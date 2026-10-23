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Mora Jabornisky emocionó a Nacho Castañares con una carta de cumpleaños: “Estoy feliz de saber que tu mamá me conoce”

La influencer y exparticipante de Gran Hermano dedicó un emotivo mensaje a su amigo en su cumpleaños. El video del momento

Mora Jabornisky envió una carta a Nacho Castañares con motivo de su cumpleaños durante una emisión en vivo (Video: Instagram)

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Nacho Castañares recibió una carta emotiva de Mora Jabornisky en el marco de su cumpleaños, un gesto que lo llevó a reflexionar sobre el vínculo que construyó con su amiga y a recordar públicamente a su madre, fallecida hace algunos años. El mensaje, leído en vivo durante la emisión de Que Alguien le Avise (La Casa Streaming), generó un fuerte impacto en el ex participante de Gran Hermano, que se tomó unos segundos para responder frente a cámara.

La carta de Jabornisky comenzó con una confesión sobre la dificultad de poner en palabras sus sentimientos. “Esto me cuesta mucho. Más sabiendo que lo vas a escuchar vos. Me gustaría hacerte una carta a la altura de los sentimientos, pero como dijo Piti Fernández, te amo más del te amo que te digo”, expresó, antes de describir la dinámica particular que mantiene con Castañares. “Nos peleamos por todo y por nada a la vez. Cuando estamos juntos mucho tiempo no nos bancamos, pero separados no aguantamos ni un día”, escribió.

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En el texto, Jabornisky repasó el origen de la amistad y remarcó el valor que le da al contexto en el que se conocieron ambos, dentro de la casa de Gran Hermano. “Siempre te digo que agradezco el contexto en el que nos conocimos, porque si no hubiésemos estado obligados a convivir, no nos caeríamos bien”, sostuvo, al tiempo que describió a su amigo con una definición directa. “Vos sos un niño blanco, consumista, fanático de Miami y yo soy todo lo contrario. Pero también sos muy bueno. Siempre le das una mano a todo el que te la pide, aunque te quejes mientras lo hacés. Y sos leal”, agregó.

La carta también incluyó un agradecimiento particular por haber sido incorporada al círculo íntimo de Castañares. “Por suerte me dejaste conocer tu mundo y no solo ese escudo de nene bueno que tenés. Me presentaste a tus amigos, familia, me sumaste a tu mesa chica. Hoy sé que eso es algo que no hacés con todo el mundo y por eso, gracias”, expresó Jabornisky, en uno de los pasajes más íntimos del mensaje.

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La influencer sostuvo que la convivencia forzada en Gran Hermano posibilitó una amistad entre dos personalidades opuestas
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Hacia el final, la influencer hizo una referencia directa a la madre de Nacho, fallecida. “Si existe la vida después de la muerte, estoy feliz de saber que mis papás te conocen y que tu mamá me conoce, aunque me hubiera gustado quejarme de vos con ella”, escribió. Luego sumó una reflexión sobre la posibilidad de reencuentros en otras vidas. “Hay quienes dicen que todas las personas que nos cruzamos son las mismas que nos acompañan en todas las otras vidas. Vos sabés que yo no creo en eso, pero si es verdad, eso significaría que vas a estar conmigo para siempre y eso me deja tranquila. Feliz cumple”, cerró.

Tras escuchar el mensaje, Nacho tomó la palabra visiblemente conmovido y evocó la memoria de su madre, fallecida cuando él era más chico. “Todos saben que mi mamá falleció hace un par de años, cuando yo era un poquito más chico. Yo sé que no está conmigo físicamente, yo sé que siempre está”, comenzó. El ex Gran Hermano continuó con una reflexión sobre el rol que ocupó su amiga en su vida, a la que definió como parte de un plan trazado por su madre. “Me puse a pensar en un momento y dije, qué loco, porque yo no la tengo a mi mamá conmigo en mi cumpleaños, pero estoy seguro que todas las personas que siguen en mi vida y todas las personas que mi vieja puso en el camino es por algo”, expresó.

A Mora se le escapó un dato del exterior que desestabilizó a Nacho y a Julieta en Gran Hermano
Nacho Castañares vinculó la presencia de Jabornisky en su vida con la memoria y el legado de su madre fallecida

Castañares remarcó además la particularidad de su vínculo familiar, al señalar que no tiene hermanos y que solo cuenta con dos primos como familia cercana. “Siento que Mora llegó a romper esa barrera y a ser esa persona que, de repente, por algo apareció en el momento que apareció, por algo vino a demostrarme todo lo que demostraba”, sostuvo, y agregó que algunas de las actitudes de su amiga son las que, según cree, su madre hubiera valorado. “Tiene cositas que capaz yo sé que a mi mamá le hubiera encantado y le hubiera gustado. Entonces me pone muy feliz también tener a una amiga y una hermana como Mora”, concluyó.

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