Vidal deslizó que podría bajar su candidatura presidencial: “No sé si este es el año para encarar esa responsabilidad”

Si hay un lugar en donde los dirigentes del PRO se sienten muy cómodos fuera de la Ciudad de Buenos Aires es en Córdoba. Así lo dejó en claro María Eugenia Vidal, quien hoy por la tarde expuso en la Bolsa de Comercio de la provincia mediterránea.

La diputada habló en medio de los rumores que la ubican como candidata a jefa de Gobierno como parte de un acuerdo para bajar la tensión entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta por la sucesión porteña. En ese contexto, la ex gobernadora bonaerense deslizó por primera vez que existe la posibilidad de no competir por la Presidencia este año, aunque aclaró que le gustaría ocupar el cargo y que se siente preparada.

“No sé si este es el año para encarar esa responsabilidad. La política no es una carrera de cargos, uno no siempre debe ser candidato a algo”, dijo Vidal.

Respecto a JxC y su interna, los empresarios cordobeses hicieron referencia al encuentro de mañana en el cual se verán por primera vez Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y la propia Vidal. Mientras el presentador leía la consulta, la diputada sonreía.

“Yo me río porque para mi es como ir a almorzar a la casa de mis padres. El PRO tiene 20 años, es normal que nos juntemos a almorzar. En toda familia hay desacuerdos, pero es una reunión más a agenda abierta”, dijo, buscando bajarle el tono al cónclave.

La ex gobernadora se reunirá con Larreta, Macri y Bullrich para bajar la tensión en el PRO (Franco Fafasuli)

“Me gusta venir a Córdoba porque esta provincia se parece bastante a lo que sería un país sin kirchnerismo”, comenzó la exposición de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires frente a la atenta mirada del auditorio.

Aunque buena parte de su alocución fue discurriendo entre lo que entiende que “debe hacer el próximo presidente” -luego se corrigió y dijo “presidente o presidenta”- los puntos más fuertes de sus declaraciones estuvieron a la hora de las preguntas de los asistentes.

“¿Qué cree que debe hacer Alberto Fernández ahora que no va a competir?”, preguntó uno de los presentes. Vidal se tomó unos segundos, miró al piso y no dudó. “Alberto Fernández puede renunciar a la reelección y a su candidatura, a lo que no puede renunciar es a gobernar. Quedan ocho meses, es mucho tiempo. Tiene que decir como se va a ir, si se va a ir continuando el daño, agrandando la mecha y la bomba o empezando de una vez por todas a hacer lo que debe hacer, aún cuando no lo vea durante su mandato. Es una decisión que va a tomar él y que la historia le va a cobrar o le va a elogiar”.

Vidal habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba

A la hora de explicar el estado de situación de la economía local, la ex gobernadora bonaerense señaló que es consecuencia del accionar del gobierno nacional. “Cada decisión que toma el Gobierno empeora nuestro futuro para comprar tiempo, entonces, cuando la economía no lo hace por las buenas, el mercado lo hace por las malas”.

La dirigente también fue consultada por la idea de Esteban Bullrich de hacer un gran acuerdo nacional, algo que Vidal ponderó por las buenas intenciones del ex senador, pero que dijo que el tiempo para eso se acabó: “El gobierno tuvo muchas oportunidades y las desaprovechó, ahora estamos en un etapa en donde los políticos no deciden, es el tiempo de la gente, que sea la gente que elija que es lo que quiere a través del voto”.

Aunque al final fue aplaudida, la diputada por la Ciudad de Buenos Aires no fue interrumpida en ningún momento y fue pasando por todos los puntos que se le consultó. Algunos apelando a la experiencia de gobierno y poniendo ejemplos de su gestión en la provincia de Buenos Aires y otros haciendo referencia a Juntos por el Cambio y a la trayectoria del PRO.

