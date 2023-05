Uno por uno, quiénes estuvieron en el escenario de Plaza de Mayo junto a Cristina Kirchner

Varios dirigentes del oficialismo estuvieron en el acto

En el acto que encabezó este 25 de mayo por los 20 años de la asunción de su difunto esposo, junto a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, estuvieron sobre el escenario varios dirigentes del Frente de Todos, desde gobernadores y funcionarios del gabinete nacional, hasta legisladores y dirigentes gremiales y de derechos humanos.

Gobernadores

Axel Kicillof y Alicia Kirchner, detrás de la ex mandataria nacional (Franco Fafasuli)

Inmediatamente atrás de la ex mandataria nacional, que fue la única oradora de la jornada, se colocaron dos gobernadores muy cercanos a ella: el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Por un lado, el también ex ministro de Economía, que competiría por su reelección en el territorio bonaerense, se mostró con una campera azul oscura y visiblemente mojado, debido a la intensa lluvia que se registró momentos antes de que comenzara el evento.

Cristina Kirchner junto a Alicia Kirchner

Te puede interesar: Alberto Fernández explicó por qué no estará en el acto de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo

En tanto, Alicia Kichner, hermana del homenajeado del día, el ex presidente Néstor Kirchner, se ubicó también en primera fila y apenas a metros del atril en el que habló su cuñada, con un tapado blanco.

Además de ellos, estaba también el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien recientemente fue reelecto tras ganar las elecciones en su provincia tras obtener más del 50% de los votos.

Funcionarios

Los ministros del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y de Economía, Sergio Massa

Fueron varios los miembros del gabinete nacional y bonaerense que fueron invitados al escenario, pero entre todos ellos llamaron la atención dos que en el último tiempo aparecieron como posibles candidatos a Presidente del Frente de Todos: los ministros de Economía, Sergio Massa, y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

Los funcionarios subieron a la estructura montada frente a la Casa Rosada, saludaron a la multitud que se concentró en el lugar para el acto y luego se ubicaron uno al lado del otro, y se mantuvieron así a lo lardo de todo el discurso de Cristina Kirchner.

Alicia Kirchner con el procurador del Tesoro, Carlos “Chino” Zannini; el subsecretario de Obras Públicas, Edgardo Depetri; Wado de Pedro y Massa

Sin embargo, también se los vio a los ministros nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Cultura, Tristán Bauer; de Defensa, Jorge Taiana; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

También estuvieron el procurador del Tesoro, Carlos “Chino” Zannini; el subsecretario de Obras Públicas, Edgardo Depetri; Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la ANSeS; su par del PAMI, Luana Volnovich; el secretario del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, Daniel Menéndez, y los ministros bonaerenses de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, y de Seguridad, Sergio Berni.

Diputados y senadores

Máximo Kirchner junto a la multitud (Franco Fafasuli)

Por el lado del sector legislativo, también fueron varias las figuras que dijeron presentes, como la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que asumió en el cargo en reemplazo de Massa, y uno de los miembros del recinto, el hijo de la ex mandataria nacional, Máximo Kirchner.

Te puede interesar: Tedeum del 25 de mayo: Poli alertó por la pobreza infantil y les pidió a los políticos que no alimenten la confrontación

Asimismo, estuvieron en primera fila dos senadores del Frente de Todos muy vinculados al kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti, que ocupa una banca por Mendoza; Oscar Parrilli, que lo hace por Neuquén, y Juliana Di Tullio, por Buenos Aires.

Dirigente gremiales y de los derechos humanos

Miembros de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo dijeron presente (Franco Fafasuli)

Además de su rol como diputado nacional, Hugo Yasky también es el secretario general de la CTA y fue uno de los dirigentes gremiales que también participaron del acto, como también lo hicieron Roberto Baradel, de SUTEBA; Daniel Catalano, de ATE Capital; Omar Plaini, del gremio de Canillitas, y Abel Furlán, de la UOM.

Algunos de los dirigentes gremiales que participaron del evento, entre los que están Roberto Baradel, Omar Plaini y Daniel Catalano

Por el lado del sector de los derechos humanos, estuvieron Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Referentes del Frente de Todos

En cuanto a la militancia, estuvieron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; su par de La Matanza, Fernando Espinoza; el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez; el ex intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; el ex diputado Carlos Kunkel; la ex titular del INADI, Victoria Donda; la ex ministra de Seguridad, Nilda Garre; el humorista Dady Brieva; el dirigente social y precandidato presidencial, Juan Grabois, y el dirigente socialista Jorge Rivas;

Familia

Los nietos de Cristina Kirchner participaron del acto

Por último, también sorprendió la cantidad de familiares que acompañaron a Cristina Kirchner en esta jornada de homenaje a su difunto esposo, ya que, además de su hijo Máximo y de su cuñada Alicia Kirchner, también estuvieron sus nietos, a los que no suele mostrar en público, y la madre de los niños y ex pareja del diputado, Rocío García.

*Fotos: Franco Fafasuli.

Seguir leyendo: