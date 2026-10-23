El ministro de Transporte admite el colapso del servicio público, con solo 11 viajes diarios desde La Habana

Un hombre mira desde la ventana de un vehículo conocido como "autobús submarino" en La Habana, que se ha convertido en un medio de transporte clave durante la escasez de combustible en Cuba.

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La circulación de pasajeros y mercancías en Cuba enfrenta un nuevo golpe por la falta de combustible y la reducción de vehículos operativos. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, admitió que el sistema de transporte público atraviesa uno de sus peores momentos, con menos rutas, menos frecuencias y dificultades para cubrir necesidades básicas de movilidad.

En una entrevista con Reuters, el funcionario describió el impacto social de la crisis y señaló que el deterioro va más allá de los retrasos o la falta de ómnibus.

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“Son familias que no pueden moverse, personas que no pueden visitar a sus seres queridos enfermos, otras que no pueden llegar a un hospital. El drama detrás de estas carencias es complejo”, afirmó.

La información fue retomada de Ciber Cuba, según los datos expuestos por el ministro, las salidas diarias de ómnibus interprovinciales desde La Habana bajaron de 419 en 2025 a solo 11 en 2026. La caída refleja la reducción de la capacidad de transporte entre la capital y otras provincias del país.

El ministro de Transporte de Cuba reconoció que el sistema de transporte público atraviesa uno de sus períodos más difíciles. Foto archivo

Las rutas se redujeron y el transporte interurbano retrocede

El recorte también afecta los recorridos urbanos y provinciales. Las rutas de guaguas disponibles en la isla pasaron de más de 100 a 21, de acuerdo con las cifras citadas en la entrevista. El transporte interurbano, utilizado por trabajadores y personas que deben desplazarse entre municipios y provincias, podría terminar el año con una baja del 90%.

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El ministro estimó, además, que los viajes de pasajeros en el transporte público caerán 75% frente a 2025. La situación limita el acceso de los ciudadanos a centros de trabajo, hospitales, trámites y visitas familiares, en un país donde la disponibilidad de transporte privado también es limitada y los servicios alternativos suelen tener costos más altos.

La crisis alcanza asimismo al traslado de bienes. El volumen de carga nacional pasaría de 70 millones de toneladas en 2025 a cerca de 20 millones en 2026.

La reducción afecta la distribución de alimentos, materias primas y otros productos en un contexto de dificultades de abastecimiento.

Las salidas de ómnibus interprovinciales desde La Habana cayeron de 419 a solo 11 diarias. (Foto archivos)

El combustible y el deterioro previo del sistema

El Gobierno cubano atribuye la situación a las restricciones sobre el suministro de combustibles. No obstante, el sistema de transporte ya mostraba problemas antes de la profundización de la crisis actual. Ómnibus Nacionales realizó en 2024 apenas el 36% de los viajes que completaba en 2019.

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En diciembre de 2025, solo 219 de los 558 autobuses de esa empresa estatal estaban en funcionamiento. La falta de piezas de repuesto, el desgaste de la flota y las limitaciones energéticas incidieron en la reducción de los servicios.

La escasez de combustible se agravó desde finales de enero, después de que Venezuela suspendiera sus envíos de petróleo a la isla y México hiciera lo mismo, según la información disponible. En abril, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció las limitaciones energéticas con una frase que reflejó la situación del país: “Hay combustible para casi nada”.

Solo 219 de los 558 autobuses de la empresa estatal Ómnibus Nacionales se encontraban en funcionamiento en diciembre de 2025. (Foto archivo)

La electrificación enfrenta límites por los apagones

Ante la falta de combustibles fósiles, las autoridades impulsan la incorporación de vehículos eléctricos. Rodríguez Dávila afirmó que el país cuenta con cerca de 150.000 automóviles, motos, bicicletas y triciclos eléctricos, el doble que en 2025 y alrededor del 15% del parque vehicular nacional.

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El ministro indicó que, en agosto, los vehículos eléctricos representaron 40% de las importaciones del sector, frente al 3,5% registrado en enero de 2025. Sin embargo, esa alternativa depende de una red eléctrica afectada por cortes frecuentes y una capacidad limitada de generación.

Durante un recorrido de prensa, varios triciclos eléctricos de una empresa estatal permanecían detenidos en un garaje porque no había electricidad para recargarlos. Al observar la escena, Rodríguez Dávila resumió la contradicción: “Estos son los problemas que enfrentamos”.