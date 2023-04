En vivo: tras anunciar que no será candidato, Alberto Fernández encabezará la reunión del PJ

Reacción de La Cámpora al anuncio de Alberto Fernández: “Abre una nueva etapa para reordenar las prioridades” La agrupación que lidera Máximo Kirchner se hizo eco de la decisión del Presidente de no competir por la reelección. Pidió que el Frente de Todos trabaje " para construir una alternativa que recupere la esperanza y los sueños de los argentinos y argentinas”

Los principales dirigentes de La Cámpora, con Máximo Kirchner a la cabeza (NA)

Luego de que Alberto Fernández anunciara que no competirá por la reelección, la postura que adoptará el kirchnerismo duro pasó a ser una de las grandes incógnitas del año electoral, sobre todo por el rol que decidirá tener Cristina Kirchner. Sin embargo, aunque aún no hay precisiones sobre el futuro de la Vicepresidenta, que no se expresó sobre la decisión del Presidente, desde La Cámpora fueron los primeros en reaccionar a la noticia que sacudió el tablero político de la Argentina.