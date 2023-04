Kicillof y Scioli se mostraron juntos en una feria automotriz en San Pablo

Daniel Scioli y Axel Kicillof se reunieron con Josue Gomes da Silva, presidente de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó esta mañana en San Pablo junto al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, de una serie de encuentros con empresarios de ambos países para promover exportaciones en el marco de la Feria Automec 2023, el mayor evento anual de América Latina para el mercado de autopartes para reposición y reparación de automóviles, camiones, ómnibus, maquinaria agrícola y motocicletas.

La visita de pocas horas del gobernador al país vecino puede interpretarse en clave política ya que la interna dentro del Frente de Todos todavía no está resuelta y en el oficialismo aún no se determinó si se harán las PASO o si habrá un candidato único, después del anuncio del presidente Alberto Fernández de que no irá por su reelección en los comicios generales de este año. Pero Scioli, uno de los que ya anunció que figurará entre los precandidatos del peronismo, le quitó ese matiz político y afirmó que se trataba de “agenda de gestión”. Kicillof tampoco anunció cuáles son sus intenciones electorales. Un sector del kirchnerismo insiste en que debe ir por otro mandato en la provincia, mientras que otros lo ven como aspirante a un cargo mayor.

En San Pablo, Kicillof y Scioli tuvieron un encuentro de trabajo con el presidente de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), Josué Gomes da Silva, y con otras autoridades del organismo.

El ex ministro de Economía llegó a la principal ciudad industrial brasileña acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, y el jefe de Asesores, Carlos Bianco. En primer lugar expuso en la Residencia del Consulado argentino en San Pablo ante unos 25 empresarios y empresarias de la provincia de Buenos Aires que participarán de esta importante muestra.

Buenos Aires incrementó sus exportaciones a Brasil en 2022 y pretende seguir en ese camino

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la sede de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), la poderosa entidad que agrupa a los industriales paulistas, donde Kicillof y Scioli mantuvieron una reunión con el titular de esa entidad, Josué Gomes da Silva, y con parte de la Comisión Directiva, para analizar posibles intercambios comerciales bilaterales.

“Para nosotros es una enorme satisfacción promover la presencia de industriales bonaerenses en ferias internacionales y acompañar con políticas públicas la promoción de nuestras exportaciones. Así como Brasil es un socio estratégico para la Argentina, el Estado de San Pablo es un actor clave para la integración productiva y el desarrollo de la provincia de Buenos Aires”, expresó el mandatario bonaerense.

Las exportaciones de la provincia Buenos Aires pasaron de un total de USD 6.200 millones en 2019 a unos USD 7.200 millones en 2022, lo que representó un aumento del 16 por ciento. Y es justamente el sector automotriz el principal complejo exportador de ese Estado provincial, con USD 3.600 millones de exportaciones de vehículos. Un 50% de las exportaciones de PBA a Brasil son de este sector. Además, se promueve como política la sustitución de importaciones y un caso testigo es la empresa Treves en Esteban Echeverría. Dedicada a fabricar tejido de recubrimiento, sustituyó un proveedor brasilero de una terminal y ahora provee a la terminal en Brasil.

Más tarde, Kicillof y Scioli concurrirán al centro de exposiciones de San Pablo, sede de la Automec, donde recorrerán e inaugurarán el stand argentino y visitarán algunos de los espacios que representan a empresas bonaerenses.

El gobernador hablará ante empresarios bonaerenses

Las firmas presentes de la provincia de Buenos Aires serán: Wega, Taranto, Loma Plast, Baterías Moura, Pesaro, Nubo, FKC Furcon, Autopartes Paulucci, Rigiflex Autopartes, Aniceto Gómez SA, RM Resortes, Brasen, Compañía Mundial Diesel SRL, LVSpada y Cia/Kessel, Omer, Litton, Juntas Meyro, Ópticas LAM, RS Fábrica de Repuestos y accesorios del automotor, Phales SRL, Autopartes Rida SA, Véspoli SRL, RM Competición, JMH Competición y Electromecánica Alfa SRL.

Además, por la provincia de Santa Fe estarán Juntas Illinois, Aberaldo Pongolini SRL, Serrat, Liftgate SA, Fremec, Fapersa, Basso, Julio Buzetti SA, Collino, Faros Ausili, VMG Water Pumps, Rafaela Motores SA. Por Córdoba. Faesa, Lautaro Diésel, Kügellager, Capemi, Italbo SRL, Nosso SA. Por la Ciudad de Buenos Aires, Hescher, Accesorios Argentinos SA, Gacri SA, CEA Electrónica Automotriz, VIC y Juntas Pampa. Y por Entre Ríos, completan 3D High Definition Car Care y Silent.

Para su edición de este año, la feria AUTOMEC contará con 1.026 empresas expositoras, nacionales e internacionales, que representan más de 1.500 marcas de autopartes. Se estima que la visitarán unas 80 mil personas. Argentina contará con un stand nacional de 368 metros cuadrados, compuesto por 43 empresas, mientras que otras 8 empresas lo harán con stand propio.

Brasil representa el 65% del destino de las exportaciones de autopartes de nuestro país. Y en el primer trimestre de este año, las exportaciones argentinas del sector automotor a ese país alcanzaron USD 1.151 millones, con un incremento interanual del 20%. Este valor representó el 39% de las exportaciones totales argentinas a Brasil.

