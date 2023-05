Elecciones 2023: cada precandidato a presidente recibirá $104 millones del Estado para imprimir sus boletas en las PASO

Boletas de precandidatos presidenciales en las PASO 2019

Por estos día la atención mediática y política está concentrada en qué hará el Frente de Todos respecto de una posible candidatura única a la Presidencia para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, tras la confirmación del paso al costado de Cristina Kirchner, y si los postulantes de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, serán los únicos dos contendientes en esa interna partidaria, o competirán también con otros candidatos de la coalición opositora.

Sin embargo, más allá de las implicancias políticas de esas resoluciones, la cantidad de listas que las distintas fuerzas políticas inscriban para las candidaturas nacionales determinará el dinero que deberá desembolsar el Estado para la impresión de boletas partidarias. Esto es así porque por un fallo de la Corte del 2015, ratificado en 2020, el Ministerio del Interior solventa la impresión de una boleta por elector a cada lista de precandidatos que oficialicen para participar en las elecciones primarias.

El monto no es una cifra menor, y está entre las mayores erogaciones que deberá enfrentar el Ministerio del Interior en la organización de las elecciones Primarias, generales, y de un eventual balotage. En la Dirección Nacional Electoral (DINE) estiman que ese rubro insumirá unos $12.000 millones aproximadamente, en base a lo gastado en las elecciones del 2021 y las del 2019. Evalúan que siempre en las presidenciales se consolidan más los frentes y hay menos dispersión de listas. De esa cifra, calculan que las PASO se llevarán un poco más de la mitad. En las elecciones de 2019, el aporte estatal entre las PASO y las generales alcanzó un total de $933 millones, solo para la impresión de boletas.

Este año, el número exacto de cuánto dinero deberá desembolsar el Estado se podrá establecer una vez que se conozca la cantidad definitiva de listas que se hayan registrado en la Justicia Electoral para la medianoche del sábado 24 de junio. En estos comicios, se elegirán cinco categorías: presidente y vice, parlamentarios del Mercosur distrito único, diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur distritales, y senadores nacionales en las 8 provincias que eligen sus representantes para la Cámara alta. En 2019, Mauricio Macri había decidido no convocar a elecciones de parlamentarios de Mercosur, con el argumento de recortar gastos y la “parálisis” que tenía ese parlamento regional, pero hubo un fallo posterior de la Cámara Nacional Electoral que obligó a restituirlas.

Muchas de las listas internas y agrupaciones que se presenten a las PASO se beneficiarán del aporte del Estado para las impresiones de boletas, pese a que en muchos casos no superarán el piso de votos del 1,5% que les permitirá acceder a las elecciones generales. Si bien, ese gasto debe rendirse posteriormente ante la Justicia Electoral, no siempre es fácil corroborar que efectivamente se imprimieron las boletas declaradas, ya que se da por válida la sola presentación de una factura de una imprenta.

De hecho, el Frente Patriota Federal, liderado por Alejandro Biondini (y que anteriormente se denominó Frente Patriota Bandera Vecinal), recibió una multa de $21 millones por inconsistencias en su informe de ingresos y gastos de campaña de las PASO legislativas del 2017, en las que compitió como precandidato a diputado nacional. Entre las irregularidades, la justicia determinó “la no acreditación en debida forma del gasto declarado en impresión de boletas electorales”. La Justicia Electoral advirtió que dirigentes de ese Frente cobraron por ventanilla bancaria parte del dinero pagado por el Estado para la impresión de boletas para cada una de las seis listas a senadores que se presentaron en la Provincia de Buenos Aires, que no se habría usado para tal fin. Las seis listas de la agrupación de Biondini - cuestionado por reivindicar el nazismo - implicaban, en ese momento, la impresión de 12 millones de boletas, que debía solventar el Estado. Sumadas solo obtuvieron 29.762 votos, el 0,34% del total, y no pasaron a la elección general. Esa sentencia está apelada.

