Política

El PRO de Rosario pide que Adorni no asista al acto por el Día de la Bandera: “Da vergüenza, tiene que ser juzgado”

Anita Martínez, líder local del PRO, reclamó en Infobae al Regreso que el jefe de Gabinete no esté presente en Rosario, para resguardar el carácter simbólico de la ceremonia nacional

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Anita Martínez pidió a Javier Milei que no asista con Manuel Adorni al acto por el Día de la Bandera en Rosario

En una entrevista con Infobae al Regreso, la concejala Anita Martínez pidió al presidente que evite concurrir con Manuel Adorni al acto del 20 de junio en Rosario, reclamando preservar el sentido republicano de la fecha.

Durante su participación, Anita Martínez, referente del PRO en Rosario, dialogó sobre los preparativos del Día de la Bandera y su decisión de enviar una carta pública al presidente Javier Milei.

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Martínez remarcó la importancia de no transformar el evento en una disputa política: “Nuestro jefe de Gabinete lamentablemente no tiene los mismos valores que Manuel Belgrano. Entonces el mensaje es para nuestros hijos, el mensaje es para los chicos, el mensaje es para la nación”.

(Infobae en Vivo)
Martínez advirtió que la presencia de Manuel Adorni puede desviar la atención política, social y cultural del Día de la Bandera (Infobae en Vivo)

Martínez exigió a Milei dejar fuera a Adorni del acto del 20 de junio

La concejala del PRO sostuvo: “La verdad que Manuel Adorni da vergüenza”. Subrayó que el Día de la Bandera debe ser una jornada de unidad y respeto: “Es un pedido que le hago como rosarina al presidente para defender nuestros valores, para defender lo que significa para todos los rosarinos, no solamente vivir mejor, más seguros, con obras, con un gobernador que se puso las diez y que está defendiendo la ciudad de Rosario”.

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Martínez vinculó el reclamo a su tarea diaria y al sentido educativo de la fecha: “Hoy en la mañana, estando en el monumento nacional a la bandera que se pudo reinaugurar, donde las obras las termina tomando la provincia de Santa Fe porque Nación no pudo terminarlo, teniendo a muchísimos chicos que van a ir en el mes de junio más de 25 mil alumnos entre cuarto y quinto grado de todo el país, a jurarle lealtad a la bandera, a jurarle lealtad a la patria, a poder entender los valores que nos dejó Manuel Belgrano”.

Criticó con dureza al jefe de Gabinete: “Tiene que ser juzgado. Adorni es corrupto. ¿Queda alguna duda de eso?”, y justificó la carta pública: “Defender la República también significa alzar nuestra voz en los lugares donde trabajamos y tenemos una responsabilidad no solo política, sino social”.

(Infobae en Vivo)
Anita Martínez vinculó su pedido al valor educativo del Día de la Bandera y a la participación de más de 25 mil alumnos en el Monumento a la Bandera (Infobae en Vivo)

El PRO local y la disputa por el perfil de la celebración

Martínez anticipó que su planteo busca evitar que la presencia de Adorni opaque el sentido del acto: “Le estoy pidiendo públicamente al presidente de la nación que no asista con el jefe de Gabinete a los festejos del Día de la Bandera para evitar que la atención política, social, cultural salga del eje del Día de la Bandera y pase a estar focalizada sobre la figura del jefe de Gabinete”.

Consultada sobre el respaldo partidario, aclaró: “No hablé con Mauricio (Macri) todavía. Entiendo que vamos en el mismo sentido, porque tanto Fernando de Andreis como secretario general del PRO a nivel nacional y diputado nacional también ha hecho declaraciones en este sentido y tiene más que ver con lo que sentimos como argentinos, ¿no? Que dejen de agarrarnos de idiotas, que dejen de subestimarnos y que lo que no podemos poner en juego es, ante todo, la verdad, la historia de la Argentina”.

El PRO local planteó que la celebración del Día Nacional de la Bandera en Rosario debe ser una fiesta y no una pulseada política (REUTERS/Agustin Marcarian)
El PRO local planteó que la celebración del Día Nacional de la Bandera en Rosario debe ser una fiesta y no una pulseada política (REUTERS/Agustin Marcarian)

La concejala diferenció el rol de los funcionarios y defendió el valor de la ejemplaridad: “Más allá de que seas un jefe de Gabinete que te puede poner tu presidente. Yo quiero que esté el presidente de la nación. Pero también quiero decirle al presidente de la nación que lamentablemente este Manuel no es un buen ejemplo para nuestros hijos, no es un buen ejemplo para la sociedad”.

Martínez cerró destacó la magnitud de la convocatoria: “Esperamos que el Día Nacional de la Bandera en la ciudad de Rosario sea una fiesta y no una pulseada política”.

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