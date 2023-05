“Cristina presidenta”, “Una más y no jodemos más” y “Patria sí, colonia no”: las canciones de la militancia en el acto de CFK

Los cánticos de la militancia durante el discurso de Cristina Kirchner

Con un discurso principalmente concentrado en confrontar con Mauricio Macri y la Corte Suprema, en reivindicar su gestión y la de Néstor Kirchner, y en evitar evaluaciones del actual gobierno, Cristina Kirchner habló durante alrededor de una hora ante una Plaza de Mayo colmada de militantes que insistieron con el operativo clamor.

“La verdad que qué mejor lugar que volver a encontrarnos en esta Plaza de Mayo, la plaza de la Patria”, fueron las primeras palabras de la Vicepresidenta ante sus seguidores, quienes luego de que sonaran las estrofas del himno nacional, empezaron a entonar al unísono: “¡Cristina presidenta! ¡Cristina presidenta! ¡Cristina presidenta!”. El cántico se repitió más tarde, cuando CFK enfocó sus críticas hacia los medios de comunicación.

Otro de los gritos de la militancia que hizo que la ex mandataria se quedara en silencio durante algunos segundos tuvo la misma sintonía: “Una más y no jodemos más”, vociferó la militancia en varios pasajes del acto que se anticipó debido a las condiciones climáticas.

Cristina Kirchner habló ante una Plaza de Mayo colmada (Franco Fafasuli)

El discurso de Fernández de Kirchner estuvo acompañado por otros clásicos cánticos de los militantes kirchneristas, sobre todo al recordar los ‘70 y la necesidad de la avanzar en una “renovación del pacto democrático”, un reclamo que instaló desde el intento de asesinato que sufrió en la puerta de su casa en Recoleta.

“Escucho y dicen que hay que acabar con el peronismo. Por favor. Si con ganarle alcanza por qué llegar al exterminio”, insistió, lo que provocó la respuesta de los presentes a coro: ‪”A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido”.

Y cuando la ex presidenta criticó, pero sin nombrarlo, a Gerardo Morales por su gestión en Jujuy y las políticas que lleva adelante con el litio, gritaron: “¡Patria sí, colonia no!”.

En ese sentido, Cristina Kirchner pidió tener una “mirada estratégica” para que las empresas que llegan para exportar ese recurso “por lo menos que armen las baterías acá”, y agregó: “Cuando escucho a algunos dirigentes, que respeto porque fueron elegidos por el voto popular, ponerse contentos porque en Bolivia han sacado legislaciones que cuidan el litio. Pero qué vocación de colonia, de querer volver a ser Potosí, ponete en la cabeza ser Malasia”.

La militancia volvió a pedir por la candidatura de la Vicepresidenta

Enfervorizados, entre los militantes no faltó otro de los habituales cánticos: “Néstor, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Militaremos de sol a sol, somos los pibes, los soldados de Perón. No me importa lo que digan los gorilas de Clarín, vamos todos con Cristina a liberar el paí­s”.

En el discurso, hubo pocas referencias al gobierno de Alberto Fernández. “Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo, lo dije en La Plata, va a haber crecimiento, terminaba la pandemia, pero ojo cuiden los precios de la economía porque si no el crecimiento se lo van a llevar cuatro vivos. Y pasó. Se lo están llevando cuatro vivos. Porque aún, a pesar de los errores, este gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Mauricio Macri”, dijo en un tramo la Vicepresidenta.

“El problema que tenemos es la distribución del ingreso. Y miren, créanme que para distribuirlo muchas veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho. no se trata de confrontar. ¿O por qué se creen que en mi segundo gobierno pudimos llegar al 51%? o ¿por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso: porque nunca fui de ellos ni lo voy a ser. Hagan lo que hagan, aunque me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo”, continuó.

La programación del acto se trastocó debido a la lluvia (Nicolás Stulberg)

En el escenario sobresalieron las figuras del ministro de Economía, Sergio Massa, y el del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, justo detrás de la oradora, que por otra parte no brindó alguna definición electoral en medio de la incertidumbre que invade al Frente de Todos.

