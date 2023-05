Fernán Quirós: “El mejor candidato puede que no seamos ni Jorge ni yo”

Fernán Quirós, ministr de salud y precandidato a jefe de gobierno porteño

La interna en el PRO para liderar la Ciudad de Buenos Aires parece no dar tregua. El ministro de Salud porteño y precandidato por la sucesión en CABA, Fernán Quirós, reiteró que se debe lograr un solo candidato, al tiempo que reconoció que “el mejor puede que no seamos ni Jorge (Micri) ni yo”.

En declaraciones a Radio Con Vos, Quirós aseguró que “hay que trabajar para que el PRO sea muy competitivo en las PASO de Juntos por el Cambio” y afirmó que “el mejor candidato no tiene personalismo”.

“Tenemos que lograr un sólo candidato, que sea la persona más aceptada por la sociedad. Hay que ver algún mecanismo de consulta al estilo cordobés u otro, donde entre las encuestas y los acuerdos se pueda encontrar el mejor candidato. El camino es encontrar el mejor candidato para la sociedad”, enfatizó.

En medio de los rumores sobre la postulación de María Eugenia Vidal, Quirós opinó que no es un tema sólo de consensos, sino de consulta a la sociedad. “El mejor candidato puede que no seamos ni Jorge (Macri) ni yo. El mejor candidato es el que la sociedad está más dispuesto a valorar. Y en la Ciudad es muy fácil hacer una encuesta presencial para consultarle a la sociedad. No hay que poner a ninguno de nosotros por delante del carro”, añadió.

Al ser consultado por su postulación en representación del PRO, Quirós no dejó dudas al respecto: “Yo puedo sostener el formato de buen gobierno que el PRO ha demostrado en los últimos años. Además, vengo a complementar eso con una mirada humanista de la política pública que la gente vio en la pandemia. La gente sabe que soy coherente, que soy honesto, que digo la verdad y expreso lo que pienso. Y luego la gente tendrá que definir si es ese el perfil que quiere”.

En este contexto, Quirós insistió que “la sociedad argentina y porteña está rota” porque venimos de un golpe tras otro. “Sienten que la política argentina no da respuestas, por eso decido aportar a la política porteña. Vengo a aportar mi diferencial viendo lo que a la sociedad le está pasando”, añadió. “Buena parte de los que dicen voy a votar a (Javier) Milei están en ese escenario. Una proporción de la sociedad llegó a la conclusión de que la política y la democracia no son el camino para resolver los problemas. Pero la forma nunca es romper el sistema, sino mejorarlo, darle calidad profesional y humana. Yo vengo a ofrecer una mejora al sistema político”, concluyó.

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la interna por su sucesión y en medio de los rumores sobre Vidal, no descartó que se sumen nuevos competidores.

“En Capital se pueden presentar los que quieran, todos tiene derechos a hacerlo. Yo dije siempre que deberíamos trabajar, tender a unificar las candidaturas, pero de acá al cierre de listas se pueden presentar los que quieran, nuevos, los que ya están en carrera, otros. Pero para mi hoy ese no es el tema. El tema hoy es la angustia de millones de argentinos que no llegan a fin de mes”, resumió.

Seguir leyendo: