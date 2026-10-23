Teleshow

Los desopilantes videos de Hernán de Mala Fama: su “mate cocido de cerveza” y su baile con la Negra Vernaci en MasterChef

El cantante de cumbia se volvió viral a puro ritmo con la conductora y por su particular infusión a la que reaccionó Andrés Calamaro

El líder de Mala Fama bailó cumbia con Elizabeth Vernaci, Edith Hermida y la China Ansa en las pausas de grabación de MasterChef Celebrity (Video: Instagram)

Guardar

Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, vive un nuevo furor gracias a su participación en TV. Dos videos suyos se volvieron virales donde luce toda su personalidad: uno durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Argentina), donde bailó cumbia con Elizabeth “La Negra” Vernaci, y otro en sus redes personales, en el que preparó un particular mate cocido con cerveza mientras entonaba los primeros versos de “Plástico Fino”, de Andrés Calamaro.

El primero de los videos surgió de las cámaras que registran los momentos detrás de escena en el estudio del reality show de cocina. En esas imágenes, que circularon con rapidez en redes sociales, se ve al cantante junto a Vernaci, Edith Hermida y la China Ansa durante uno de los cortes de grabación, mientras fuman, ríen y bailan al ritmo de la cumbia para despuntar la tensión de la competencia.

PUBLICIDAD

El paso por MasterChef Celebrity combinó la exposición televisiva de Hernán Coronel con su trayectoria en la música tropical
El paso por MasterChef Celebrity combinó la exposición televisiva de Hernán Coronel con su trayectoria en la música tropical

“Agitandou el avisperou”, escribió Coronel en la descripción del reel publicado. Además, contó con cientos de comentarios que se reían y celebraban el encuentro musical. Una seguidora escribió: “La China salió del barrio, pero el barrio no salió de ella”. Otro internauta celebró: “Los que quedamos cuando prenden las luces del baile”. Además, aparecieron comentarios como: “La Negra sabe que un turro al año no hace daño”, “Hay tensión entre La Negra y El Amiguerooo”, “Qué lindas personas los cuatro” y “La bandita que sale a fumar y justo suena un temazo”, entre otros.

La escena cobró mayor repercusión después de que, durante la emisión del certamen culinario, Vernaci recibiera una devolución elogiosa del jurado por parte de Germán Martitegui, quien destacó su preparación de bife de chorizo con cabutia y batatas. Tras el comentario del chef, la conductora volvió a su estación de trabajo y, en medio de la euforia, compartió un beso con Herán, con quien ya había mostrado una complicidad distendida a lo largo del certamen.

PUBLICIDAD

Durante un corte de grabación, el líder de Mala Fama compartió risas y pasos con la Negra Vernaci, Edith Hermida y la China Ansa, en una escena que encendió rápidamente las redes sociales (Video: Instagram)

El segundo video, publicado desde la cuenta oficial de Instagram de @malafama.lsm, muestra a Coronel en lo que parece ser un estudio o sala de ensayo, rodeado de instrumentos musicales, con gorra blanca y lentes oscuros. En la grabación, el músico prepara un mate cocido con una combinación inusual: cerveza en lugar de agua, lo que genera una espuma abundante al servirla en el vaso. Mientras realiza la preparación, canta los primeros versos de “Plástico Fino”, el clásico de Calamaro que dice “buen día, primeras luces del día”.

La publicación, acompañada de la leyenda “Buen día Maskaraaas” superó los 85.000 “me gusta” en apenas diez horas y fue festejada por sus seguidores con mucho humor.

El cantante de cumbia preparó una infusión de mate cocido con cerveza en la cuenta oficial de Instagram del grupo
El cantante de cumbia preparó una infusión de mate cocido con cerveza en la cuenta oficial de Instagram del grupo

Entre los comentarios que generó el posteo se destacó la respuesta del propio Andrés Calamaro, quien escribió “¡Querido Hernán! Te extrañamos”, mensaje que acumuló más de 800 “me gusta”. El intercambio entre ambos músicos sumó repercusión adicional al video, dado el vínculo que representa la referencia directa a una de las canciones más reconocidas del repertorio de Calamaro.

Otros usuarios también dejaron su marca en la publicación. La cuenta una fan preguntó, entre risas, “¿Por qué tiene tanta espuma ese mate cocido?”, comentario que recibió más de 4.800 “me gusta”. Por su parte, otro seguidor del cantante escribió: “Así se arranca una buena mañana”, mientras que un tercero hizo referencia al “tecito magiquero para arrancar a todo ritmo el día”.

