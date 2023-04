Pese a la decisión de Alberto Fernández de no ser candidato, Axel Kicillof aún se guarda la carta del desdoblamiento electoral

Axel Kicillof y Alberto Fernández

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no descartó aún realizar un desdoblamiento electoral. Sí es cierto que la decisión del presidente Alberto Fernández de no ser candidato le bajó las acciones a esa estrategia que se pensaba para presionar al Jefe de Estado. Finalmente, Fernández no será candidato, pero en La Plata todavía no dan por cerrado un posible desdoblamiento de la elección general.

Todo dependerá de cómo se ordene el escenario nacional. Kicillof es uno de los que tracciona la candidatura de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Es el llamado plan A. Si se busca un plan B, las respuestas no aparecen tan rápido. Pese al mensaje de Fernández y su contenido de plantear unas Primarias para elegir candidaturas, en el kirchnerismo no están tan en sintonía. Lo dejó ver el mandatario provincial tras la reunión en la sede del PJ cuando habló que “encontrar candidatos de consenso y de unidad o unas PASO será producto de esa estrategia que se desarrolle”. La sensación es que aún falta.

Y como todavía falta, en La Plata hoy no descartan un desenganche de la elección nacional. Legalmente es posible. Según pudo saber Infobae, hubo averiguaciones al respecto cuando se terminó definiendo por no desdoblar las PASO. Políticamente, es más complejo. “No se archiva nada, toda opción es posible”, admiten ante la consulta de Infobae cerca del gobernador tras el renunciamiento de Fernández.

El último antecedente de una elección autónoma de la provincia de Buenos Aires fueron los comicios del 2003 cuando Felipe Solá se impuso como el candidato del peronismo. Las condiciones y el contexto político eran diferentes a las actuales; en ese entonces Solá -que ya era gobernador- contó con el respaldo del presidente Néstor Kirchner, que empezaba a gobernar un país que salía del caos pos crisis 2001 y necesitaba de legitimidad política. Una particular coincidencia -o no tanto-: este viernes Solá participó de una actividad en la ciudad de Arrecifes que encabezó Kicillof donde se lanzó un programa de apoyo a proyectos productivos de jóvenes en ámbitos rurales.

Kicillof en Arrecifes. A la derecha de la imagen, Felipe Solá

Como contó este medio, la facultad para fijar la fecha de las elecciones para elegir gobernador, legisladores, intendentes, concejales y consejeros escolares es de Kicillof y está a mano con un decreto. A diferencia de las PASO no debe modificar ninguna ley para desenganchar las elecciones, algo que complejizaba un desdoblamiento de las Primarias ya que no cuenta con el número necesario en la Legislatura para sumergirse en una negociación que iba a ser frenética y de costos políticos impredecibles.

Por lo pronto, el gobernador también ratificó que si alguien quiere ir a una PASO en la provincia de Buenos Aires, lo podrá hacer. Una instancia que el albertismo empuja. “Si alguien quiere presentarse, vamos a competir con quien tengamos que competir”, dijo Kicillof este viernes por la tarde noche al salir de la reunión del PJ en la que se definió que el congreso partidario será el 16 de mayo en Ferro.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof; el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi y la ministra de Gobierno bonaernese, Cristina Álvarez Rodríguez al salir de la reunión en el PJ de calle Matheu (Gustavo Gavotti)

Las miradas, en ese asunto, se posan sobre la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que este sábado encabezará un plenario de la militancia en la ciudad de La Plata. El nombre de la funcionaria sobrevoló cuando el dirigente del Movimiento Evita y cercano al presidente, Fernando “Chino” Navarro, sugirió que también había que hacer una PASO en la Provincia.

La actividad de Tolosa Paz, que se llevará adelante en el camping del gremio de SOSBA en la ciudad de Ensenada, no será un lanzamiento a la gobernación, pero sí una demostración de fuerza al interior del Frente de Todos. Juntará referentes de las ocho secciones electorales para dar cuenta de su armado bonaerense que empezó a forjar cuando fue candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en 2021.

Esta semana Tolosa Paz participó de una actividad en Lanús con el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Allí dijo que “Néstor Kirchner nunca usó las PASO pero dejó la herramienta, como soldador de las diferencias que expresa el Frente de Todos, que nos permitirá dejar a la sociedad un proyecto político más contundente”. El planteo es utilizar las Primarias. Lo marcó el presidente en el video que dio a conocer este viernes por la mañana.

En el gobierno bonaerense no le temen a una Primaria. Interpretan que buena parte de los intendentes acompañarán al mandatario. Con números en mano dejan correr que Kicillof es el dirigente mejor posicionado dentro del espacio. Esta semana, el gobernador oficializó el respaldo de la UOCRA con un acto en Avellaneda junto al titular del gremio de la construcción, Gerardo Martínez. Fue el jefe comunal de ese distrito, Jorge Ferraresi, el responsable de acercar las partes.

