Cumbre de Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y gobernadores: vocación de unidad y acuerdo para enfrentar a Milei en el Congreso

Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa fueron los principales participantes del encuentro que se desarrolló en la Casa de La Pampa

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La cúpula del peronismo nacional volvió a reunirse este jueves por la noche, con el foco puesto en trazar una estrategia común respecto a las PASO, en tener los temas claves acordados para tratar de incorporar al Presupuesto 2027y también para analizar los principales puntos de conflicto de la gestión libertaria.

El encuentro fue similar al que tuvo lugar en el Hotel Emperador el 11 de agosto, que fue una primera muestra de que tenían voluntad de trabajar en conjunto pese a las múltiples grietas internas. Hubo, respecto a ese cónclave, dos diferencias. La primera fue cambio de sede. Se pasó del hotel ubicado en retiro a la Casa de La Pampa, en pleno microcentro porteño. Y se agregó a la mesa el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, en representación del PJ Federal.

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En la reunión estuvieron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner; los presidentes de los bloques legislativos Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado); el senador santiagueño Gerardo Zamora, que es el jefe político del oficialismo de Santiago del Estero; el referente de los federales, Juan Manuel Olmos y los gobernadores de la coalición Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Durante la reunión se llevó acabo un análisis sobre situación social, productiva y laboral del país en forma pormenorizada y con la mirada regional de los gobernadores. Allí se le puso especial atención al endeudamiento de las familias y a la cantidad de personas que no están llegando a fin de mes. Todos coincidieron en que la situación es “gravísima”. Ese debate específico se dio con un contexto marcado por las palabras del Presidente sobre aquellos a los que no les alcanza el dinero para cerrar el mes.

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También se evaluó la situación de las personas con discapacidad y su financiamiento, a partir del proyecto aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados. En ese orden, se agregó una mirada fina sobre el financiamiento de las universidades y la coincidencia en que hay que mantener el reclamo firme respecto al incumplimiento del Gobierno de la ley sancionada en el Congreso.

Uno de los temas centrales fue la situación de las provincias. La caída de la actividad económica, el financiamiento, el desempleo y el impacto de la política económica libertaria sobre las economías regionales. Los gobernadores resaltaron que, frente al fenómeno del Niño, que ha generado una gran preocupación en las zonas productivas, no ha existido “ningún acompañamiento del gobierno de Milei”.

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Germán Martínez, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Gustavo Melella, Gildo Insfrán, Gerardo Zamora y José Mayans formaron parte de la reunión

Respecto al Presupuesto 2027, que era uno de los temas centrales de la reunión, se definió plantear propuestas concretas desde los bloques legislativos. Entre ellas destacaron la necesidad de mejorar las rutas nacionales, y la construcción de viviendas y de infraestructura social. Es decir, la reactivación de la obra pública.

También se va a proponer garantizar los recursos para las personas con discapacidad y sus prestaciones, como una continuidad del reclamo que viene haciendo la oposición, y hacer cumplir la ley de financiamiento universitario, sancionada durante este año y con un veto presidencial revertido por la mayoría especial como antecedente determinante. Un tercer tema que se pedirá incorporar en la discusión presupuestaria es el envió de recursos económicos por parte del Gobierno para que las provincias puedan afrontar los efectos del fenómeno climático del Niño.

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Respecto a la reforma política que impulsa el Gobierno y que tiene como eje central la eliminación de las PASO, los participantes de la reunión mostraron una postura uniforme respecto a la estrategia del Gobierno. Creen que el Presidente solo piensa en reformar las reglas de juego para entorpecer la organización de la oposición. En ese sentido, se mostraron de acuerdo en que deben seguir unificados y haciendo esfuerzos para sostener las PASO.

Como sello final de la reunión, hubo acuerdo en que el peronismo debe mostrar una vocación de unidad y que es fundamental trabajar en la amplitud de la coalición para construir una alternativa política sólida. Fue una forma de dejar de lado, por un tiempo, los mensajes internistas que sobreviven en las redes sociales y en las palabras de muchos dirigentes del peronismo.

