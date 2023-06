Qué dijo Mauricio Macri cuando le preguntaron si se arrepentía de no ser candidato en estas elecciones

Mauricio Macri responde si se arrepiente de no haberse postulado a presidente en 2023

El ex presidente Mauricio Macri habló en radio Mitre Córdoba con relación a la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de sumar a Juan Schiaretti y a otros dirigentes peronistas a Juntos por el Cambio, y también respondió si se arrepintió, o no, de haber declinado su candidatura presidencial 2023.

“¡Qué pregunta Petete!”, reconoció el líder cambiemita, haciendo referencia al apodo del conductor del programa Jorge “Petete” Martínez. Y contestó: “Yo no me arrepiento pero he recibido muchos mensajes de muchos petetes (sic) diciendo que tendría que haber seguido; lo que ordenaba era eso”, reconoció Macri.

Y luego salió rápido del tema asegurando: “Creo más que nunca que este debate, aún con tensiones, tiene que sacarnos definitivamente del caudillismo y que no de vuelta una persona ordena todo, en un país, acá se hace en conjunto”.

Rodríguez Larreta y Schiaretti, en el ojo de la tormenta de Juntos por el Cambio

Rodríguez Larreta, candidato a Presidente que enfrentará a Patricia Bullrich en las primarias de Juntos por el Cambio, propuso sumar a la coalición opositora al gobernador de Córdoba y a otros dirigentes peronistas como Florencio Randazzo y Diego Bossio. La propuesta generó el rechazo de Bullrich y de Luis Juez, quien se encuentra en plena campaña contra Schiaretti en la provincia mediterránea.

En ese contexto, el ex Presidente criticó las jugadas estratégicas que desplegó Larreta en los últimos tiempos: “No las entiendo, se lo he dicho a él que ya no entiendo las decisiones que viene tomando. O tenemos un compromiso con el cambio profundo o no tiene sentido volver al poder”.

Para Macri, la incorporación de Schiaretti es un error, tanto en Córdoba como en referencia a la esencia partidaria de Juntos por el Cambio. “Esto suena a un amontonamiento que desperfila a Juntos por el Cambio, a la vocación de renovación y cambio del PRO”, resumió.

“No entiendo, no entiendo -reiteró el ex mandatario-, se debería volver a esa mesa que creamos hace 15 días, cuando quedamos en que los dos candidatos dentro del PRO iban a sentarse para resolver cada conflicto o alternativa que se presentase en cada distrito y en la alianza. Él (por Rodríguez Larreta) se tiene que sentar con Bullrich y acordar; cuando alguien quien cambiar las reglas tiene que consensuarlo, no puede hacerlo unilateralmente en la mitad o en el final del partido”, reclamó.

Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, con Hebe Casado, del PRO de Mendoza

