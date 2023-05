El mensaje en Twitter de Mauricio Macri sobre la deuda con el FMI mientras Cristina Kirchner hablaba en Plaza de Mayo

(EFE)

El ex presidente Mauricio Macri reaccionó hoy a los dichos sobre la deuda con el FMI de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien en el acto por el 20° aniversario de la asunción de Néstor Kirchner, sostuvo hoy que “si no logramos que el programa que el FMI impone a todos sus deudores sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, industrialización e innovación tecnológica, va a ser imposible pagarlo”. La ex mandataria señaló que el préstamo al Gobierno de Cambiemos “fue político” y que “la política” tiene que ser la solución. “Les dieron un préstamo inédito de UDS57.000 millones y ni así pudieron ganar las elecciones”.

A las 15.45, en pleno discurso de la vicepresidenta, Macri le respondió a Fernández de Kirchner a través de un mensaje de Twitter en el que preguntaba “Y ahora?”, al citar un posteo del economista Fernando Marull, en el que se graficó el volumen de ingreso de divisas desde que asumió el actual Gobierno, comparado con el monto pagado al Fondo Monetario y la pérdida de reservas.

Según el posteo de Marull citado por el ex presidente, los USD 110.000 millones de ingreso de dólares por agroexportaciones desde 2019, contrastan con los USD 825 millones que se pagaron al Fondo y los USD 13.500 millones que se perdieron en las reservas del Banco Central en el mismo período.

“Cuando te digan que faltan dólares ‘por la deuda con el FMI’, solo mandale este gráfico, con un ‘Besis’”, fue el texto de Marull que acompañó el gráfico que alimentó la respuesta de Macri.

“Fuimos en 2016 y 2017, el país en el mundo que más deuda tomó. Cuando no se pudo pagar, pasó lo que pasó, otra vez el Fondo Monetario. Con un adicional: ya no eran los préstamos stand by más o menos normales que se daban a todas las economías de la región o a otras partes del mundo”, enfatizó Cristina para confrontar con Macri por el auxilio que le concedió en 2018 el Fondo Monetario, e insistió en el otorgamiento del préstamo a la anterior gestión, al que calificó de “inédito e insólito”, con objetivos electorales. Del monto total, destacó la vicepresidenta, “USD 45.000 millones le liquidaron y ni así pudieron ganar las elecciones. Entregaron un país endeudado con dos dígitos de desocupación”, subrayó.

En esa línea, la vicepresidenta enfatizó en la diferencia de cantidad de dólares entre su gobierno y el de Juntos por el Cambio: “Si uno compara los USD 647.000 millones de dólares de PBI que les dejamos, al 10 de diciembre de 2019 había 447.000 millones, USD 200.000 millones menos de PBI y USD 120.000 millones de dólares más de deuda. Eso es lo que hicieron en cuatro años los que hoy nos dicen que quieren volver a conducir el país”.

Reconoció, sin embargo, las falencias con la actual gestión económica de la cual tomó distancia. “Todos saben las diferencias que tengo. Al crecimiento se lo llevaron cuatro vivos”, afirmó aunque agregó que “este Gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido un segundo de Macri”.

Por su parte, el ex presidente no fue el único en responder al discurso de la ex mandataria. También la pre candidata a presidente, Patricia Bullrich, subió a sus redes un contundente mensaje, minutos después del fin del discurso en Plaza de Mayo. Lo que comenzaron hace 20 años termina así: con un país ruinoso, pobre, descapitalizado, inculto. Mejor que hablar es mirarles la cara a los argentinos, que lloran todos los días”, escribió Bullrich.

Seguir leyendo: