Elecciones 2023, en vivo: fechas, candidatos, encuestas, resultados y todos los detalles minuto a minuto

Margarita Stolbizer: “Me identifico más con Larreta”

“Juntos por el Cambio está desaprovechando la situación. En lugar de estar dando un mensaje de orden, no estamos haciendo ningún aporte a eso. Lo que me parece menos lógico es que se esté discutiendo si ampliamos o no ampliamos. Es como que no quieren ganar”, manifestó la legisladora en comunicación con radio La Red.