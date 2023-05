“Hundieron al país”: la reacción de la oposición tras el discurso de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo (Franco Fafasuli)

En un discurso por los 20 años del kirchnerismo que duró una hora, Cristina Kirchner habló mayoritariamente del pasado: recordó en varios pasajes sus presidencias y la de Néstor Kirchner, además de utilizar frases ya en desuso y confrontó con Mauricio Macri —a quien mencionó con nombre y apellido luego de un largo tiempo—. Minutos después de haber terminado el acto en la Plaza de Mayo, distintos referentes de la oposición reaccionaron ante las definiciones de la vicepresidenta de la Nación.

Ente las críticas, el ex Presidente le respondió a la vicepresidenta con un gráfico para desmentir que los pagos al FMI implicaron una fuerte salida de dólares en los últimos años. “¿Y ahora?”, planteó Macri desde su cuenta oficial en Twitter al postear la imágen con las estadísticas.

El tuit de Mauricio Macri

Vale recordar que durante el discurso —casi en el único pasaje en el que hizo referencia al gobierno de Alberto Fernández—, la ex jefa de Estado mencionó los cortocircuitos con el Presidente pero solamente para terminar criticando al líder del PRO: “Todos saben las diferencias que he tenido y tengo y no es necesario explicarlas… Lo dije un 20 de diciembre en La Plata cuando señalé: ‘Va a haber crecimiento, pero ojo cuiden los precios de la economía porque sino se lo van a llevar 4 vivos’. Y pasó, se lo están llevando 4 vivos. Porque Argentina volvió a crecer, porque a pesar de las equivocaciones o diferencias, este gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Mauricio Macri, no tengo dudas”.

Te puede interesar: Con un discurso que apuntó al pasado, Cristina Kirchner volvió a confrontar con Mauricio Macri

Más allá del tuit que emitió el ex Presidente mientras Cristian Kirchner realizaba su discurso, otros referentes de la oposición nacional también se expresaron a través de redes sociales, como los casos de Patricia Bullrich, Mario Negri, Martín Lousteau y Alfredo Cornejo, entre otros.

“A Cristina Kirchner ya no le quedan discursos que puedan ocultar la tragedia que generaron los gobiernos kirchneristas. Hay más pobres, más desigualdad y menos futuro. Hundieron al país. Ahora los argentinos debemos revertir su desastroso legado”, apuntó el senador nacional Cornejo.

El tuit de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, en tanto, señaló: “Lo que comenzaron hace 20 años termina así: con un país ruinoso, pobre, descapitalizado, inculto. Mejor que hablar es mirarles la cara a los argentinos, que lloran todos los días”. “Nosotros vamos a poner las cosas en su lugar, de una vez y para siempre”, dijo la precandidata presidencial.

“No mienta más, Cristina Kirchner. La Vicepresidenta sigue sin hacerse cargo de sus errores del pasado, ni del presente desastroso que le está dejando su gobierno a todos los argentinos”, apuntó también desde Twitter el senador nacional Martín Lousteau.

Mario Negri, por su parte, apuntó: “Cristina Kirchner rindió tributo a una ‘década ganada’ pero la historia demostró que fue ‘década perdida’. Por eso es que hoy, 20 años después, los jóvenes se alejaron del kirchnerismo, ya que el FdT no es capaz de ofrecer un futuro mejor. Solo discursos nostálgicos y erráticos”.

El segundo tuit sobre el acto de CFK de Negri

Luego, en un segundo tuit, Negri agregó: “Cristina afirmó que Néstor Kirchner recibió en 2003 ‘un Estado así de chiquito’. En 12 años, el kirchnerismo subió del 28% al 48% (año 2014) el gasto del sector público en relación al PBI. De chiquito a elefantiásico, por eso hoy prenden los discursos anti Estado. Háganse cargo”.

Te puede interesar: Críticas a la Corte, el acuerdo con el FMI y la crisis del 2008: 19 frases de Cristina Kirchner en Plaza de Mayo

El diputado nacional Florencio Randazzo, por su parte, también sumó su postura sobre las definiciones de CFK. “Parte de la deuda que la política tiene con la sociedad es responsabilidad de quienes subieron hoy al escenario, empezando por la actual vicepresidenta de este gobierno. Hay que hacerse cargo. No alcanza con decir que hay diferencias con el presidente. Hay que resolver los problemas de verdad”, enfatizó.

La postura de Margarita Stolbizer

Margarita Stolbizer, en tanto, apuntó: “Mal discurso de CFK, contó tantos millones de dólares sin hablar de inflación ni pobreza, denuncia lujos de otros sin justificar su fortuna mal habida con la que nunca generó empleo. Demasiada hipocresía. No está claro a quién le habla”.

Luego, la diputada nacional completó un breve hilo de Twitter con un segundo y último posteo: “El primer pacto democrático debería ser cumplir la Constitución, no robar, no mentir y acatar los fallos de la Justicia. Y pasar el bastón de mando cuando perdés. De la Revolución de Mayo ni noticia. Ella cree q es la Patria. Por eso también su traje de bandera”.

El tuit de la diputada nacional Karina Banfi

Seguir leyendo