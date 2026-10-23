Los desopilantes videos de Hernán de Mala Fama: su “mate cocido de cerveza” y su baile con la Negra Vernaci en MasterChef

El líder de Mala Fama bailó cumbia con Elizabeth Vernaci, Edith Hermida y la China Ansa en las pausas de grabación de MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

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Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, vive un nuevo furor gracias a su participación en TV. Dos videos suyos se volvieron virales donde luce toda su personalidad: uno durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Argentina), donde bailó cumbia con Elizabeth “La Negra” Vernaci, y otro en sus redes personales, en el que preparó un particular mate cocido con cerveza mientras entonaba los primeros versos de “Plástico Fino”, de Andrés Calamaro.

El primero de los videos surgió de las cámaras que registran los momentos detrás de escena en el estudio del reality show de cocina. En esas imágenes, que circularon con rapidez en redes sociales, se ve al cantante junto a Vernaci, Edith Hermida y la China Ansa durante uno de los cortes de grabación, mientras fuman, ríen y bailan al ritmo de la cumbia para despuntar la tensión de la competencia.

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El paso por MasterChef Celebrity combinó la exposición televisiva de Hernán Coronel con su trayectoria en la música tropical

“Agitandou el avisperou”, escribió Coronel en la descripción del reel publicado. Además, contó con cientos de comentarios que se reían y celebraban el encuentro musical. Una seguidora escribió: “La China salió del barrio, pero el barrio no salió de ella”. Otro internauta celebró: “Los que quedamos cuando prenden las luces del baile”. Además, aparecieron comentarios como: “La Negra sabe que un turro al año no hace daño”, “Hay tensión entre La Negra y El Amiguerooo”, “Qué lindas personas los cuatro” y “La bandita que sale a fumar y justo suena un temazo”, entre otros.

La escena cobró mayor repercusión después de que, durante la emisión del certamen culinario, Vernaci recibiera una devolución elogiosa del jurado por parte de Germán Martitegui, quien destacó su preparación de bife de chorizo con cabutia y batatas. Tras el comentario del chef, la conductora volvió a su estación de trabajo y, en medio de la euforia, compartió un beso con Herán, con quien ya había mostrado una complicidad distendida a lo largo del certamen.

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Durante un corte de grabación, el líder de Mala Fama compartió risas y pasos con la Negra Vernaci, Edith Hermida y la China Ansa, en una escena que encendió rápidamente las redes sociales (Video: Instagram)

El segundo video, publicado desde la cuenta oficial de Instagram de @malafama.lsm, muestra a Coronel en lo que parece ser un estudio o sala de ensayo, rodeado de instrumentos musicales, con gorra blanca y lentes oscuros. En la grabación, el músico prepara un mate cocido con una combinación inusual: cerveza en lugar de agua, lo que genera una espuma abundante al servirla en el vaso. Mientras realiza la preparación, canta los primeros versos de “Plástico Fino”, el clásico de Calamaro que dice “buen día, primeras luces del día”.

La publicación, acompañada de la leyenda “Buen día Maskaraaas” superó los 85.000 “me gusta” en apenas diez horas y fue festejada por sus seguidores con mucho humor.

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El cantante de cumbia preparó una infusión de mate cocido con cerveza en la cuenta oficial de Instagram del grupo

Entre los comentarios que generó el posteo se destacó la respuesta del propio Andrés Calamaro, quien escribió “¡Querido Hernán! Te extrañamos”, mensaje que acumuló más de 800 “me gusta”. El intercambio entre ambos músicos sumó repercusión adicional al video, dado el vínculo que representa la referencia directa a una de las canciones más reconocidas del repertorio de Calamaro.

Otros usuarios también dejaron su marca en la publicación. La cuenta una fan preguntó, entre risas, “¿Por qué tiene tanta espuma ese mate cocido?”, comentario que recibió más de 4.800 “me gusta”. Por su parte, otro seguidor del cantante escribió: “Así se arranca una buena mañana”, mientras que un tercero hizo referencia al “tecito magiquero para arrancar a todo ritmo el día”.

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Los dos videos, surgidos en contextos completamente distintos —uno en el estudio de grabación de un reality de cocina y otro en las redes personales del músico—, coincidieron en viralizarse durante la misma semana y consolidaron la exposición mediática de Coronel, quien combina su carrera al frente de Mala Fama con su participación como uno de los concursantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.