La cantidad de partidos políticos creció casi un 50% en todo el país desde que se realizaron las PASO de 2011

A contramano del escepticismo de amplios sectores sociales hacia la política como una vía para mejorar su calidad de vida, la cantidad de partidos políticos vigentes en el país viene creciendo desde 2011 a la fecha. Según datos de la Dirección Nacional Electoral (DINE), al 23 de marzo, hay 705 partidos políticos habilitados a presentarse a estas elecciones en todo el país. De esta cifra, 47 son agrupaciones de orden nacional, es decir, cumplen con el requisito de tener la personería en al menos cinco distritos.

Si bien la cantidad de agrupaciones políticas ha fluctuado año a año por distintas decisiones de la Justicia Electoral, su crecimiento fue sostenido en la última década. Los partidos políticos eran 491 en 2011, según datos de la DINE, cuando entraron por primera vez en vigencia las PASO. Impulsadas por Néstor Kirchner en 2009 luego de su derrota en las legislativas de ese año, las Primarias marcaron una baja inicial en las agrupaciones, pero 12 años después esa cifra aumentó un 44%.

“Las PASO, que venían a achicar la oferta electoral dado el umbral del 1,5% de los votos que fijan como límite para pasar a la general, no están funcionando en ese sentido, por lo menos en aquellas provincias en las cuales hay Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Por lo cual, es llamativo que sigan creciendo los partidos políticos. Pareciera que cada uno que tiene una idea nueva, quiere crear un partido político en vez de ir por las estructuras tradicionales. Pero esto habla de que armar un partido político en Argentina es fácil y sostenerlo también”, analizó Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano.

De los 47 partidos con reconocimiento nacional, solo tienen la personería vigente en las 24 provincias el PJ, la UCR y el PRO. Los tres competirán en estas elecciones con candidatos a presidentes en el espacio del hoy Frente de Todos por un lado, y Juntos por el otro.

Otros 15 partidos están vigentes entre una cantidad de distritos que va de 10 a 17. Entre ellos, el Partido Socialista, el Movimiento Libres del Sur, Kolina, el Frente Grande, el Partido de la Victoria, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la Coalición Cívica - ARI, Nuevo Encuentro y el Partido Solidario. Solo dos no tienen la personería vigente en los 5 distritos requeridos: el Partido Comunista y Proyecto Sur, que fueron intimados por la Justicia Federal Electoral de primera instancia de la Capital Federal, en diciembre, a cumplir con los requisitos exigidos para poder presentar candidatos a legisladores nacionales y presidente.

El mapa de la cantidad de agrupaciones vigentes en cada distrito es, en algunos casos, un reflejo de la cantidad de electores. Sin embargo, en otros no se ve tal correlato. Así, Buenos Aires - que concentra el 37% de los ciudadanos habilitados a votar - lidera el ranking con 79 partidos políticos habilitados en esa provincia para competir en las elecciones nacionales y/o locales.

Le siguen la Ciudad de Buenos Aires - cuarta en número de personas habilitadas a votar -, con 59 fuerzas políticas, y Córdoba - segunda provincia del padrón electoral - con 46 agrupacines. Santa Fe recién aparece en quinto lugar con 36 partidos políticos vigentes, detrás de Corrientes (43) y Salta (37), pese a ser la tercera provincia en cantidad de votantes habilitados. Un número similar tienen Chaco y Catamarca, con 34 y 33 agrupaciones vigentes en cada una.

El reconocimiento de nuevos partidos y las caducidades de otros dispuestos por la Justicia Electoral hace que este número pueda fluctuar ligeramente de una semana a la otra. Por este motivo, desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) informaron una cifra muy similar aunque no idéntica a la que manejan en la DINE: 708 agrupaciones habilitadas para postular legisladores nacionales y 49 nacionales para presentar aspirantes a presidente.

“El número efectivo de partidos se mide a través de las bancas en el Congreso y a nivel nacional son muchísimos menos que ese número, y en las provincias también, con lo cual llama mucho la atención la gran cantidad de partidos políticos vigentes”, afirmó Secchi ante la consulta de Infobae. Y advirtió que “entre muchos de esos partidos, hay sellos de goma que, en realidad, no existen. Están anotados y pueden haber presentado sus afiliados, pero no funcionan efectivamente, y muchas veces están disponibles para crear frentes, o directamente venderse al mejor postor que necesite un partido político con personería para presentarse en las elecciones”.

El director ejecutivo de Poder Ciudadano analizó como “negativo” el impacto para el sistema político de esta cantidad de partidos. “No sirve un sistema político tan fragmentado. Si hay muchas agrupaciones políticas y las reglas se vuelven más laxas, hay problemas - como por ejemplo en Perú - para conformar un Congreso que pueda tomar decisiones. No sucede eso hoy en Argentina, pero tener 700 partidos políticos de distritos y casi 50 nacionales es una barbaridad. Pensar que se puedan presentar esa cantidad de candidaturas presidenciales es imposible. No sucede porque en Argentina hay un sistema de alianzas electorales”.

