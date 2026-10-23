El insólito furcio de Edith Hermida sobre la China Suárez al aire al hablar de MasterChef: “Me tienen podrida”

La conductora cometió un error cuando quiso referirse a una compañera del reality

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Después de su cruce con Wanda Nara en MasterChef Celebrity, cuando la conductora le pidió que no cuestionara a su hermana Zaira, Edith Hermida quiso descargarse frente a cámara por lo que había vivido en el reality. Al intentar referirse a su compañera China Ansa, sin embargo, cometió un furcio y mencionó a Eugenia “la China” Suárez.

El antecedente del error se produjo durante una emisión del certamen de Telefe, cuando Wanda encaró a Hermida por los comentarios sobre la vida privada de Zaira Nara que se hacen en Bendita, el ciclo de El Nueve donde trabaja la panelista. “Yo tengo buena onda con vos, lo único no te metas con mi hermana porque yo veo tu programa. Ahora me dejaron un poquito a mí y le empiezan a dar a mi hermana”, le reclamó.

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Hermida respondió que veía con buenos ojos una posible reconciliación entre Zaira y Jakob von Plessen. “¡No! Me encanta esta segunda vuelta de Zaira con Jakob Von Plessen”, sostuvo. Wanda objetó el enfoque que el tema recibe en el programa y la participante contestó con un dicho popular: “Claro, porque las segundas partes nunca son buenas, dicen”.

Zaira Nara y Von Plessen confirmaron su separación en 2022, tras más de una década de relación y dos hijos en común. Con el tiempo, las versiones sobre un acercamiento volvieron a circular en los programas de espectáculos.

El error de Edith Hermida sobre la China Suárez al hablar de su experiencia en MasterChef

La conversación continuó con otra advertencia de Wanda. “Yo soy brava y Zaira es peor que yo. Ella es como vos, medio calladita y son las peores, tené cuidado. No te estoy amenazando”, le dijo a Hermida. La panelista retomó esa descripción y la vinculó con la actriz: “La juega de callada, son las más zorras, claro... como la China”.

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La conductora respondió de inmediato y volvió a marcar un límite respecto de su hermana. “Bueno, agarrátela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer”, lanzó. La palabra suele utilizarse en la televisión argentina para aludir a un eventual alejamiento de una figura de la pantalla.

Más tarde, durante un móvil de Cortá por Lozano, Ansa recordó una prueba de cocina oriental en la que tuvo que competir contra Hermida con la misma salsa. La participante contó que pensó que tendría una tarea sencilla, aunque su rival logró subir al balcón con “un arroz con huevo revuelto”.

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Convocada para responder a la broma, Hermida dijo: “¿Muy zorra dijo? Subí al balcón, sí”. Después manifestó su fastidio con los participantes del reality, pero confundió a las dos mujeres que comparten el apodo. “Estoy agotada, me tiene podrida todo el elenco de MasterChef y sobre todo la China Suárez”, afirmó. El lapsus provocó risas de Ansa en el estudio.

El tenso momento de Wanda Nara con Edith Hermida en MasterChef Celebrity: “Agarratela con la China

El episodio se dio pocos días después de que Wanda respondiera a los cuestionamientos por su debut en el cine. La conductora protagoniza ¿Querés ser mi hijo?, película en la que comparte elenco con Agustín Bernasconi.

Durante la presentación del filme, Wanda afirmó que asume las opiniones sobre su trabajo artístico, aún cuando sean negativas. “Me gusta y lo acepto”, expresó al referirse a las críticas.

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También explicó que presta atención a las devoluciones de los periodistas que vieron la película y consideró que esas miradas pueden ayudarla a mejorar. Sin embargo, trazó una diferencia cuando los comentarios involucran aspectos de su vida familiar.

“Me duelen las mentiras y cuando se meten con mis hijos, que es mi punto débil”, sostuvo. En MasterChef Celebrity, esa misma actitud volvió a quedar expuesta cuando Wanda intervino para defender a Zaira y dejó claro que no acepta bromas sobre su hermana sin responder.