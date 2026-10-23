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Yipio de Gran Hermano se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari después de siete meses de encierro

Durante una charla en Bondi Live, la exparticipante descubrió casi cinco meses después el fallecimiento del músico, ocurrido mientras permanecía aislada en el reality sin acceso a las novedades del exterior

Yipio descubrió la muerte del Indio Solari durante una entrevista en el programa La Linterna casi cinco meses después del hecho (Video: La Linterna, Bondi Live)
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Yipio, la participante uruguaya que llegó a la final de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari casi cinco meses después del fallecimiento del músico, ocurrido el pasado 5 de junio. La situación se dio durante una entrevista en el programa La Linterna, que conduce Laura Ubfal por el canal de streaming Bondi Live, en la que la exconcursante repasaba las noticias que había ido descubriendo tras su salida de la casa, luego de permanecer encerrada durante varios meses sin acceso a información del exterior.

En la nota, Yipio ejemplificó el desfasaje informativo que le generó su prolongada permanencia dentro del certamen. “Hubo un montón de cosas, cuando fuimos a ver a Tan Biónica con Mati empezaron a hacer un homenaje a un cantante uruguayo y yo no entendía nada. Y bueno, era Rubén Rada”, relató, y agregó que todavía seguía descubriendo hechos que habían ocurrido durante su encierro: “Un montón de noticias que me voy enterando todavía, que no tenía ni idea”.

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Masivo último adiós a Ruben Rada en Montevideo
La exparticipante relató su desfasaje de noticias tras asistir a un homenaje al músico Rubén Rada sin conocer el contexto (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Fue en ese contexto que Agustín Rey, uno de los panelistas del ciclo, le mencionó directamente al Indio Solari como otro de los fallecimientos resonantes ocurridos mientras ella permanecía dentro de la casa. “El Indio, ¿no? Estaban adentro de la casa”, le señalaron. La reacción de la ex Gran Hermano fue inmediata: su expresión cambió por completo al confirmar que desconocía la noticia. “Ah, no sabía. No sabía que había fallecido”, respondió, sorprendida. Acto seguido, remarcó: “Claro, todas esas cosas no las sé”. Su novio, presente en la nota, intentó aligerar la escena con un comentario irónico: “Te estás enterando ahora”, dijo con una sonrisa nerviosa.

El periodista cerró el intercambio con una frase que remitió a un episodio histórico del formato televisivo, cuando la conductora Soledad Silveyra le anticipó a una participante eliminada en 2001 que debía “hacerse fuerte” antes de contarle sobre el atentado a las Torres Gemelas. “Vas a tener que hacerte fuerte, diría Solita”, remató Rey, en referencia a esa frase que se volvió un clásico del reality. Yipio aclaró que sus risas nerviosas durante la conversación se debían justamente a esa mención, ya que le resultaba “raro” reírse en medio de una noticia de esa naturaleza.

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Indio Solari
El Indio Solari murió el 5 de junio a los 77 años a causa de un paro cardiorrespiratorio en Parque Leloir

El episodio de Yipio se suma a una lista de situaciones similares protagonizadas por exparticipantes de Gran Hermano a lo largo de las distintas ediciones del reality, en las que la desconexión del mundo exterior durante meses de encierro genera este tipo de reacciones al momento de reincorporarse a la vida pública.

Indio Solari, exlíder de la icónica banda de rock nacional Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, murió a los 77 años el 5 de junio en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó, tras un paro cardiorrespiratorio vinculado al avance de la enfermedad de Parkinson que padecía desde hacía una década. La noticia desató una despedida masiva sin precedentes: miles de fanáticos se congregaron de manera espontánea en Plaza de Mayo la misma noche del fallecimiento, en lo que se definió como una “misa ricotera”, y al día siguiente se replicó la convocatoria con un banderazo en el Obelisco.

El velatorio del artista se realizó el domingo 7 de junio en un polideportivo de Villa Domínico, en Avellaneda, donde una multitud estimada en un millón de personas formó filas de más de siete kilómetros para despedir el cuerpo del músico, entre banderas, cánticos y objetos arrojados sobre el cajón cerrado. La despedida también tuvo réplicas en el exterior, por ejemplo, con una concentración de fanáticos argentinos bajo el Arco del Triunfo de Barcelona.

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