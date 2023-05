La fuerte declaración de José Luis Espert cuando pidió terminar con los piquetes: “Si se resisten cárcel y sino bala”

El político liberal afirmó que no dialogará con los sindicatos, si gana la presidencia

En medio de una jornada tomada por el colapso que generaron los movimientos piqueteros en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, José Luis Espert cruzó a las personas que colmaron la avenida 9 de julio e impidieron la libre circulación de los ciudadanos. De la otra vereda, los manifestantes reclamaban frente al Ministerio de Desarrollo Social contra los ajustes que sufrieron los planes sociales.

“Los piquetes son inconstitucionales, son un delito, es de delincuente hacer esto. ¿Sabes por qué delincuente? Porque es delinquir y delinquir es violar la ley. Acá estás violando la Constitución y el Código Penal”, argumentó el líder político de Avanza Libertad al mencionar que deberían tomarse medidas más duras para erradicar la problemática social. “Se tiene que hacer porque sino esta es la ley de la selva”, sentenció.

En consecuencia, el economista liberal enumeró una suerte de protocolo a seguir que cumpliría en su mandato, si resulta electo en las elecciones generales de octubre, para ponerle un alto a los movimientos sindicales. “Acá tendría que haber, en el mejor de los casos, un camión hidrante”, comenzó el político, quién aumentó la apuesta al plantear que “si se resisten cárcel y sino bala”.

Acerca del reclamo de los piqueteros por los ajustes en los beneficios estatales, el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio afirmó que no es necesario eliminarlos, pero sí realizar una modificación estructural en la administración de estos. “Basta de esta cultura del plan, de la organización social que lucra con el beneficiario del plan. A los planes hay que auditarlos y mantener el plan bien dado que tiene que estar condicionado en el tiempo, no puede durar toda la vida. A las organizaciones sociales ni un peso, no puede haber un intermediario en el plan”, propuso.

Espert tildó a los piqueteros de delincuentes

De la misma forma, el diputado nacional no tardó demasiado en apuntar contra los líderes sindicales, a quienes calificó como “sindigarcas”. “A los dirigentes que están detrás de esto hay que meterlos presos. Se sabe que Pérsico, Grabois y Belliboni están detrás de esto. Ustedes tres son delincuentes”, denunció Espert al acusarlos de utilizar las luchas sociales de los trabajadores a favor de sus intereses.

“Le cagan la vida a la gente y se disfrazan para seguir currando. Esos son los que defienden los derechos del trabajador que no quieren una reforma laboral cuando la mitad de los trabajadores trabajan en negro”, criticó el exponente del liberalismo, luego de enfatizar en los bienes patrimoniales que han reunido. “Si yo gano la presidencia este año, conmigo se les termina la joda”, amenazó.

Por otro lado, en respuesta al comunicado que emitió la Confederación General del Trabajo (CGT) en su contra, el experto en economía tensó aún más el enfrentamiento a través de un descargo en sus redes sociales, en el que lamentó la negativa de mantener un diálogo con él durante el año en el que se conmemora el aniversario N° 40 del regreso a la democracia. Más tarde, en su participación en “La cruda verdad”, por A24, el político retomó el tema al declarar que “estos que están detrás del comunicado no son los que defienden los derechos de los trabajadores, son una facción del partido peronista llamado CGT. Son un conjunto de gordos, atorrantes y chorros”.

La reacción del precandidato en Twitter, tras leer el comunicado de la CGT

“Yo le quiero decir algo a la CGT: la defensa de los derechos del trabajador la hace la Constitución artículo 14 y 14 bis, te podrá gustar o no pero están ahí”, sostuvo Espert, quien más tarde redobló la apuesta al decir: “Acá es pico y pala. Es ir a una guerra contra la CGT. Yo no les pedí dialogar con ellos, yo voy a dialogar con el Congreso”. Asimismo, el candidato definió a la situación social que se vive en el país como “un genocidio económico, social y cultural autoinfligido”.

“Lo que hay que hacer es plantear a la gente los cambios que hay que hacer y tener el poder político para poder hacerlos, por eso es importante que la gente vote estas reformas”, arengó el referente liberal al plantear que, con él en la Presidencia, estas modificaciones se realizarían desde el inicio del mandato. Por otro lado, el economista explicó: “Yo me metí en esto de la política para servir a la gente, yo me siento un servidor público. No soy un garca que viene a la tele con ocho tipos acompañándolos”.