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Juan Manuel Olmos se incorporó a la reunión de la cúpula justicialista (Gabriel Cano / Comunicacin Institucional Senado.)

El gobierno nacional todavía no ha podido lograr tratar la reforma política en el Senado y en el peronismo creen que hay que seguir insistiendo, con los espacios por fuera del PJ, en la importancia de sostener las Primarias.“No tienen los votos y por eso no pueden avanzar”, sostuvo un dirigente de mucho peso dentro del armado peronista. La intención del oficialismo es cerrar el año sin las PASO en el escenario electoral. Aunque eso tal vez cueste que no se trate la reforma electoral en su conjunto.

Lo que aún están viendo es cómo logran avanzar, porque hay sectores como el PRO o algunos gobernadores que no avalan su eliminación. Y otros aliados que se inclinan por unas Primarias que no sean obligatorias como opción. El consenso sólido que necesita la Casa Rosada aún no existe. El problema es que el tiempo pasa y cada vez está más cerca el año electoral. Eso genera mayor reticencia en algunos sectores colaboracionistas que no quieren avalar un cambio de reglas de juego tan pegado al inicio del 2027.

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En lo que respecta a la postura de Fuerza Patria, la gran mayoría de los integrantes del grupo que se reunió están a favor de conservarlas. Melella es el único que se ha manifestado en contra de sostenerlas. Los demás entienden que, aunque no las tengan en sus provincias, es importante sostenerlas para contribuir al ordenamiento de la fuerza política a nivel nacional.

José Mayans y Germán Martínez son las espadas legislativas que están al tanto de las negociaciones cruzadas que hay en el Congreso

Entienden que después de varios años de una interna destructiva, la falta de un liderazgo sobre la mayoría de la dirigencia y la necesidad imperiosa de un cambio de ciclo, obligan al peronismo a legitimar su candidato a través de los votos. La mejor forma de hacerlo es con unas PASO, que organiza el estado nacional y que puede llevarse a cabo en todo el país sin mayores inconvenientes.

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“Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei. Después podemos dar cualquier otra discusión. Hay que ver cómo nos armamos para que no puedan manipular el sistema electoral a beneficio de la reelección de Milei”, indicó Kicillof ayer en una entrevista con el canal C5N.

El peronismo intenta organizarse para que el Presidente no pueda imponer las condiciones en la disputa electoral. El Gobierno quiere generarle un problema a la oposición y sabe que si logra sacar del camino las PASO, conseguirá su objetivo. Porque la fragmentación del PJ es tan grande que la eliminación de esa herramienta electoral los obliga a organizar una interna, que muchos ven imposible de lograr, o lograr un consenso amplio para sostener a un nuevo candidato.

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El viernes de la semana pasada Sergio Massa visitó a Cristina Kirchner en San José 1111 y habló con ella sobre el futuro de las PASO. La ex presidenta quería saber con exactitud adónde estaba parado el espacio político respecto a su fuerza en el Congreso y que posibilidades tenía el Gobierno de avanzar con el apoyo de los gobernadores aliados. El líder del Frente Renovador, teléfono en mano, monitorea en forma permanente el poroteo legislativo.

Si no hay PASO, la primera opción es tratar de organizar una interna justicialista. Pero, por el momento, aparecen varias trabas que ponen en duda su viabilidad. La financiación, el control, la organización, la logística, los padrones. Si no está bien ordenada, puede terminar siendo contraproducente para el espacio político.

Hasta aquí han existido muchas reuniones bilaterales entre actores de diferentes tribus con el objetivo de encontrar un orden, un punto de acuerdo y una sintonía un poco más fina en el camino a seguir. Con estas mesas de trabajo el peronismo da alguna señal de que existe un piso de consenso pese a estruendosa interna bonaerense. Una gestualidad necesaria para el resto de la dirigencia justicialista, que mira a la distancia lo que considera que puede terminar siendo un cambio de ciclo profundo dentro del PJ.