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Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras: el histórico estadio que será sede

Estudiantes jugará con Palmeiras en un templo que es referencia a nivel mundial. Su capacidad y todo lo que hay que saber

El mítico trofeo de la Copa Libertadores que se disputa desde 1960 (REUTERS/César Olmedo)
El mítico trofeo de la Copa Libertadores que se disputa desde 1960 (REUTERS/César Olmedo)
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Estudiantes de La Plata dio el golpe y logró un Maracanazo al eliminar por penales a Flamengo. Con Muslera como figura al contener tres disparos, el Pincha se clasificó a la final de la Copa Libertadores. El equipo argentino definirá el título ante Palmeiras que dejó en el camino al Fluminense. El último partido del torneo de clubes más importante del continente se jugará en un histórico recinto.

La final de la edición 2026 se disputará a partido único en el Estadio Centenario, escenario emblema del fútbol sudamericano con capacidad para más de 60.000 espectadores. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la sede meses atrás, en el marco de la organización de un evento que reunirá a las hinchadas de ambos finalistas en la capital uruguaya.

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Estudiantes y Palmeiras disputarán la final de la Libertadores 2026

El horario oficial del encuentro todavía no fue confirmado por el organismo, que anunciará ese detalle una vez que se complete la definición del segundo cupo. Como antecedente, la edición anterior del torneo había comenzado a las 18:00 de Argentina, equivalentes a las 16:00 en Lima, ciudad que ofició de sede en aquella oportunidad.

Se espera que el aforo completo se divida en partes iguales para ambas parcialidades considerando la enorme expectativa por el partido decisivo. Se espera una gran fiesta para el duelo en el Centenario.

El Estadio Centenario de Montevideo albergará la final de la Copa Libertadores (EFE)
El Estadio Centenario de Montevideo albergará la final de la Copa Libertadores (EFE)

El templo uruguayo tiene una enorme historia, ya que fue sede de la primera final de un Mundial en 1930, cuando la Celeste conquistó el primero de sus dos títulos ecuménicos al vencer 4-2 a Argentina. Volverá a ser sede mundialista en el certamen que se disputará en cuatro años, con la apertura de su seleccionado. Luego allí también se escribieron grandes páginas del fútbol local con otros éxitos de su selección como el Mundialito de 1981 consagraciones en Copa América. Se sumaron los triunfos de sus equipos.

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El recinto charrúa ya fue escenario de una final única de Copa Libertadores en 2021, cuando Palmeiras se consagró campeón tras vencer a Flamengo por 2 a 1. Desde 2019 que la Copa Libertadores se define a un solo partido y en este caso será plenamente neutral.

Recorrido por las tribunas e instalaciones del Estadio Centenario de Montevideo

Estudiantes se verá la cara con Palmeiras que se convirtió en el primer finalista tras eliminar a Fluminense en una definición por penales, luego de una serie de semifinales 100% brasileña.

El camino de Palmeiras hacia la definición tuvo un desenlace ajustado. Tras imponerse por 2 a 1 en el Maracaná durante el partido de ida, con gol del argentino Agustín Giay entre los protagonistas del equipo paulista, el conjunto dirigido por Abel Ferreira cayó por 1 a 0 como local en la revancha. Esa diferencia obligó a resolver la clasificación desde los doce pasos, instancia en la que el arquero Carlos Miguel fue determinante para sellar el pasaje a Montevideo con un resultado final de 5 a 3 en la tanda de penales.

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