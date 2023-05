La movilización piquetera que colapsó el centro porteño, desde el drone de Infobae

Drone de la movilización piquetera que colapsó el centro porteño

Una vez más, miles de personas de diferentes organizaciones sociales, de izquierda y sindicales se concentraron sobre la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social, para reclamar por mejoras en los planes y para protestar contra las bajas en los programas de asistencia estatal, la inflación y el acuerdo con el FMI.

Como en cada evento importante, el drone de Infobae estuvo en el lugar capturando imágenes desde el cielo que permiten dar dimensión de la masividad de la marcha de este jueves, que ocupó varias cuadras de extensión.

En el video se puede observar una importante masa de gente alrededor del Ministerio, ubicado en la intersección de la 9 de Julio y la calle Moreno, lo que impidió la libre circulación por la zona, que se vio completamente interrumpida.

Los militantes, que también ocuparon toda la traza del Metrobús a lo largo de varios metros de la avenida, agitaban las banderas de las diferentes agrupaciones a las que pertenecen, entre las cuales estaban Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Polo Obrero, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la CTA Autónoma.

Los militantes también ocuparon la traza del Metrobús

Entre los reclamos que hicieron los manifestantes está un aumento de los programas sociales por inflación y bono de emergencia, la asistencia integral a los comedores populares, el rechazo a las bajas en los planes, la entrega de herramientas y materiales para trabajar y la apertura de los programas para los que lo necesitan.

Los militantes, que llegaron desde zonas tan disímiles como Ledesma (Jujuy), Rosario (Santa Fe), La Matanza, Almirante Brown, Vicente López y Moreno, se podían ver a varios kilómetros de distancia y solamente se mezclaban con los árboles de la calle, por la que ya no transitaban los autos.

A través de un comunicado, la Unidad Piquetera, que concentra a todas esas organizaciones, acusó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de estar “muy ocupada en su campaña electoral” y no atender los reclamos de los manifestantes, que le vienen reclamando “una reunión hace meses, mientras aplica un ajuste sin precedentes”.

Las columnas ocuparon varias cuadras de la avenida

“Bajas injustificadas en los programas sociales, recortes en los alimentos a los comedores, comida en mal estado, incumplimiento de compromisos de asistencia en herramientas para trabajos productivos etc etc etc. El ajustazo en la asistencia social lo completa una inflación galopante de más del 10% en solo un mes que destruye los salarios, las jubilaciones y los programas sociales”, sostuvo la agrupación.

Según quienes organizaron la protesta, “nada es suficiente para el FMI y su mejor alumna, la ministra de Desarrollo Social”, ya que “se ha conocido que pretende 400.000 bajas más y seguir ajustando”.

“Como será de grave la situación, que ha logrado unir en una acción común de confluencia con un programa mínimo de reivindicaciones concretas, al 99% de las organizaciones, lo que incluye a las oficialistas que apoyan al gobierno Nacional empeñado en ajustar a los trabajadores y que por primera vez confluyen con la Unidad Piquetera que viene denunciando esta política con fuertes acciones de lucha callejeras”, se señaló.

