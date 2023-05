Carlos Sadir: “Hasta que no haya un cambio de gobierno nacional va a ser difícil torcer el rumbo”

Carlos Sadir, el gobernador electo en Jujuy durante la celebración del triunfo del frente Cambia Jujuy

(Enviada especial a Jujuy) Con casi el 50% de los votos, Carlos Sadir se impuso este domingo en la elección de Jujuy para suceder a Gerardo Morales a partir del próximo 10 de diciembre. El actual ministro de Economía enfrentó un peronismo dividido y una izquierda que amenazaba con quedarse con el voto de los desencantados. Junto con Alberto “Piki” Bernis representaron por primera vez en la provincia una fórmula radical que ayudará al actual mandatario a proyectarse en su campaña presidencial.

A los festejos de la celebración del triunfo de Sadir arribaron Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, junto con otros dirigentes de Juntos por el Cambio que buscan representar el ala moderada de la coalición opositora. Durante una entrevista con Infobae, el gobernador electo de Jujuy confirmó que Morales tomará impulso en la campaña presidencial con los resultados que lograron esta noche y habló de la “nueva impronta” que aplicará cuando comience su gestión.

— ¿La celebración de esta noche representó un impulso a la candidatura presidencial de Gerardo Morales?

— Si, por supuesto. Es una ratificación de lo que hicimos en Jujuy y una muestra de lo que se puede hacer en Argentina. “Dar vuelta la Argentina”, como dice su slogan, porque acá empezamos con una provincia deficitaria, desequilibrada, sin paz, con desorden, con cortes de rutas, financieramente mal y destruída. Hemos logrado revertir todas esas situaciones y creo que en estos 7 años hicimos una gran tarea. Me parece que es una muestra de que Gerardo es un líder que tiene mucha potencia y coraje para afrontar cualquier transformación que necesite Argentina.

Alberto “Piki” Bernis y Carlos Sadir, la fórmula radical que triunfó en Jujuy

— ¿Coincide con las críticas al gobierno nacional que lanzaron tanto Morales como Rodríguez Larreta?

— Hasta que no haya un cambio de gobierno nacional va a ser muy difícil torcer este rumbo. La verdad que el gobierno nacional no toma ninguna medida que tenga que ver con cambiar esta situación, este camino que llevamos de alta inflación y con las consecuencias que eso significa. Pero en Jujuy hemos trabajado igual, hay mucha obra pública y privada, hay inversiones mineras de muchos millones de dólares. Todo eso genera trabajo. Al turismo le hemos dado un impulso tremendo y tiene mucho más para crecer: desde el 2015 hasta acá el turismo ha generado más de 7 mil puestos de trabajo, un total del 25 mil personas trabajan en forma directa en el turismo. En la minería tenemos muchísima mano de obra y en obra pública. En ese sentido hemos trabajado mucho y hemos generado muchas fuentes de trabajo, que es lo que la gente hoy demanda. Hicimos mucho, falta mucho todavía pero lo vamos a hacer.

— En la previa a conocerse los resultados había temor por la participación de los jujeños en la elección, ¿Cree que hay descontento en la sociedad?

— Como en todas las elecciones y en toda gestión hay gente que ve la transformación, que le parece bien pero también hay descontento, obviamente. Jujuy no está ajena respecto a la situación nacional, que está complicada y es muy crítica, con números e índices muy malos sobre la inflación y la pobreza. No escapamos de esa generalidad pero creo que también, a pesar de eso, hay mucho esfuerzo para tratar que eso llegue lo menos posible a la gente. Hemos trabajado mucho en buscar la manera de generar trabajo y oportunidades, obviamente que falta más todavía. Hay niveles de pobreza que son hoy importantísimos en el país y Jujuy no sale de esos números, por supuesto, pero hay que seguir trabajando en ese sentido.

Horacio Rodríguez Larreta arribó a Jujuy para celebrar en triunfo con Gerardo Morales y Carlos Sadir

— ¿Cómo será su política sobre los recursos minerales y el litio?

— Hemos trabajado mucho con la minería sustentable, estamos alentando la instalación de inversiones mineras con la importancia que tienen respecto a los puesto de trabajo y el derrame que implica para el resto de las comunidades y empresas pequeñas.

— ¿Con qué expectativa iniciará su mandato desde el 10 de diciembre?

— Tengo la mejor expectativa y me representa un gran desafío seguir la gestión de Morales que fue muy exitosa y muy transformadora para Jujuy. Lo hicimos juntos, lo trabajamos juntos, él como líder y con un gran equipo. Desde el 10 de diciembre deberemos seguir con mucho de lo que trabajamos pero con la impronta de una nueva gestión.

