel Kicillof mide bien’”.

Con respecto al diputado de Avanza Libertad, cuya aprobación para sumarse a JxC se definió este martes, Morales dijo que “hace tiempo” se había planteado la incorporación de Espert, pero “hasta ayer era rechazado porque si iba de candidato a presidente podía poner en riesgo el porcentaje de votos de Bullrich”. En este marco, cuestionó a la presidenta del PRO al asegurar: “No puede ser que las decisiones de ampliar estén en función de si son funcionales o no a la performance de algunos candidatos”.

