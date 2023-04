Cumbre del PRO: los líderes se reunirán para dar una señal de unidad y destrabar la interna

María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich se reunirán este viernes (Franco Fafasuli)

Luego de una semana de alto contenido político y volatilidad económica, los presidenciables y dirigentes del PRO se verán las caras este viernes en San Isidro para dar una señal de unidad y destrabar la interna que tiene su principal foco de conflicto en la resolución de las candidaturas en la Ciudad de Buenos Aires.

La cumbre del partido amarillo se dará horas después de la reaparición pública de Cristina Kirchner y tras el desembarco de José Luis Espert en Juntos Por el Cambio, hecho que tensa aún más la relación entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

El jefe de Gobierno porteño y la ex ministra de Seguridad estarán presentes en la misma mesa en la que este viernes también se sentarán el ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien llega en medio de rumores que la ubican como candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad. También irán los dos precandidatos a gobernador, Cristian Ritondo y Diego Santilli; el presidente del PRO, Federico Angelini y el principal colaborador de Macri, Fernando de Andreis.

La excusa del mitin, que se llevará a cabo en un lugar aún no revelado de San Isidro, es debatir sobre la situación económica del país, a la que los referentes opositores consideran “extremadamente preocupante”.

En los últimos días circuló otra versión que indicaba que Larreta iba a anunciar que Fernán Quirós es su único postulante en CABA, lo que escalaría aún más la pelea entre el jefe de Gobierno y el macrismo. Tanto Bullrich como Mauricio Macri presionan para que Jorge Macri sea el candidato del PRO en la interna contra el radical Martín Lousteau. Algunos dirigentes creen que, en realidad, Rodríguez Larreta lanzaría la fórmula Fernán Quirós-Soledad Acuña en la ciudad.

El conflicto en el PRO comenzó hace meses pero se agudizó luego que Larreta anunciara que los porteños votarán con el sistema de elecciones concurrentes. Si el PRO no logra presentar a un candidato de unidad corre riesgo de perder la conducción de la Capital Federal. Sin unidad, el favorecido sería Lousteau.

Una de las posibilidades que se barajan es que termine siendo Vidal la que destrabe la interna en el espacio amarillo. Este jueves, ante la Bolsa de Comercio, la diputada nacional dio indicios que se bajará de la pelea por la Presidencia de la Nación: “No sé si este es el año para encarar esa responsabilidad. La política no es una carrera de cargos, uno no siempre debe ser candidato a algo”.

Sobre el cónclave de esta mañana con el resto de los referentes del PRO, esbozó una sonrisa y señaló que “es como ir a almorzar a la casa de mis padres”. “El PRO tiene 20 años, es normal que nos juntemos a almorzar. En toda familia hay desacuerdos, pero es una reunión más a agenda abierta”, dijo, buscando bajarle el tono al encuentro.

José Luis Espert se suma a JxC

Además el PRO tiene otro conflicto abierto en la provincia de Buenos Aires donde aún no define cómo serán las candidaturas a gobernador. Bullrich apunta a que rija el esquema electoral de la “i latina”, que implica que cada candidato a presidente lleve en una lista a su propio postulante a intendente y a gobernador, en una apuesta a extremar la competencia interna y a que los jefes comunales se jueguen por un presidenciable.

El jefe de Gobierno estaba de acuerdo, pero hace dos semanas hizo un viraje y pasó a promover el sistema de la “v”, que implica reflejar en las boletas dos candidatos a presidente, dos a gobernador y un solo postulante a jefe comunal. Los larretistas explicaron que se cambió para “contener” a los intendentes, pero en el bullrichismo interpretan que el alcalde porteño está tratando de evitar una fuga de adhesiones hacia su adversaria interna.

En el partido amarillo temen que las peleas internas erosionen su capacidad electoral. Las encuestas siguen registrando estancamiento o baja de la imagen de sus líderes y de Juntos Por el Cambio cuando trascienden las disputas. En contraposición, se beneficia Javier Milei.

En medio de las disputas internas esta semana se sumó el liberal José Luis Espert. El diputado de Avanza Libertad se incorporó a JxC. Como en 2019, Espert vuelve a asociarse a Larreta: un gesto que generó malestar en un sector del PRO por el temor a que el economista capte votos liberales y de derecha de Bullrich. Eso dependerá del cargo al cual se presente el legislador nacional.

La incorporación de Espert fue celebrada por el radicalismo, la Coalición Cívica y hasta por Miguel Ángel Pichetto, pero desde el macrismo aún no se expresaron al respecto.

Será otro de los temas debatidos en la mañana de este jueves.

