Julio De Vido alertó por una “catástrofe electoral” del peronismo si elige “a dedo” a su candidato

Julio De Vido

El ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, manifestó que si el Frente de Todos resuelve su interna en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) “puede sorprender”, pero de lo contrario -si el candidato a presidente se elige “a dedo”- el peronismo se encamina hacia “una catástrofe electoral inevitable”. En este marco, propuso que debería sumarse a la discusión de las postulaciones el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

Acéfalo, sin un liderazgo claro tras la decisión de Cristina Kirchner de no competir en los comicios de este año, el oficialismo continúa sin resolver cómo definirá la o las candidatura/s a la presidencia, pero las declaraciones o gestos que de la vicepresidenta tendrá su impacto en la coalición. “No puedo meterme en la cabeza de Cristina, pero no está todo dicho en el peronismo”, manifestó De Vido. Con una crítica encubierta hacia CFK, el ex funcionario alertó que “si hay dedo, la catástrofe electoral va a ser inevitable”. Y citó como ejemplo la decisión de 2019 de que la vicepresidenta empoderará postulación del Alberto Fernández: “El experimento fue espantoso”.

También señaló que “hay que mirar” la cuestión del “dedo” que se vio en las elecciones de San Juan: (Sergio) Uñac llega a ser gobernador por el dedo de Gioja, quien ocho años después perdió en todos los distritos con sus candidatos, inclusive en su propio distrito”.

De Vido no descarta que se sumen nuevos protagonistas a la discusión de las candidaturas e incluso envalentonó a Jorge Capitanich a que se sume nuevamente a la disputa. “Es una figura muy interesante, tiene un programa, merece ser escuchado y estar en la interna”, elogió al gobernador chaqueño. También destacó al mandatario provincial de Formosa, Gildo Insfrán y reclamó que “hay figuras del peronismo que deben mostrarse más”.

En declaraciones a LN+, consideró que el Frente de Todos puede tener “un resultado inesperado o mejor que el esperado” en las PASO si se presentan “todos aquellos que tengan un programa y voluntad” de competir y “no está el dedo de nadie” detrás de la postulación, insistió.

Para De Vido “es insuficiente” una interna reducida entre el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y el embajador en Brasil, Daniel Scioli, porque “quedan afueras figuras como Capitanich”, que “aumentan la oferta electoral y muestran la imagen de un interior en donde el peronismo no conoce la derrota”.

En su análisis, el ex titular de la cartera de Planificación disminuyó a Alberto Fernández: “Prácticamente no existe”. Y puso el foco en asegurar que el ministro de Economía, Sergio Massa, es quien hoy “tiene la figura presidencial y quien ocupa el espacio que el Presidente no está ocupando”.

Sin embargo, advirtió que el líder del Frente Renovador “tiene un grave problema que resolver en el área de competencia”, que es “el proceso inflacionario y la deuda”. “Si de acá a agosto no logra que los números del vencimiento con el Fondo, tanto de capital o intereses, si por lo menos el capital no es reprogramado, va a costar muchísimo llegar al momento electoral”, agregó.

Por otra parte cuestionó el análisis que sostiene que la oferta electoral se dividió en tres tercios con la aparición de Javier Milei. Para De Vido “hay cuatro cuartos” y resaltó “el 25% que no fue a votar” en 2021. En este marco, reveló que no fue a votar en las Legislativas porque “no iba a apoyar a un candidato puesto por el dedo del Presidente, y alguno de ellos puede haber sido puesto por Cristina también, algunos que ni si quiera sabían por qué estaban ahí”.