El negocio de las boletas

Los expertos consultados por Infobae mencionaron que algunos de los partidos políticos que consiguieron su personería jurídica en los últimos años podrían estar sacando ventajas de un guiño legal. Los llamados “partidos Pyme” son agrupaciones que subsisten gracias al financiamiento público para la impresión de boletas, en especial para las PASO, cuando suelen presentar varias listas internas que reclaman -cada una- los fondos para imprimir la misma cantidad de boletas que un padrón entero.

Las fuentes consultadas aseguraron que estas maniobras aumentaron en los últimos años porque -coinciden- es prácticamente imposible controlar que esas boletas efectivamente se manden a imprimir. Esto les permite quedarse con el dinero de las que no fueron impresas. “Hay una tendencia creciente de más cantidad de partidos políticos desde la vuelta de la democracia, que se vio incentivada por el fallo de la Corte Suprema de la Nación”, indicó una fuente de la Justicia electoral.

El experto se refiere a una sentencia del Máximo Tribunal que avaló un reclamo en 2017 del frente Patriota Bandera Vecinal, que lidera Alejandro Biondini (cuestionado por reivindicar al nazismo) para que el Estado le pague más de $16 millones correspondientes a la impresión de boletas de las PASO de ese año en la provincia de Buenos Aires. La decisión de la Corte Suprema abrió la puerta para que el Estado financie la impresión de boletas equivalentes a un padrón completo para cada una de las listas internas de los partidos que se presentan en las PASO.

“Hay incentivos que tienen que ver con el financiamiento político, como la impresión de boletas, que muchas veces es imposible de controlar. Hay casos de partidos que se presentan a una elección sin absolutamente ninguna chance que supuestamente terminan imprimiendo millones de boletas, pero ese dinero nunca se sabe muy bien hacia dónde va”, advirtió Secchi.

En 2019, el Estado le transfirió a las agrupaciones que compitieron en las PASO una suma que en total ascendió a $398,4 millones para el pago para la impresión de boletas de papel para la categoría presidente y legisladores nacionales. En las elecciones de 2021, el aporte público para boletas fue de $1.673 millones destinados a 383 listas de 139 listas y agrupaciones. Más de 40 agrupaciones no superaron el piso de votos del 1,5% que les permitió acceder a las elecciones legislativas generales.

El reclamo judicial del frente Patriota Bandera Vecinal no fue el primer ni el único reclamo, pero sí quedó marcado entre los conocedores de las reglas electorales por las características del caso. Este partido presentó en las PASO de 2017 a Biondini como su precandidato a diputado, pero registró otros seis precandidatos a senadores, que obtuvieron, entre todos, el 0,3% de los votos. Es decir, este partido no llegó a competir en las elecciones generales.

El Estado ya había pagado $5 millones por la impresión de las boletas para toda la agrupación, pero el partido reclamaba que el Estado desembolsara los fondos para las boletas de cada una de las seis listas. La Corte entonces ordenó cumplir con el criterio que indica que el Estado debe financiar el costo de una boleta por elector para cada uno de los precandidatos que compitan dentro de un mismo frente, sin importar cuántas listas internas formen parte de las PASO.

Para las elecciones generales, los aportes del Estado para la impresión de boletas partidarias es el equivalente a 2,5 por elector registrado en cada distrito, para cada categoría.

Los requisitos para la personería

Para poder presentarse a elecciones, solos o en una alianza, las agrupaciones políticas deben poseer su personería política vigente. ¿Qué implica? Una serie de requisitos establecidos en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) que, si no cumplen, le significan su caducidad.

Entre ellos figuran no realizar elecciones partidarias internas en el lapso de cuatro años; no presentarse a dos elecciones nacionales consecutivas; o no alcanzar el 2% del padrón electoral del distrito que corresponda. También deben mantener la afiliación mínima prevista, que publica anualmente la CNE y actualmente es de 4.000 afiliados para los distritos con más de 1.000.000 de electores. A su vez, deben respetar la paridad de género en las elecciones de autoridades y de los organismos partidarios.

Por último, es causal de caducidad de un partido presentar candidatos procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Cómo se procesó la información

La Unidad de Datos de Infobae accedió a los datos actualizados a 2023 de las agrupaciones políticas con personería jurídica vigente a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) y los procesó por distrito. También consultó a la Cámara Nacional Electoral (CNE). Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo, con sus respectivas pestañas, siga este enlace.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener y Andrés Snitcofsky

