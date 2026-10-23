“Lo logré, papi”: la conmovedora decisión de Boca con el hijo de Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros

Franco Gayoso está trabajando como entrenador de arqueros en las inferiores de Boca Juniors

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Boca Juniors le abrió a Franco Gayoso una puerta cargada de significado personal: el hijo de Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros del club, comenzó a trabajar con los arqueros desde la categoría 2013 hasta la 2019, pocos meses después del fallecimiento de su padre. La institución le dio un espacio para iniciar su propio camino profesional en el mismo lugar donde el recordado empleado sostuvo su vínculo con el fútbol hasta sus últimos días, mientras atravesaba la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La incorporación representa para Franco una oportunidad profesional respaldada por el acompañamiento de Boca. El club le permitió iniciar un recorrido propio como entrenador de arqueros en el mismo predio donde Fernando mantuvo sus tareas adaptadas pese al avance de la ELA. El joven compartió la noticia en sus redes sociales con una imagen y un mensaje dedicado a sus padres: “Hoy puedo decir algo que durante mucho tiempo soñé: soy entrenador de arqueros de Boca Juniors. Y si hay alguien con quien soñé este momento más que con nadie, es con mi papá y mi mamá”.

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Franco explicó que su llegada a Boca no surgió como un hecho aislado, sino que forma parte de un proyecto que había conversado con Fernando durante años. “Papá me enseñó una manera de entender el arco, el entrenamiento y el trabajo. Fui arquero, después entrenador de arqueros, y todo lo que aprendí tuvo siempre una misma raíz: él. Muchas veces hablamos de lo que algún día podía ser, de estar en un lugar como este y de continuar todo lo que construyó. Hoy estoy acá”, compartió el joven.

El hijo de Fernando Gayoso publicó unas emotivas palabras en esta nueva etapa profesional

En la misma línea, vinculó su crecimiento profesional con el objetivo de estar a la altura del reconocimiento que su padre recibió durante su carrera. “Me perfeccioné y me preparé para esto, pero hay que seguir aprendiendo de hoy, mis compañeros de trabajo, que son los mejores. Creciendo, escuchando, mirando y analizando para, llegado el momento, estar a la altura de lo que Fernando Gayoso fue. Papi, sos mi ídolo”, describió Franco.

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Fernando Gayoso falleció en mayo de este año a los 55 años, luego de luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica. Antes de esa pérdida, el joven también había atravesado el fallecimiento de su madre Silvina Mazza y acompañó a su padre durante la enfermedad. Por ese motivo, explicó: “Después de perder a mi mamá, de acompañar a mi papá hasta el último momento y de atravesar uno de los períodos más difíciles de mi vida, esta oportunidad significa mucho más que un trabajo. Quiero honrarla con mucha humildad y profesionalismo”.

El agradecimiento de Franco estuvo dirigido de manera especial a la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme, a la institución y a los trabajadores que lo acompañaron durante los momentos más difíciles. “Quiero agradecer especialmente a toda la dirigencia de Boca, al club y a todo su personal por haber estado conmigo desde el fallecimiento de mi mamá, durante la enfermedad y hasta el último momento de mi papá. Por preocuparse por mí cuando atravesaba un momento de mucha incertidumbre y angustia, y por seguir estando hoy, confiando en mí y dándome esta oportunidad”, narró el entrenador de arqueros.

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Franco junto a su padre Fernando, el recordado entrenador de arqueros del Xeneize

El joven también extendió su mensaje a los hinchas de Boca Juniors, a quienes les reconoció el afecto recibido durante el proceso que atravesó con su familia. Franco remarcó: “Gracias por la confianza. Papá, mamá, lo soñamos juntos. Hoy me toca vivirlo a mí, pero este logro también es de ustedes. Que sea el comienzo de algo gigante, como lo fue. Voy a darlo todo para que así sea. Y gracias a todos los hinchas por acompañarme y no dejarme solo nunca. Sin su cariño, no podría haber seguido adelante”.

En otro posteo, Franco evocó las charlas que mantuvo con Fernando y expuso el peso emocional que tiene para él ocupar un lugar en el club y mantenerse de pie en medio de las ausencias. “Cuántas noches en un hospital hablando de este momento, sabiendo lo que me iba a costar, cuántos meses después llorando en soledad, cuántos meses de sufrir, sin el consejo de papá ni de mamá, hoy me acuerdo cada palabra que me diste en tus últimos días donde no dejábamos de ver videos tuyos. Hoy miro al cielo y digo que lo logré papi, te extraño demasiado, pero acá sigo de pie por vos y por mamá. Te voy a extrañar toda mi vida”, agregó Gayoso.

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Fernando Gayoso había sido internado por un cuadro de neumonía en el Sanatorio Mitre. En aquel momento, Boca colocó las banderas a media asta en el predio de Ezeiza como homenaje a un trabajador que había recibido el reconocimiento de los hinchas durante la Copa Libertadores 2023, por su tarea junto a Sergio Romero en las definiciones por penales que llevaron al equipo dirigido entonces por Jorge Almirón a la final continental. El año pasado, el recordado entrenador contó que la ELA ya le impedía mover los brazos, aunque el club le había asignado una función adaptada para que continuara asistiendo al predio y colaborara con las divisiones inferiores. Ahora, la institución le otorgó a Franco la posibilidad de continuar en las mismas instalaciones como entrenador de arqueros de los más chicos.