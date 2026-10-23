Sociedad

Quién es Santiago Fiocchi, el empresario que murió en la misma ruta donde perdió la vida su papá

El fueguino de 38 años conducía solo una coupé Toyota 86 GR cuando volcó a la altura del kilómetro 2.868 de la Ruta Nacional 3, en un tramo recto y con condiciones óptimas de transitabilidad entre Río Grande y Tolhuin, donde los investigadores aún no lograron determinar las causas del despiste

Santiago Fiocchi tenía 38 años y estaba al frente de Patagonia Maquinarias, una empresa con concesionarias de John Deere en tres provincias patagónicas
Santiago Fiocchi tenía 38 años y estaba al frente de Patagonia Maquinarias, una empresa con concesionarias de John Deere en tres provincias patagónicas
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Santiago Felipe Fiocchi tenía 38 años, dirigía una red de concesionarias de maquinaria pesada con presencia en tres provincias y era padre de dos hijos. Este miércoles, murió tras un brutal vuelco en la Ruta Nacional 3, en un tramo entre Río Grande y Tolhuin, en Tierra del Fuego. Sin embargo, hay un dato que convierte al siniestro en una tragedia familiar: siete años antes, su padre había perdido la vida en un accidente de tránsito sobre el mismo camino.

El despiste se produjo a la altura del kilómetro 2.868, en el sector de la estancia San Luis, según publicó el medio regional Resumen Policial. Fiocchi conducía solo una coupé Toyota 86 GR y, de acuerdo con los primeros informes, se desplazaba con destino final en Tolhuin. Sobre el asfalto quedaron marcadas las huellas de frenada y del posterior desvío hacia la banquina de tierra. El tramo donde ocurrió el siniestro es una recta que, según los primeros reportes, presentaba condiciones óptimas de transitabilidad.

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Tras salirse de la calzada, el vehículo continuó varios metros por el descampado, dio numerosos tumbos y terminó apoyado sobre su lateral derecho. El Toyota quedó a casi 100 metros del punto de despiste, una distancia que, según fuentes de la investigación, daría cuenta de que el conductor circulaba a una velocidad elevada. Al cierre de esta nota, sin embargo, no se habían difundido resultados de pericias que lo confirmaran.

Los equipos de emergencia que llegaron al lugar encontraron a Fiocchi sin signos vitales en el interior del deportivo, con el cinturón de seguridad puesto. Esa circunstancia —que el conductor llevara el cinturón colocado y que el accidente ocurriera en plena recta— abrió interrogantes sobre qué fue lo que provocó la pérdida de control.

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El Toyota 86 GR terminó apoyado sobre su lateral derecho a casi 100 metros del punto donde abandonó la calzada en la Ruta Nacional 3
El Toyota 86 GR terminó apoyado sobre su lateral derecho a casi 100 metros del punto donde abandonó la calzada en la Ruta Nacional 3

Entre las hipótesis que manejan los investigadores aparece un factor frecuente en las rutas de la Patagonia sur: la presencia de guanacos en el camino. No obstante, cuando los equipos de emergencia arribaron a la zona, no divisaron animales en los alrededores. La otra posibilidad que se evaluó tiene que ver con el uso del celular al volante, aunque está prácticamente descartada: en el sector donde se produjo el vuelco no hay señal de telefonía celular.

Las marcas de frenada y las huellas observadas en el lugar forman parte de los elementos que los investigadores analizarán para reconstruir la secuencia del siniestro. Por el momento, las causas permanecen sin determinarse.

La muerte de Santiago Fiocchi tiene un antecedente que la vuelve todavía más estremecedora para su entorno. Su padre, Pablo Fiocchi, había fallecido en mayo de 2019, a los 60 años, también como consecuencia de un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 3. El empresario circulaba en una moto por un sector más urbano de la misma ruta, en la zona de Campamento YPF de Río Grande, cuando fue embestido por una camioneta que salía de lo que entonces era la obra en construcción del miniestadio de la ciudad.

Pablo Fiocchi era el fundador y socio gerente de Patagonia Maquinarias, la empresa familiar que administra concesionarias oficiales de John Deere en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, además de comercializar maquinaria pesada de otras marcas en la región. Tras esa pérdida, un Santiago Fiocchi de apenas 31 años asumió la conducción de la compañía, con sede en Río Grande.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 2.868 de la Ruta Nacional 3, en un tramo recto entre Río Grande y Tolhuin
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 2.868 de la Ruta Nacional 3, en un tramo recto entre Río Grande y Tolhuin

En el equipo de gestión no estaba solo. Dos de sus hermanas integran también la firma: una como directora de administración y finanzas, y la otra en el área de marketing y publicaciones corporativas. Una de ellas, Cecilia Fiocchi, fue además funcionaria provincial en Tierra del Fuego, en el área de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Rosana Bertone, según consignó LM Neuquén.

Apasionado de las carreras de autos, Santiago participó de las competencias fueguinas de automovilismo en pista. La Asociación de Pilotos de Automovilismo en Pista de Tierra del Fuego estuvo entre quienes expresaron las condolencias por su muerte. “Formó parte de nuestras categorías como piloto y socio”, indicaron en un comunicado en el que, además, acompañaron “a familiares y amigos en este difícil momento”.

Siete años después del accidente que le quitó la vida a su padre, la familia Fiocchi volvió a quedar enlutada en el mismo camino. Las actuaciones judiciales continúan abiertas para esclarecer qué provocó que el Toyota 86 GR abandonara la calzada y terminara volcado a casi un centenar de metros de la ruta.

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