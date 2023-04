Patricia Bullrich tentó a José Luis Chilavert para que sea su candidato en La Matanza

Patricia Bullrich sonríe junto a José Luis Chilavert

El armado electoral del oficialismo y la oposición sigue siendo motivo de análisis, más basados en especulaciones que en certezas. En ese contexto surgen algunas certezas que sorprenden; entre ellas, la novedad de que Patricia Bullrich tentó a José Luis Chilavert para que sea su candidato en uno de los principales distritos de la Provincia de Buenos Aires.

La precandidata a la presidencia por Juntos por el Cambio reveló que negoció con el ex arquero para que sea su referente en La Matanza.

“Me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo con ideas claras. Me dijo que a él le encantaría y me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo con ideas claras”, comentó la dirigente opositora en declaraciones al programa “Elijo Creer” de Radio Continental.

“Me encantaría hacer una recorrida en La Matanza con Chilavert. El me dijo que le encantaría ser mi candidato de La Matanza, pero me dijo: “Me voy por mi Paraguay””, detalló la presidenta del PRO, quien apuntó que de todos modos puede haber un trabajo conjunto: “Con Chilavert hablamos de cambiar los Controles de la Frontera de Paraguay y Argentina”.

Patricia Bullrich habla durante un acto en La Matanza

En cuanto a la realidad de ese distrito bonaerense, uno de los principales en cuanto a su caudal de votos, Bullrich hizo un diagnóstico crudo: “En La Matanza lo básico que hay que hacer es utilizar los recursos de la manera adecuada. Tiene un fondo de ahorro enorme y no lo utiliza para el bienestar de la gente”.

“En La Matanza guardan la plata, no la invierten, no tienen agua de calidad, las calles son un desastre, la iluminación es un desastre, no tienen centro de monitoreo. Realmente es como que deciden ahorrar el dinero o vivir de los intereses de ese dinero”, sentenció.

Chilavert está actualmente sumergido en la campaña para las presidenciales paraguayas del 30 de abril próximo. “Veremos, porque para la elección en Paraguay falta poco”, especuló Bullrich, que no desiste y mantiene la ilusión de sumar a sus filas al ex futbolista

Seguir leyendo