El intendente de Mar del Plata celebró la autorización para concesionar hoteles del Estado en Chapadmalal

El Gobierno Nacional habilitó un concurso público para concesionar seis hoteles del complejo de Chapadmalal a empresas privadas.

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El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, celebró la autorización para concesionar seis hoteles de Chapadmalal y sostuvo que la medida permitirá atraer inversiones y generar empleo. El Gobierno Nacional habilitó el concurso público para que empresas privadas administren esos establecimientos del complejo turístico.

Montenegro presentó la decisión como un cambio frente al deterioro que, según afirmó, afectó durante años a las instalaciones. En su mensaje, planteó que la recuperación del predio debe combinar inversión privada con nuevos usos vinculados con la educación y la salud.

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El anuncio contempla además que otros tres hoteles sean destinados a la Universidad Nacional de Mar del Plata para una Residencia Escuela. El Municipio recibió el uso de dos inmuebles para instalar un Centro de Atención Primaria de la Salud.

La autorización fue comunicada por el intendente a través de un tuit, en el que agradeció al Gobierno Nacional por las decisiones sobre el complejo. Montenegro sostuvo que Chapadmalal atravesó un período de abandono y deterioro, y que la convocatoria a concursos abre una etapa distinta para sus edificios.

El jefe comunal resumió su posición con una definición sobre el destino de los bienes estatales: “El patrimonio público se defiende recuperándolo, atrayendo inversión privada, generando trabajo y poniéndolo al servicio de la gente”.

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Montenegro aseguró que Chapadmalal incrementará su potencial turístico (Jaime Olivos)

El intendente también vinculó el complejo con un episodio ocurrido en El Marquesado. Afirmó que en esos hoteles fueron alojadas personas que participaron de un intento de toma del barrio, al que describió como una usurpación comandada por Juan Grabois.

La nueva orientación para Chapadmalal incluye tres destinos diferenciados. Los seis hoteles que serán incluidos en el concurso quedarán bajo un esquema de concesión para atraer inversiones; los otros tres se asignarán a la Universidad Nacional de Mar del Plata; y dos inmuebles pasarán a ser utilizados por el Municipio para atención sanitaria. “La diferencia es concreta: edificios abandonados o inversión y trabajo. Inmuebles sin uso o educación y salud”, resumió.

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El intendente también vinculó la iniciativa con el desarrollo de Mar del Plata y de la región. Afirmó que la recuperación de Chapadmalal puede transformar el estado actual del complejo en oportunidades para la ciudad, con emprendimientos privados, puestos de trabajo y servicios públicos en parte de sus instalaciones.

La medida recibió el respaldo de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. En otra publicación, el funcionario sostuvo que el Estado no debe asumir tareas que, según su evaluación, el sector privado puede realizar de mejor manera.

“Es exactamente como indica Guillermo Montenegro. El Estado no debe ni puede hacer lo que el privado hará mejor”, escribió Sturzenegger al referirse al anuncio. El ministro sostuvo que un desarrollo adecuado de Chapadmalal tendrá efectos sobre la costa atlántica, aunque no detalló el alcance de las futuras concesiones ni los plazos del concurso público.

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El funcionario incluyó en su mensaje a la cuenta del Ministerio de Desregulación y señaló que, dentro de esa dependencia, el equipo de funcionarios sostuvo la idea de que Mar del Plata podía convertir el predio en un polo turístico de calidad internacional.

El concurso autorizado se concentrará en seis hoteles, mientras que el resto de los inmuebles tendrá funciones educativas y sanitarias. Montenegro defendió ese esquema como una forma de preservar el patrimonio público mediante su recuperación y su uso, en lugar de mantener edificios cerrados.

La administración municipal quedó así vinculada a uno de los tres destinos previstos para el complejo: el uso de dos inmuebles como Centro de Atención Primaria de la Salud. La Universidad Nacional de Mar del Plata tendrá a su cargo la utilización de otros tres hoteles para una Residencia Escuela, mientras que la concesión de los seis restantes buscará atraer inversión privada.

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