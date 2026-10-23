Flor Vigna habló de su intimidad y reveló hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales: “Tengo ganas de amor”

Flor Vigna contó hace cuánto tiempo no tiene relaciones íntimas

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Tras su salida de un reality mexicano, Flor Vigna se mostró abierta a la posibilidad de volver a enamorarse. En un diálogo con Tomás Mazza, la bailarina abrió una ventana a su intimidad, habló de una expareja con la que retomaría el contacto y reveló que lleva entre tres y cuatro meses sin tener relaciones sexuales.

La conversación comenzó cuando Mazza le preguntó si volvería a hablar con algún ex. Vigna respondió: “Yo, mmm, sí, con un ex volvería a hablar”. Ante la insistencia sobre si se trataba de Luciano Castro o Nicolás Occhiato, prefirió no dar precisiones: “No te puedo decir con quién. No, aparte, no puedo decir con quién. Porque aparte se me repite un poco la letra. Vos sabés con quién”.

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La artista calificó el asunto como parte de una conducta de amistades con exparejas y quiso saber si su interlocutor se identificaba con esa situación. “Esto es de migajera. ¿Vos sos migajero?”, le consultó. Luego insistió: “Qué bien. ¿En la amistad, en nada?”.

Mazza contó que se cuida más en ese aspecto, aunque reconoció que alguna vez escribió a alguien que extrañaba y no obtuvo respuesta. Vigna coincidió con esa cautela y le preguntó: “Claro. Y sí. Pero ¿y cuándo fue así la última vez que por orgullo extrañabas a alguien y le mandaste un mensaje tipo de: ‘Te extraño, te pienso’?”.

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Flor Vigna expresó su disposición a enamorarse nuevamente tras su salida de un reality en México

Al leer mensajes de quienes seguían la charla, la bailarina aludió con humor a la letra L y a una expresión que prefirió dejar inconclusa. “Empieza con L de ‘la cho...’”. Después de reírse, agregó: “Y la verdad que extraño a la cho.. ¿viste? Porque”, antes de corregirse: “No, no, no sabría”.

Fue entonces cuando contó el tiempo que lleva sin sexo y cómo transita ese período. “La verdad, no, hace cuatro meses que no... Cuatro o tres meses que no tengo sexo. Pero se siente bien la vida sin sexo también. Estás como menos bol.... Pero me puede el amor. Tengo ganas de amor”, afirmó Vigna.

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Cuando Mazza la definió como enamoradiza, ella puso un límite: “No de cualquier boludo”. La conversación derivó luego en su reciente paso por el programa mexicano. Ante la consulta sobre si se había enamorado de alguien durante esa experiencia, respondió: “No vamos a hablar de eso. Fue, fue difícil porque era un, un reality”.

El entrevistador mencionó haberla visto cerca de un participante al que creyó chileno. Vigna lo corrigió y confirmó que era mexicano: “No, chileno no era, era mexicano. Ay amigo, me da vergüenza que lo digas así”. Incómoda con el rumbo de la charla, pidió cerrar el tema: “Vamos a cambiar de tema porque este clip no, no quiero que... Vamos a cambiar de tema”.

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Flor Vigna y Gibrán Zavala desatan rumores de romance tras entrenar juntos

En los días previos a esa conversación, Vigna había quedado vinculada a Gibrán Zavala Othón, entrenador de boxeo y sobrino del cantante mexicano Yahir, a partir de un encuentro en Ciudad de México. La reunión se produjo después de que ambos expresaran interés por conocerse y compartir una práctica de la disciplina, en medio de la estadía de la argentina en el país.

La bailarina participó de La Casa de los Famosos México 2026, mientras que Zavala Othón tuvo una aparición en el mismo reality durante una dinámica en la que acompañó a su tío. A partir de esas experiencias televisivas, los dos intercambiaron mensajes y surgió la posibilidad de organizar una clase de boxeo.

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El entrenamiento se concretó el jueves 15 de octubre en la capital mexicana. Antes de recibir a Vigna, el coach compartió una historia en Instagram para anticipar la actividad y preguntó a sus seguidores: “¿Con quién tocará entrenar hoy?”. Horas más tarde, la artista publicó una imagen junto a él y escribió: “Hoy se entrenó duro con Gibrán”.

Zavala Othón replicó esa publicación en su cuenta y describió la jornada con una frase breve: “Estuvo pesado el entrenamiento”. Las imágenes del encuentro circularon entre los seguidores de ambos y dieron lugar a comentarios sobre la cercanía que mostraron durante la sesión.

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Vigna también reconoció que se sintió nerviosa durante la convivencia con el entrenador. Por su parte, Gibrán elogió públicamente su apariencia y la calificó como “un 10”, además de definirla como “muy guapa”. Esas expresiones alimentaron especulaciones sobre una posible atracción, aunque ninguno confirmó que mantenga una relación sentimental con el otro.

Por ahora, el intercambio de publicaciones y las reacciones posteriores se limitaron a la práctica de boxeo. La artista, que en su charla con Mazza evitó referirse a un participante mexicano con el que fue vista durante el reality, no hizo declaraciones adicionales sobre Zavala Othón.