¿Cuánto recibirá del Estado cada lista partidaria que se inscriba para las PASO para imprimir sus boletas? Dependerá de la cantidad de categorías en las que se presenten listas dentro de cada agrupación o alianza electoral. Puede que haya competencia en las precandidaturas a presidente y lista única para diputados nacionales, por ejemplo. Por otro lado, solo se eligen senadores en ocho distritos: Buenos Aires - que representa el 37% del padrón-, Misiones, San Juan, Jujuy, Formosa, Misiones, La Rioja, San Luis y Santa Cruz.

La Dirección Nacional Electoral - organismo a cargo de Marcos Schiavi, dependiente del Ministerio del Interior - ya definió el valor del aporte que se le pagará a las agrupaciones políticas que se inscriban para competir en las próximas elecciones nacionales para la impresión de las boletas: lo fijó en $2,92 para cada categoría o sección.

Infobae realizó el cálculo en base a ese costo de la boleta papel multiplicado por las cuatro categorías, o por 5 en caso de que se elijan senadores, y por el padrón electoral, ya que la normativa para las PASO fija que el Estado le pagará a los partidos el costo de una boleta por elector.

Si bien la ley de Primarias Abiertas sancionada en 2009 (ley 26.571) establecía que la DINE le debe dar a cada agrupación política los fondos para imprimir el equivalente a una boleta por elector, hubo un fallo de la Corte Suprema de 2015 que determinó que ese monto debe pagarse a cada lista que compita dentro de una misma agrupación. Fue a partir de un planteo de la Alianza UNEN que sentó jurisprudencia en ese sentido.

Así, cada una de las listas de cada partido o alianza electoral que presente precandidatos a presidente recibirá $104,5 millones. Si a eso le suma una lista propia de precandidatos a parlamentarios del Mercosur distrito único (se eligen 18 en todo el país), el monto asciende a un total de $209 millones, el equivalente al costo de las boletas para dos padrones nacionales.

Si además la lista presenta candidatos a diputados nacionales en los 24 distritos recibirá una media de $4,3 millones por cada lista de cada provincia, ya que debe cubrir el costo de otro juego de boletas por el padrón de cada distrito. Esta cifra se duplica si además presenta precandidaturas a parlamentarios del Mercosur distritales en las 24 provincias. Por último, se suman otros $6 millones en promedio para cada lista que lleve candidatos a senadores nacionales.

Así, en total, cada lista que hipotéticamente presente en las PASO precandidaturas en las cinco categorías (incluida senadores) en 8 distritos, y en las cuatro categorías (presidente, diputados nacionales, parlamentarios del Mercosur distrito único y distritales) en las restantes 16 provincias, podría llegar a embolsar $467millones.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, con un padrón de 13,1 millones de electores cada lista que presente precandidatos de diputados y de senadores nacionales recibirá $76,5 millones. Los otros cuatro distritos con mayor peso electoral CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza no eligen representantes a la Cámara alta, por lo que el Estado les pagará el equivalente de una boleta por elector a cada lista de precandidatos a diputados. Así, en CABA, cada lista interna recibirá $7,4 millones; en Córdoba: $8,9; en Santa Fe $8,2 y en Mendoza, $4,3 millones.

El cálculo realizado por la Unidad de Datos de Infobae surge de considerar el pago de una boleta por elector del padrón para cada una de las cuatro categorías que se eligen, o cinco en las provincias que se eligen también senadores. En el caso de las elecciones presidenciales y de parlamentarios del Mercosur de distrito único (se eligen 18 en todo el país), se toma el padrón nacional, y para la elección de diputados y senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur distritales, el padrón de la provincia correspondiente.

En la anterior presidencial del 2019, en las PASO hubo 10 listas de precandidatos a presidente, 216 listas de precandidatos a diputados nacionales, y 67 de precandidatos al Senado. En total fueron 293. No se eligió la categoría parlamentarios del Mercosur.

