Alfredo Cornejo se reunió con Ted Cruz, el senador republicano de EEUU enfrentado con Cristina Kirchner

Alfredo Cornejo con el senador republicano, Ted Cruz

El senador radical Alfredo Cornejo, uno de los de los dirigentes alineados con el “ala dura” de Juntos por el Cambio, llevó hasta Estados Unidos su confrontación con el kirchnerismo. En Washington, se reunió con el senador republicano Ted Cruz, enemigo declarado de la vicepresidenta Cristina Kirchner por pedir que se le apliquen sanciones en el Congreso nortemericano.

“Me reuní en el Congreso de Estados Unidos, con el senador del Partido Republicano, Rafael Edward “Ted” Cruz. Charlamos sobre la situación política de nuestros países y la posibilidad en el futuro, de estrechar lazos entre Mendoza y el Estado de Texas, de donde es originario”, comentó el precandidato a gobernador de Mendoza en su cuenta de Twitter.

Cornejo resaltó en su publicación que Ted Cruz impulsó una ley en el Capitolio para que “se investigue y sancione a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción, con el objetivo de ‘proteger los intereses’ de su país en el extranjero”.

El parlamentario estadounidense es un aliado de ex presidente Donald Trump y uno de los “halcones” de la política de Estados Unidos. Desde su banca como miembro del Comité de Relaciones exteriores de la Cámara alta, encabeza la ofensiva contra Cristina Kirchner y otros regímenes latinoamericanos considerados por este sector como “populistas”.

Para Cruz, “Cristina Fernández de Kirchner es una política profundamente corrupta que ha socavado el Estado de Derecho y las instituciones políticas de Argentina”. La iniciativa del parlamentario tuvo una respuesta de parte de CFK, que la vinculó a un complot tejido desde el centro político de EEUU para inhabilitarla electoralmente.

“Tal cual lo dije: Proscripción! Y para que nadie tenga dudas, del norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Py. ¿En serio lo van a seguir negando? Dale…Ted Cruz: El Senador de Estados Unidos que más dinero recibió de las empresas de petróleo y gas en el año 2018… Y acá tenemos Vaca muerta, segunda reserva de gas shale y cuarta de petróleo shale a nivel mundial”, expuso la Vicepresidenta hace semanas en sus redes sociales, al conocerse el proyecto de ley impulsado por Cruz.

“¿Te das cuenta por qué nos dejaron afuera de la cancha? Se nota mucho. Por si todo esto fuera poco, 5 días antes de que intenten asesinarme, el Senador Ted Cruz había pedido sanciones en mi contra por las acusaciones del Fiscal Luciani. Como verás, todo hace juego con todo”, completó Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner había acusado a Ted Cruz de buscar desplazarla por sus intereses en Vaca Muerta (Aglaplata)

La reunión con Ted Cruz y Cornejo, realizada el 3 de mayo pasado, es un mensaje de afinidad política. Coincide un día después de que la congresista republicana, María Elvira Zalazar, presentara el proyecto de Cruz en la Cámara Baja del Congreso, además de cuestionar la relación de la Argentina con China.

En cualquier caso, el proyecto de Cruz no será viable en el Senado norteamericano, ya que es conducido por el Partido Demócrata, pero la iniciativa de Zalazar puede tener algún eco en la Cámara de Representantes, ya que allí dominan los republicanos.

Cornejo fue invitado por el think tank centro Diálogo Interamericano para exponer sobre la situación de Argentina frente a las próximas elecciones presidenciales. Esta actividad, titulada “What will happen in Argentina coming elections?” se desarrolló en la capital estadounidense en el Georgetown Americas Institute Conversatorio.

Apretón de manos entre Alfredo Cornejo y Ted Cruz

Durante ese encuentro, dialogaron sobre la situación política y social de Argentina y recordaron que este año se cumplen 200 años de relaciones bilaterales entre Argentina y Estados Unidos. En esta oportunidad, estuvo acompañado por senador nacional por la provincia de Misiones del PRO, Humberto Schiavoni.

En su viaje, que implicó una pausa en su campaña electoral para su vuelta a la gobernación, el mendocino continuó con una agenda de reuniones. Al comienzo de la semana se encontró con Baxter Hunt, director del Cono Sur del Departamento de Estado de Estados Unidos, y con Bruce Friedman, vice director.

Luego, se entrevistó con el presidente del Instituto Republicano Internacional (IRI), Daniel Twining, y el director senior para América Latina y el Caribe, Antonio Garrastazu. Se trata de una organización que financia programas de estudio y posee una división de Latinoamérica y del Cono Sur. “Hoy tienen un programa de apoyo a mujeres representantes populares políticas y dirigentes sociales”, señaló el senador nacional por Mendoza.

Otra de las reuniones se dio en el Congreso con el senador por el Estado de Louisiana, Bill Cassidy, miembro con influencia de la comisión de finanzas y posteriormente, se reunió con Daniel “Dan” Erikson, subsecretario Adjunto de Defensa para el hemisferio occidental en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, a fin de abordar temas como la seguridad estratégica de ambos países y de la frontera de Argentina.

En Mendoza, las elecciones se celebrarán el próximo 11 de junio. Dentro de Cambia Mendoza, la alianza que integra Cornejo, habrá competencia interna con el ex legislador nacional Luis Petri. Por fuera de Juntos por el Cambio, pero dentro del mismo espectro opositor, se presentará el diputado nacional Omar de Marchi, que decidió dar un paso al costado luego de una serie de desencuentros con dirigentes del PRO y constituyó La Unión Mendocina.

