El detrás de escena del anuncio de Rodríguez Larreta que pateó el tablero político de Juntos por el Cambio: enojos, dudas y certezas

La decisión ya estaba tomada. Horacio Rodríguez Larreta lo sabía, incluso, mucho antes de gabrar el video en el que anunció que convocará a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires y aplicar la Boleta Única Electrónica (BUE) para los próximos comicios. De hecho, lo filmó antes de subirse al avión rumbo a España, en un viaje relámpago y familiar, porque la definición estaba clara. Lo manejó con sigilo y hermetismo. Pretendía que resolución no se filtrara hasta su regreso de Europa. Pero habló Mauricio Macri el domingo y la pax política de Semana Santa se alteró.

El ex Presidente no conocía los detalles de la decisión de Rodríguez Larreta. Lo supo el fin de semana consultando portales y diarios. El jueves, Infobae anticipó los planes del alcalde de la Ciudad. Hacía semanas que la usina política de Uspallata analizaba la posibiliad de convocar a elecciones concurrentes con un esquema mixto de votación. El domingo, el fundador del PRO decidió no esperar y salió por radio a cruzar categóricamente al jefe de Gobierno.

En el larretismo se sorprendieron por la “virulencia” de las expresiones de Macri. Y les llamó la atención algo particular: que el macrismo actuó de forma concertada. “Se notó que estaba organizado. Fue una movida orquestada para ponerle límites a la medida de Horacio como jefe de Gobierno”, detalló ante este medio un dirigente que comparte un grupo de WhatsApp reducido con Larreta. “Toda la acción coordinada del domingo puso a Horacio en una situación de poca libertad de acción”, sostuvo la misma fuente.

Macri cruzó a Rodríguez Larreta por la decisión de convocar elecciones concurrentes en la Ciudad

El alcalde porteño planeaba hacer una ronda de consultas más antes de dar a conocer su decisión. Pero el tema se instaló en la agenda pública antes de lo previsto y por la resonancia de las declaraciones de Macri. Desde Barcelona, a donde había ido a visitar a una de sus hijas, Larreta intercambió mensajes con su equipo y resolvió que el anuncio saldría ayer a las 11:30. “Queríamos sostenerlo hasta último momento, pero las filtraciones y el salir de punta de Mauricio el domingo nos condicionó a adelantarlo y aceleró los tiempos”, le reveló a Infobae un asesor cercano al jefe de Gobierno.

El video se había grabado el martes de la semana pasada en el Jardín Botánico. Federico Di Benedetto, estratega de la comunicación política larretista, estuvo detrás de los detalles del spot. El guión no dejó nada librado al azar: Se optó por enfatizar que la decisión le correspondía a Larreta, que apelaba a la autonomía porteña y que cumplía con la legislación de la Ciudad que el propio Macri respaldó en su momento (puntualmente, la implementación de la Boleta Única). Se filmó, se editó y se guardó en estricto hermetismo.

Con la decisión tomada, el asunto era cuándo y cómo comunicarlo. Es que el tema ya era materia de estudio de Rodríguez Larreta desde el verano. Martín Lousteau, senador nacional y candidato a jefe de Gobierno del radicalismo, había planteado que quería “condiciones parejas” para competir contra el postulante del PRO. El economista y Emiliano Yacobitti, armador del la UCR porteña, conversaban el tema con el alcalde desde hacía semanas. Incluso, mediante Daniel Angelici, habían tendido un puente con Macri para acercarle la propuesta e intentar convencerlo.

El intento se frustró. El ex Presidente había rechazado desde su génesis el pacto político entre Larreta y Lousteau y no estaba dispuesto a aceptar las elecciones concurrentes, porque consideraba que la medida beneficiaría al radicalismo en detrimento de Jorge Macri, su primo, el candidato apoyado por Macri en la Ciudad.

Lousteau respaldó la decisión de Larreta sobre las elecciones concurrentes

Luego de cavilarlo durante días, Rodríguez Larreta consideró que las elecciones concurrentes era la mejor salida a la encrucijada porteña: “Siempre se pensó como una salida virtuosa. Converger con Mauricio en apoyar a un candidato único del PRO y al mismo tiempo de generar un marco de competencia que realce a JxC”, le dijo a Infobae un operador político larretista.

