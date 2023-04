Frente a la crisis económica los movimientos sociales oficialistas reclaman más alimentos para los comedores

“No hay morfi”. Esa fue la frase con la que los principales dirigentes de los movimientos sociales oficialistas resumieron la crítica situación social que atraviesan los comedores y merenderos populares. En las últimas horas, las organizaciones que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular realizan un relevamiento para elevarle al Gobierno de Alberto Fernández, a través del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz las demandas más urgentes. Detectaron, por ejemplo, que integrantes de familias que tienen trabajo, hacen cola en los comedores comunitarios para llevarse las viandas porque no les alcanza para alimentar a sus hijos o a ellos mismos. La mayor demanda generó que los alimentos, sobre todo frescos, que llegan con demora, ahora directamente no alcancen.

La suba desenfrenada del dólar libre hizo que los comercios, y en especial los de cercanía, remarquen la mercadería para resguardarse de incrementos seguros. Los referentes de Evita y Somos Barrios de Pie que recorrieron los pequeños almacenes y supermercados en los barrios más postergados detectaron, en los últimos diez días, subas en los alimentos de hasta un 25%.

La semana pasada, los dirigentes de la UTEP con su secretario general a la cabeza, Esteban “Gringo” Castro, acompañado por otros dirigentes de primer nivel como Fernando “Chino” Navarro, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez se reunieron en el mayor de los silencios con Alberto Fernández.

Si bien todos se expresaron y opinaron la voz cantante la llevó Castros quien, además es dirigente del Movimiento Evita. Según reconstruyó Infobae, el dirigente social hizo eje en la comida que faltaba para atender la mayor demanda. Con su conocida voz baja y pausada “El Gringo” le dijo al Jefe de Estado que el Gobierno “sigue poniendo plata en la Tarjeta Alimentar y eso es transferencia inmediata a los grandes supermercados -porque los de proximidad, como ‘los chinos’ no las reciben y después la fugan”. Por esa razón Castro le pidió a Fernández que haga llegar comida a los comedores y merenderos porque “comunitariamente rinden más” esos alimentos. Hasta ahora esa reunión no trascendió. Decidieron contarlo ahora porque los bolsones y los alimentos frescos siguen sin llegar y la situación económica, lejos de mejorar, empeora.

Juan Carlos Alderete, Daniel Menéndez y Esteban "Gringo" Castro demandan que el gobierno declare la emergencia alimentaria y haga llegar más comida a los comedores y merenderos (Gustavo Gavotti)

El destacado dirigente social entendió que los funcionarios deberían recorrer los barrios para darse cuenta de la situación real y la demanda de la gente, y expresó: “No hay morfi”.

Daniel Menéndez, el titular del Consejo de la Economía Popular, que funciona bajo la órbita de la cartera social y tiene rango de secretaría de Estado, le anticipó a este medio que la primera medida que va a presentar es “la preocupación por el traslado de los precios a los alimentos de primera necesidad. Declarar la emergencia alimentaria, y que se dicte una resolución extraordinaria para que instituciones como la iglesia y otros sectores permita, en una situación de excepción, abastecer de manera inmediata los distintos comedores y merenderos de los barrios populares”.

Ayer a la tarde, Menéndez, Pérsico y Navarro, junto a los popes de la CGT, se reunieron con Sergio Massa, el ministro de Economía. El líder de Barrios de Pie explicó que estaban elaborando un proyecto para que desde el ministerio de Desarrollo Social se pueda comprar con menos trabas y de manera excepcional alimentos para reforzar a los comedores, es decir, algo muy similar a lo que ya habían conversado con el Jefe de Estado.

Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa que también integra la UTEP, diputado nacional e integrante del bloque del Frente de Todos le dijo a este medio: “Hay un faltante enorme de comida en los merenderos producto que se han agregado gente que ante la dificultad económica que atraviesan volvieron”. Además, describió: “Trabajadores formales vienen a retirar las viandas calientes a los comedores comunitarios porque no les alcanza el salario. La inflación está haciendo un daño enorme, tremendo”.

El referente social recuerda que “las ayudas del Gobierno no se actualizan, todos sabemos que el paquete de fideos aumenta todas las semanas y el valor de los planes sociales es el mismo ya no alcanza para nada”.

Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán, y secretaria adjunta de la UTEP, recordó que: “Nosotros vamos a estar en la calle el 1 de mayo, diciendo no al Fondo Monetario Internacional y planteando la crítica situación que vivimos hoy los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Vivimos un ajuste brutal y la plata no alcanza para comprar ni lo básico , es urgente que éste gobierno de una respuesta porque la inflación no para y cada día cuesta más sostener el plato de comida”.

En las próximas horas la mesa directiva de la Unión Trabajadores de la Economía Popular se reunirá para evaluar los pasos a seguir si los alimentos no llegan a los comedores y no se refuerzan los planes sociales. También las consignas que se levantarán en la marcha del 1° de Mayo, además de la postura contra el acuerdo con el FMI y las políticas económicas que se implementan desde el Palacio de Hacienda.

