Larreta ratificó que quiere una PASO en la provincia de Buenos Aires, pero los intendentes le exigieron garantías

Horacio Rodríguez Larreta se reunió hoy con la Mesa del PRO de la provincia de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta se reunió esta tarde con la Mesa del PRO de la provincia de Buenos Aires, con el fin de avanzar en definiciones sobre la estrategia de Juntos por el Cambio (JxC) en el territorio más populoso del país. El jefe de Gobierno fue el anfitrión de una cumbre que los dirigentes bonaerenses habían hecho días antes con Mauricio Macri y, aparte, con Patricia Bullrich. La idea fue hacer una serie de encuentros con cada uno de los presidenciables y referentes del partido para unificar criterios y ordenar la oferta electoral con la que apuestan a destronar a Alex Kicillof de la gobernación.

La actividad comenzó a las 16 y se extendió por poco más de una hora. Tuvo lugar en Augusta, un coqueto restó en Palermo. Asistieron dos de los tres candidatos a gobernador alineados con Patricia Bullrich, Néstor Grindetti (Lanús) y Javier Iguacel (Capitán Sarmiento); el alfil bonaerense de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo; y el postulante larretista, Diego Santilli. En tanto que Joaquín De La Torre, el otro candidato bullrichista, no estuvo porque no integra institucionalmente el PRO.

Además, asistieron los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), Julio Garro (La Plata); Héctor Gay (Bahía Blanca); Pablo Petrecca (Junín); Javier Martínez (Pergamino); Ezequiel Galli (Olavarría); Diego Valenzuela (Tres de Febrero); Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); los dirigentes territoriales y ex intendentes Ramiro Tagliaferro (Morón); Martiniano Molina (Quilmes); la diputada nacional Silvia Lospennato y los legisladores bonaerenses Florencia Retamoso, Daniela Reich, Adrián Urreli, Christian Gribaudo y Alejandro Rabinovich.

Según pudo saber Infobae con testigos del cónclave, Larreta escuchó la postura de los intendentes y dirigentes bonaerenses, intercambiaron miradas y luego les manifestó su postura respecto a la estrategia que considera para la provincia. El jefe de Gobierno sostuvo que apuesta a que haya competencia entre Santilli, su elegido, contra el candidato que defina Bullrich. La ex ministra de Seguridad resolverá en los próximos días quién será su postulante.

La interna presidencial entre Larreta y Bullrich se consolida y también se disputa en la provincia de Buenos Aires

Pese a la búsqueda de un candidato de unidad por la que trabajan un grupo de dirigentes del partido, Rodríguez Larreta fue claro y señaló que su decisión es competir. Es decir, consolidar la interna con Bullrich no sólo por la Casa Rosada sino también por la gobernación de la provincia.

En cuanto las intendencias, que el PRO gobierna 22 de los 135 distritos bonaerenses, en la reunión de esta tarde se sostuvo la línea que el partido viene performando desde hace algunas semanas: se respetará la decisión del intendente en esos municipios que gobiernan y se apostará por la competencia interna en el resto de los territorios. Es un indicio de la desconfianza que persiste entre el bullrichismo y el larretismo.

Ya sin Vidal en la carrera presidencial, en el PRO se consuman las postulaciones presidenciales de Rodríguez Larreta y Bullrich. Lo que resta resolver ahora es quién o quienes serán los candidatos a gobernador que presentará el partido amarillo para disputar contra Kicillof. De momento, Ritondo es el alfil de Vidal en la provincia. Tras el renunciamiento de la ex gobernadora, el diputado nacional dio el salto a las huestes de Bullrich. En tanto que Grindetti, Iguacel y De La Torre esperan por una definición de Bullrich. El ex intendente de San Miguel ya avisó que si la jefa del PRO decanta por Ritondo, no descarta pegar un portazo. De hecho, tiene conversaciones con La Libertad Avanza, espacio de Javier Milei. Por su parte, el diputado nacional Santilli es el postulante larretista y permanece como el favorito en las encuestas.

En provincia, el principal dilema lo tiene Bullrich. Debe elegir entre uno de sus tres precandidatos y resolver qué hará con Ritondo. El presidente del bloque del PRO en Diputados le ha dicho a sus asesores que es “cuestión de tiempo” para que él sea ungido como el postulante de la ex ministra de Seguridad. No obstante, en el bullrichismo matizan esa hipótesis. Mientras tanto, ya tuvo ofrecimientos político concreto en del PRO: encabezar la lista de diputados nacionales y ser presidente de la Cámara de Diputados. Ritondo desestimó, por ahora, tal propuesta y sigue concentrado en su campaña a gobernador.