Al regresar de España ayer por la mañana, Rodríguez Larreta se reunió con su mesa chica. Fue un encuentro en Bolivar 1, antigua sede del Gobierno porteño. Asistieron Felipe Miguel, jefe de Gabinete, Fernando Straface, secretario General y de Relaciones Internacionales, Emmanuel Ferrario, vicepresidente 1° de la Legislatura, Christian Coelho, secretario de Medios, Eduardo Macchiavelli, secretario de Proyección Federal, Julia Pomares, jefa de asesores, Soledad Acuña, ministra de Educación. Un detalle es que a esa mesa política, que se reúne todos los lunes, suele ser invitado Jorge Macri. Sin embargo, ayer no estuvo. El ministro de Gobierno, junto con su primo, es uno de los principales objetores de las elecciones concurrentes.

El cónclave duró cerca de tres horas. Empezó pasadas las 10 y culminó a las 13. Durante ese tiempo, los funcionarios entraban y salían de uno de los salones de reuniones del histórico edificio. Rodríguez Larreta le manifestó a su equipo que estaba “tranquilo” con la decisión tomada y ordenó lineamientos políticos a seguir. Pese a la presión de los Macri, el jefe de Gobierno sostendrá las candidaturas de Fernán Quirós y Soledad Acuña. Ambos seguirán en carrera hasta que les indiquen lo contrario en Uspallata. Incluso, cuanto más pueda estirar esas postulaciones, ganará mayor poder de negociación ante el ex Presidente y Bullrich. “Si bajamos a Fernán y a Sole, no va a ser gratis”, advirtió un larretista de paladar negro ante la consulta de este medio.

Además, en la reunión de ayer por la mañana, el larretismo unificó la comunicación y determinó a los funcionarios que argumentarían en medios la defensa de la medida. “Los porteños vamos a votar tres veces en vez de seis (menos gasto) y, cumpliendo lo que manda la ley de la Ciudad (2018), vamos a elegir Jefe de Gobierno con Boleta Única Electrónica (como en 2015). No confundir el ruido de la política con cumplir la ley y mirar siempre a la modernidad”, sostuvo Straface desde su Twitter, en una publicación que retuiteó el video con el anuncio de Larreta.

“La boleta única es una herramienta que facilita a la gente votar y reduce costos innecesarios, además de agilizar la fiscalización”, se sumó Macchiavelli por la misma red social. “La boleta única es más poder a la gente y menos a la política. Siempre fue una bandera del PRO y de JxC a nivel nacional y en la Ciudad”, reforzó en el mismo eje Ferrario.

Pese a la presión de Macri, Rodríguez Larreta sostendrá las candidaturas a jefe de Gobierno de Fernán Quirós y Soledad Acuña.

Antes de difundir el video, Larreta la llamó a María Eugenia Vidal para contarle del anuncio. La ex gobernadora está alineada con Macri en este escenario y repudia la decisión del jefe de Gobierno. Fue una llamada breve. Vidal le aseguró a sus íntimos que el vínculo personal entre ambos se mantiene intacto, pese a la distancia política. A Macri no lo llamó porque ya conocían la respuesta del ex Presidente. En tanto, Macchiavelli se ocupó de comunicarse con Patricia Bullrich.

El larretismo analizó que la medida del jefe de Gobierno mostró “autoridad” y salidó “fortaleció” en la disputa de poder interna ante Macri y Bullrich. El alcalde porteño apuesta a consolidar JxC y a no abroquelarse en el PRO. “Patricia quedó bajo el ala de Mauricio”, aguijonearon en Uspallata.

No obstante, no subestiman la influencia y el poder de daño de Macri. El larretismo mantendrá la guardia alta y no descartan que el ex Presidente se incline públicamente por Bullrich. Es algo que hoy en el macrismo niegan.

Como suelen hacer los martes, un grupo de voceros y operadores del larretismo se reunirá mañana a la mañana en el búnker político de Rodríguez Larreta, en la calle Olazábal. Es un cónclave al que suelen asistir dirigentes como Augusto Rodríguez Larreta, hermano del alcalde y uno de sus armadores políticos, Silvia Lospennato, diputada nacioal del PRO, Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos; también Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de Macri y flamante asesor de campaña del larretismo. Además, son parte de esa mesa Straface, Macchiavelli, Ferrario, Coelho, Di Benedetto y Pomares.

Allí, el comando larretista unificará criterios de comunicación, harán un repaso de las repercusiones del anuncio sobre las elecciones concurrentes que hizo ayer el jefe de Gobierno y definirán pasos a seguir en la campaña. En tanto, el alcalde tendrá mañana una actividad en un cuartel de bomberos, como reconocimiento a la labor de ese servicio, y brindará una conferencia de prensa. Será la primera vez que hable en público tras difundir el video de ayer.

