Política

Paula Penacca: “Cristina Kirchner sigue siendo el mayor capital del peronismo”

La diputada nacional analizó en Infobae al Regreso el impacto de la proscripción, la crisis de conducción y la disputa interna en el movimiento, a un año del encarcelamiento de la ex presidenta, y cuestionó el rumbo económico del oficialismo

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Penacca sostuvo que la lucha contra la proscripción de Cristina Kirchner no puede separarse de la representación de los intereses populares en el peronismo

En una entrevista en Infobae al Regreso, Paula Penacca, diputada nacional por Unión por la Patria, advirtió sobre las tensiones internas en el peronismo, la proscripción de Cristina Kirchner y los desafíos sociales y económicos que enfrenta la Argentina.

Durante su paso por el estudio, Penacca repasó la evolución de las disputas en el peronismo y el impacto que la prisión de la expresidenta tiene sobre el armado de liderazgo. “Hoy no solo Cristina no le rompe las pelotas al pueblo ni se las rompió nunca, sino que además sigue siendo una dirigente que tiene una imagen positiva altísima después de haber estado perseguida”, remarcó.

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El Congreso y la interpelación a Adorni: la pulseada central en el Senado

Penacca explicó la estrategia de su bloque parlamentario: “Nosotros lo que venimos pidiendo, impulsando desde nuestro bloque, es poder darle tratamiento en el recinto a un proyecto que habilita una interpelación a Adorni, o sea, que venga a la Cámara de Diputados a dar explicaciones y que luego de eso se pueda poner a consideración algo que la Constitución nos otorga a las dos cámaras, que es hacer una moción de censura”.

Penacca dijo que distintos sectores de la política argentina piden que Adorni dé explicaciones y consideró posible reunir 37 votos en el Senado (EFE/Matías Campaya)
Penacca dijo que distintos sectores de la política argentina piden que Adorni dé explicaciones y consideró posible reunir 37 votos en el Senado (EFE/Matías Campaya)

La legisladora remarcó que “el jefe de Gabinete no está pudiendo explicar la fortuna que tiene. Ahí hay un posible delito cometiéndose. No podemos dar muchas vueltas, tenemos que hacer lo que nos toca hacer, nos lo dice la Constitución”.

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Aclaró, además, que la presión para que Adorni se presente ante el Congreso trasciende a su espacio: “Diferentes sectores de la política argentina, naturalmente, piden que Adorni dé explicaciones”. Ante la consulta sobre el escenario parlamentario, Penacca consideró lógico que se junten los 37 votos necesarios en el Senado para avanzar con la moción, dado el clima de reclamo transversal.

El peronismo y la construcción de liderazgo tras la proscripción de Cristina

La dirigente abordó el dilema de la conducción en el peronismo: “Creo que hay intendentes de acuerdo con Axel (Kicillof), creo que hay intendentes que no están de acuerdo con Axel. En el peronismo nos pasa esto siempre”.

(Infobae en Vivo)
Paula Penacca afirmó que Cristina Kirchner sigue siendo el mayor capital del peronismo y mantiene una adhesión popular alta pese a la proscripción (Infobae en Vivo)

Al analizar la figura de Cristina Fernández, Penacca sostuvo: “Dentro del peronismo incluso sigue siendo una mina con una adhesión popular enorme. ¿Para quién es un problema? Bueno, yo creo que es un problema para algunos proyectos personales que se ponen por encima de lo que nosotros de verdad tenemos que hacer”.

Sobre la interna, fue tajante al diferenciar la discusión real del espacio: “La discusión hoy parece ser si el eje tiene que ser o no Cristina libre en términos del debate entre dirigentes, pero para mí no hay manera de disociar la representación de los intereses populares de la lucha contra la proscripción”.

En ese sentido, remarcó que “hoy la posibilidad de discutir desde el peronismo con fortaleza, que no haya proscripción en la Argentina, es también una garantía para que el próximo peronista que llegue al gobierno no esté condicionado en las cosas que haga”.

Penacca recordó que “no hay dudas de que la proscripción de Cristina existe” y que “si vos llegás al poder sin haberte aferrado, sin haberte afirmado en la discusión de que no exista la proscripción en la Argentina y de que tengamos una democracia plena, vas a estar condicionado y sometido a la misma amenaza”.

Cristina Kirchner, con cabello castaño rojizo y un pañuelo de colores, sonríe desde un balcón con barandal oscuro y un fondo amarillo brillante
Penacca sostuvo que la lucha contra la proscripción de Cristina Kirchner no puede separarse de la representación de los intereses populares en el peronismo (AP)

Economía, empleo y el futuro social: el diagnóstico del bloque opositor

Durante la charla, Penacca analizó los desafíos económicos: “Hoy es Adorni, pero estuvo el caso Libra, pero estuvo el caso de Karina con el 3% de la ANDIS. Si seguimos mirando para atrás, encontramos algunos de esos supuestos hechos de corrupción dentro del Gobierno, que el problema es que están perjudicando a sectores concretos de la población, más allá de que lo que nosotros creemos es que lo que más perjudica a la población es el modelo económico de este gobierno”.

Al referirse al contexto social, subrayó: “No hay manera de disociar una cosa de la otra, porque además, de verdad pienso que el próximo proceso electoral va a ser con Cristina proscripta y con un sector muy grande de la sociedad argentina que no va a poder elegir a quien quisiera elegir para gobernar nuestro país”.

Sobre el presente económico, Penacca vinculó la pérdida de empleo y la caída del consumo con las políticas de Javier Milei: “Vos lo que te pasa cuando llega un gobierno como este, que comete un industricidio, es no solo que no creás trabajo privado, sino que lo destruís. Disminuye el empleo público, disminuye el empleo privado y además crece el empleo informal. Y además la gente necesita tener más de un empleo para sobrevivir”.

Finalmente, cuestionó la promesa de que la baja de la inflación mejoraría la calidad de vida: “Por supuesto que una inflación baja con un poder adquisitivo del salario detonado no tiene ningún sentido, porque la gente hoy, cuando va a comprar, no le alcanza, por más que los precios no tengan un aumento continuo”.

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