Los tres penales que atajó Muslera ante Flamengo y le permitieron a Estudiantes alcanzar una nueva final de Copa Libertadores

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*La definición por penales

Fernando Muslera fue el héroe de Estudiantes de La Plata, ya que atajó tres penales en la definición ante Flamengo. El uruguayo de 41 años brilló en la tanda de cinco tiros desde los doce pasos y sus intervenciones fueron clave para que el Pincha triunfe 3-2 en el Maracaná y pueda jugar su sexta final en la Copa Libertadores.

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Este jueves, el guardameta charrúa le contuvo los tiros a Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, que fue el que definió la serie. El trío de disparos fueron todos abajo a la derecha y el guardameta que nació en Buenos Aires, pero se crio en Montevideo le dio la gran alegría al León.

La puntería de José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios, colaboró la acción de Muslera, cuya labor dejó en una anécdota el penal errado por Edwin Cetré, que en su primer intento se cayó y tocó la pelota con los dos pies. Pese a convertir, debido al cambio de regla a raíz del caso de Julián Álvarez, el colombiano debió ejecutar nuevamente y en su segundo intento la tiró por arriba del travesaño.

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Si bien el campeón de la Copa América con la Celeste en Argentina 2011 no pudo evitar la conversiones de Giorgian de Arrascaeta, ni Leo Pereira, sus salvadas impidieron el último remate del elenco carioca.

*El testimonio de Muslera

“En lo personal el fútbol siempre te da otra oportunidad. Luchamos mucho por este sueño y dejamos cosas de lado. Cuando uno tiene el foco y sabe que se pueden lograr cosas. Le metimos mucha garra. Hicimos un gran partido ante un gran rival en el Maracaná”, contó Muslera ante el micrófono de ESPN.

“En los penales el arquero tiene ese plus por poder contribuir en esa parte y por la felicidad de poder cumplir sus sueños. Más allá de que te salgan bien o mal, siempre estar, dar la cara y hacerse responsable de las buenas y las no tan buenas. Tengo claro que hay otros equipos que querían que estuviésemos. Es un orgullo de poder ir a mi casa, a mi país”, añadió.

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Ante la consulta de un posible retiro luego de la final fue mesurado y respondió: “Vamos paso a paso”.

Y se ilusiona con lo que viene y en especial de volver a jugar en el mítico Centenario: “Vamos por ese sueño y a volver a cruzar el charco. Vamos a jugar en un estadio mítico que será sede del Mundial. Es un orgullo pisar ese campo otra vez. El fútbol da revancha, en lo personal, en lo grupal y ahora queda seguir con los cuchillos entre los dientes”.

El Pincha jugó con autoridad y en la media hora inicial dispuso de las chances más claras con dos reacciones salvadoras de Agustín Rossi, primero ante un cabezazo de Leandro González Pírez y luego con un remate de larga distancia de Baltasar Rodríguez.

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Flamengo reaccionó y tras un remate de Emerson Royal respondió Santiago Núñez con un bloqueo delante de Fernando Muslera. Más tarde, Pedro llegó al área, pero su disparo fue desviado y tampoco llegó a conectar Jorge Carrascal.

En el complemento, el León aguantó como pudo la infantil expulsión a los 50 minutos Baltazar Rodríguez. Muslera también fue salvador, ya que le tapó un cabezazo a Gonzalo Plata.

Pese a la superioridad de Flamengo, aunque no abrumadora, el elenco dirigido por Alexander Medina se mantuvo ordenado y logró mantener el 0-0 en los 90 minutos. Luego llegó la definición por penales en la que la labor de Muslera fue vital.

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Estudiantes de La Plata jugará contra el Palmeiras, que eliminó por penales en la semifinal al Fluminense. La final será el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, con una capacidad para 60.000 espectadores. En caso de empate en los 90 minutos habrá un alargue de media hora y si persiste la igualdad se definirá por penales.