Sin Patricia Bullrich, los dirigentes de JxC se reunirán hoy para analizar el futuro de la economía

Rodríguez Larreta, Bullrich, María Eugenia Vidal, Gerardo Morales, Elisa Carrió, Miguel Ángel Pichetto y Facundo Manes

Los precandidatos presidenciales de Juntos Por el Cambio y referentes de la coalición se reunirán este martes para analizar la crisis económica y sus planes de gobierno de cara a las elecciones 2023. La gran ausente será Patricia Bullrich, quien optó por encabezar una gira por el interior del país.

El encuentro tendrá lugar hoy a las 10 en el Hotel Emperador, en el barrio porteño de Retiro. Sin la presencia de la ex ministra de Seguridad, allí se verán las caras el resto de los presidenciales: el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; la diputada nacional, María Eugenia Vidal; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; el diputado radical, Facundo Manes; y el auditor general de la nación, Miguel Ángel Pichetto. En tanto, Elisa Carrió, postulante por la Coalición Cívica, no confirmó su asistencia.

La asamblea fue convocada por los titulares de los partidos que integran JxC: Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Federico Angelini (PRO); Morales (UCR) y Pichetto (referente del peronismo republicano).

Las fundaciones Alem (UCR), Hannah Arendt (Coalición Cívica), Pensar (PRO) y Encuentro Republicano Federal vienen manteniendo reuniones conjuntas de sus equipos técnicos y este martes el objetivo es poner en común los respectivos trabajos que conformarán un plan de gobierno que sustente la campaña opositora.

Los presidentes de los partidos que integran Juntos Por el Cambio lanzaron un comunicado alertando su “preocupación” por “la fragilidad económica” de la Argentina y “la falta de apego a la realidad del Presidente Alberto Fernández”.

En la reunión que se prevé se extienda hasta pasado el mediodía asistirán los economistas de los distintos precandidatos. Eduardo Levy Yeyati, del equipo de Gerardo Morales; Hernán Lacunza (de Larreta y Vidal) y Luciano Laspina (de Bullrich), por el PRO; Matías Surt del equipo de Carrió; Marina Dal Poggetto, del equipo de Manes y Juan Carlos Sánchez Arnau, de Encuentro Republicano. Según se adelantó, cada uno tendrá cinco minutos. Harán un diagnóstico de la crisis y darán precisiones sobre los principales puntos del programa económico de la oposición.

La foto de unidad del PRO, tras la reunión de los referentes del partido el viernes pasado.

Luego habrá una devolución de parte de los precandidatos a presidente y procederán a un debate en el que quedarán a la vista las coincidencias y las disidencia de los referentes de Juntos Por el Cambio.

Además, estarán los presidentes de los bloques de cada partido en ambas Cámaras del Congreso. Los diputados Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR), Rodrigo De Loredo (UCR Evolución), Juan Manuel López (CC), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Margarita Stolbitzer (Encuentro Federal). En tanto que por el Senado están convocados los radicales Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo y por el PRO Humberto Schiavoni. A ellos se sumarán los presidentes de cada una de las fundaciones: Franco Moccia (Pensar PRO), Eduardo Mondino (Fundación Encuentro ERF), Agustín Campero (Alem UCR), Fernando Sánchez (Hannah Arendt CC). También está invitado el diputado Alberto Assef, presidente del partido Unir, que también integra JxC.

Se esperaba lograr una foto de unidad de todos los postulantes a la presidencia y había expectativa sobre el encuentro que iban a tener Bullrich, Larreta y Vidal en medio de la interna del PRO, sin embargo la ex ministra de Mauricio Macri no asistirá. Bullrich estuvo este lunes en La Rioja donde protagonizó recorridas junto a la fórmula para la gobernación, Felipe Álvarez y Guillermo Galván y referentes locales; y este martes visitará la provincia de Misiones donde tiene previsto una conferencia de prensa junto a los candidatos, recorridas por diferentes pueblos donde dialogará con políticos, militantes y productores. La ex titular del PRO prefirió ausentarse de la reunión de Juntos por el Cambio y focalizar su actividad en Misiones donde el próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones provinciales.