Los dos videos, surgidos en contextos completamente distintos —uno en el estudio de grabación de un reality de cocina y otro en las redes personales del músico—, coincidieron en viralizarse durante la misma semana y consolidaron la exposición mediática de Coronel, quien combina su carrera al frente de Mala Fama con su participación como uno de los concursantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Temas Relacionados

Mala FamaHernán CoronelNegra VernaciEdith HermidaChina AnsaAndrés Calamaro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yipio de Gran Hermano se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari después de siete meses de encierro

Durante una charla en Bondi Live, la exparticipante descubrió casi cinco meses después el fallecimiento del músico, ocurrido mientras permanecía aislada en el reality sin acceso a las novedades del exterior

Yipio de Gran Hermano se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari después de siete meses de encierro

Flor Vigna habló de su intimidad y reveló hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales: “Tengo ganas de amor”

Tras su salida de un reality mexicano, la bailarina habló de su presente sentimental, descartó haberse enamorado durante el programa y se refirió a la posibilidad de retomar el contacto con un ex

Flor Vigna habló de su intimidad y reveló hace cuánto tiempo no tiene relaciones sexuales: “Tengo ganas de amor”

Julieta Prandi habló de su separación de Emanuel Ortega: “Nuestro único acuerdo era la honestidad, no ocultar y no mentir”

La conductora conversó con el ciclo de Ángel de Brito tras llegar al país de la que iba a ser su luna de miel con el cantante en Brasil. Su palabra

Julieta Prandi habló de su separación de Emanuel Ortega: “Nuestro único acuerdo era la honestidad, no ocultar y no mentir”

La agresión a Mercedes Ninci en vivo que provocó el enojo de Moria Casán: “Es un acto absoluto de violencia”

La conductora reaccionó al aire luego de que la periodista, flamante ganadora del Martín Fierro de Radio, recibiera tirones de pelo y empujones durante un móvil. El video

La agresión a Mercedes Ninci en vivo que provocó el enojo de Moria Casán: “Es un acto absoluto de violencia”

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron de su viaje a México y Miami: las imágenes

Las fotografías tomadas en Ezeiza muestran a la pareja acompañada por Rufina, Magnolia y Amancio, tras un recorrido familiar que incluyó dos destinos internacionales y mucho equipaje para el viaje de vuelta

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron de su viaje a México y Miami: las imágenes

AMÉRICA

Costa Rica anuncia que ampliación de carretera San José-San Ramón comenzaría en el segundo semestre de 2027 tras más de 30 años de espera

Costa Rica anuncia que ampliación de carretera San José-San Ramón comenzaría en el segundo semestre de 2027 tras más de 30 años de espera

“Locura convertida en arte”: quince fotos icónicas de Charly García en su década más rebelde

Nasry Asfura participa en una misa en Roma y se reúne con hondureños residentes en Italia

Gobierno de Bukele busca negociar la liberación de los cuatro salvadoreños capturados en Haití, según WSJ

Las inspecciones diarias al transporte de carga subieron de nueve a 88 durante octubre en El Salvador

MALDITOS NERDS

Koei Tecmo fecha ‘The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother’ para 2027

Koei Tecmo fecha ‘The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother’ para 2027

‘Pratfall’, el rescate cooperativo, llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2

‘RV There Yet?’ llegará a PlayStation 5 y Nintendo Switch 2 con juego cruzado

Gabriel Basso actuará en el thriller de Apple TV ‘Guilty Creatures’

Bloody Hell Hotel se retrasa a 2027 y cancela su acceso anticipado

DEPORTES

Los tres penales que atajó Muslera ante Flamengo y le permitieron a Estudiantes alcanzar una nueva final de Copa Libertadores

Los tres penales que atajó Muslera ante Flamengo y le permitieron a Estudiantes alcanzar una nueva final de Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata jugará su sexta final de Copa Libertadores: la tabla histórica del torneo y la disputa Argentina-Brasil que podría dirimir

Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras: el histórico estadio que será sede

Con Muslera como héroe, Estudiantes eliminó por penales a Flamengo y enfrentará al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

“Lo logré, papi”: la conmovedora decisión de Boca con el hijo de Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros