América Latina

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro empatan con el 50% de los votos a tres días del balotaje en Brasil, según Datafolha

La encuesta se realizó entre el 20 y el 22 de octubre, con entrevistas a 2.520 electores, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales

Lula y Flávio Bolsonaro empatan con el 50% de los votos a tres días del balotaje en Brasil, según Datafolha (REUTERS)
Lula y Flávio Bolsonaro empatan con el 50% de los votos a tres días del balotaje en Brasil, según Datafolha (REUTERS)
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro empatan con el 50% de los votos válidos a tres días del balotaje presidencial, según una encuesta del instituto Datafolha divulgada el jueves, que registró una recuperación del mandatario frente a su rival de cara a la segunda vuelta del domingo.

El sondeo, encargado por la televisión Globo y el diario Folha de São Paulo, es el primero de la segunda vuelta que muestra un empate numérico entre ambos candidatos. El estudio refleja una reducción de la distancia respecto de la semana pasada, cuando el senador conservador tenía una ventaja de dos puntos sobre el actual jefe de Estado.

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En intención de voto, que incluye los sufragios blancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro obtiene el 47% frente al 46% de Lula, una diferencia de un punto porcentual. La encuesta se realizó entre el 20 y el 22 de octubre, con entrevistas a 2.520 electores, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

El resultado coincide con la tendencia que registró otro sondeo de la firma Quaest, divulgado el miércoles, que otorgó el 45% de la intención de voto a Bolsonaro y el 44% a Lula sobre el total de los sufragios. En ambos estudios, la diferencia entre los candidatos se encuentra dentro del margen de error.

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Datafolha mostró una evolución favorable para el mandatario en las últimas semanas. Hace dos semanas, el instituto le atribuía el 48% de los votos válidos frente al 52% del senador. En la medición de la semana pasada, la diferencia se había reducido a 49% contra 51%, hasta llegar al empate numérico registrado en el nuevo estudio.

En intención de voto, que incluye los sufragios blancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro obtiene el 47% frente al 46% de Lula, una diferencia de un punto porcentual (REUTERS)
En intención de voto, que incluye los sufragios blancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro obtiene el 47% frente al 46% de Lula, una diferencia de un punto porcentual (REUTERS)

La encuesta también reflejó un cambio en la evaluación del Gobierno de Lula. El presidente obtuvo un 49% de aprobación y un 48% de desaprobación, una diferencia favorable que no registraba desde hacía varios meses.

Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentarán este viernes en el segundo y último debate televisado antes de las elecciones. Ambos candidatos cerrarán sus respectivas campañas el sábado, en la víspera de la votación.

El senador fue el candidato más votado en la primera vuelta del 4 de octubre, con el 47,03% de los sufragios, frente al 45,16% que obtuvo Lula. La diferencia entre ambos consolidó un resultado ajustado en la primera etapa de los comicios presidenciales brasileños.

El desempeño de Bolsonaro en esa votación contrastó con los pronósticos de la mayoría de las encuestas previas, que situaban a Lula por delante por un margen estrecho.

En la historia democrática reciente de Brasil se celebraron siete balotajes presidenciales y en todos los casos ganó el candidato que había obtenido más votos en la primera vuelta.

(Con información de AFP y EFE)

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