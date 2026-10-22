Política

Alemania aprobó una pensión para niños desde los 6 años: el Estado aportará 10 euros por mes hasta los 18

El proyecto aprobado por el Bundestag contempla depósitos estatales en cuentas de inversión a nombre de los menores nacidos desde 2020

El Bundesbank administrará los fondos en una inversión colectiva si las familias no abren una cuenta individual
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Alemania dio un paso parlamentario para crear una pensión de inicio temprano destinada a niños desde los seis años. El Bundestag aprobó el 16 de octubre un proyecto que prevé aportes estatales mensuales de 10 euros hasta los 18 años.

La medida alcanzará a los niños nacidos desde 2020, siempre que sus tutores legales soliciten el beneficio. El proyecto todavía requiere la aprobación de la Cámara Alta alemana, el Bundesrat, antes de convertirse en ley.

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El Estado depositará el dinero en una cuenta a nombre de cada menor. Una entidad gestora administrará los fondos e invertirá el capital hasta que el titular alcance la mayoría de edad.

El capital acumulado pasará al sistema de previsión jubilatoria a los 18 años y tendrá prohibido su retiro anticipado
El capital acumulado pasará al sistema de previsión jubilatoria a los 18 años y tendrá prohibido su retiro anticipado

Cómo funcionará la pensión de inicio temprano

La agencia EFE informó que cada niño recibirá 10 euros por mes durante 12 años. El programa comenzará cuando cumpla seis años y terminará al llegar a los 18.

La cuenta quedará a nombre del menor y una sociedad gestora de fondos colocará el capital en el mercado. El proyecto busca impulsar el ahorro privado para la jubilación desde la infancia.

Al cumplir 18 años, el dinero pasará al sistema privado de previsión jubilatoria. El plan contempla ventajas fiscales para quienes mantengan el capital destinado a ese objetivo.

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El diputado socialdemócrata Michael Thews defendió la iniciativa ante el Bundestag. “Hoy tomamos una decisión histórica”, declaró durante el debate sobre el proyecto.

Thews sostuvo que el programa “ayudará a muchos a tener un plan decente de ahorro para la jubilación”. El legislador vinculó la propuesta con el refuerzo del ahorro privado en Alemania.

El capital tendrá un uso exclusivo. Los beneficiarios no podrán retirarlo ni utilizarlo para otros fines antes de la jubilación.

Una alcancía rosa con forma de cerdo, un frasco de vidrio con monedas de euro, tres figuras de madera pintadas y una bandera de Alemania.
La medida requiere la aprobación del Bundesrat y alcanzará a los menores nacidos a partir de 2020 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto dinero puede acumular cada beneficiario

Los depósitos estatales sumarán 1.440 euros cuando cada niño alcance la mayoría de edad. Esa cifra corresponde solo al aporte mensual de 10 euros durante 12 años.

El Ministerio de Finanzas alemán calculó que ese fondo podría alcanzar 53.000 euros a los 65 años. La proyección supone una rentabilidad anual del 7% y no incorpora nuevos aportes.

La estimación depende de que el dinero permanezca invertido durante décadas. El resultado final también puede cambiar según la evolución de las inversiones y los aportes que realicen las familias.

El proyecto permite que los padres agreguen dinero a las cuentas individuales de sus hijos. Esa opción puede elevar el monto disponible para la jubilación.

Thews planteó una segunda alternativa. Si los beneficiarios suman 10 euros mensuales después de los 18 años, podrían obtener 200 euros adicionales por mes al jubilarse.

El diputado afirmó que ese resultado “marca una diferencia”. El cálculo parte de aportes regulares durante la vida adulta y del rendimiento del dinero invertido.

El debate por las diferencias entre las familias

La posibilidad de que los padres aporten fondos abrió una discusión sobre la desigualdad entre los hogares. Algunas familias podrán aumentar el capital de sus hijos y otras no tendrán esa capacidad.

Un niño introduce una moneda en un frasco de vidrio transparente con monedas, junto a varias columnas ordenadas sobre una mesa de madera.
El Bundestag aprobó un proyecto que prevé aportes estatales de 10 euros al mes para niños desde los seis años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aporte estatal establece un piso común para todos los menores que ingresen al programa. Las contribuciones privadas, en cambio, dependerán de los recursos de cada familia.

La medida no exige depósitos adicionales de los padres. Los niños cuyas familias no abran una cuenta individual recibirán igualmente el beneficio previsto por el proyecto.

En esos casos, el Estado incorporará los fondos a una inversión colectiva. El Banco Central alemán, el Bundesbank, administrará ese mecanismo para los menores sin una cuenta propia.

El texto también instaló un debate sobre la educación financiera desde edades tempranas. El programa asocia el ahorro de largo plazo con una futura jubilación y no habilita el uso inmediato del dinero.

El costo fiscal del programa de pensiones infantiles

El Gobierno alemán calcula que invertirá 198 millones de euros el próximo año para financiar la pensión de inicio temprano. El gasto crecerá a medida que ingresen nuevas generaciones al sistema.

La previsión oficial fija un gasto anual de 411 millones de euros para 2030. Entre 2027 y 2030, el programa demandaría cerca de 1.200 millones de euros.

El Gobierno presentó la iniciativa en diciembre de 2025 dentro de un proyecto más amplio. La propuesta busca reforzar el pilar privado del sistema de pensiones alemán.

El Bundestag ya dio su aprobación, pero el Bundesrat todavía debe tratar la norma. Los niños nacidos desde 2020 podrán recibir el aporte estatal si la Cámara Alta respalda el proyecto.

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