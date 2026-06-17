Política

Un concejal peronista de Entre Ríos atacó a golpes a un intendente durante una sesión del Concejo Deliberante

La discusión comenzó por el cobro de un canon a puesteros del Festival de Jineteada de la localidad de Pueblo Brugo, programada para el fin de semana

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La pelea en el Concejo Deliberante de Pueblo Brugo comenzó por el cobro de un canon a puesteros del Festival de Jineteada previsto para el fin de semana
La pelea en el Concejo Deliberante de Pueblo Brugo comenzó por el cobro de un canon a puesteros del Festival de Jineteada previsto para el fin de semana

El concejal del Partido Justicialista de Pueblo Brugo -localidad del departamento Paraná en la provincia de Entre Ríos-, Ariel Lemos, golpeó a puños al intendente Martín Ruiz durante una sesión del Concejo Deliberante, en una pelea que se desató por el cobro de un canon a puesteros del Festival de Jineteada previsto para el fin de semana.

El episodio ocurrió el último martes, en el recinto legislativo, cuando Ruiz se presentó ante el cuerpo para obtener precisiones sobre la modalidad de pago del derecho de instalación que deberán abonar los vendedores durante el evento, que se realizará este sábado y domingo en el predio de la ex fábrica de alpargatas de la localidad.

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La discusión escaló rápidamente: el concejal Lemos, compañero de espacio político del jefe comunal, le propinó golpes de puño en la oreja y el cráneo. “En la reunión se discutió esto y él intervino con una trompada. Yo me quedé y el debate continuó y se aprobó. Cuando vi que estaba sangrando, me retiré del lugar para hacerme atender”, relató Ruiz en declaraciones recogidas por El Entre Ríos.

El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a actualizar los montos cobrados a los puesteros del Festival de Jineteada
El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a actualizar los montos cobrados a los puesteros del Festival de Jineteada

El punto de fricción entre ambos fue concreto: la ordenanza aprobada por el Concejo establecía que los puesteros debían abonar el canon antes de las 13 horas del viernes, dentro del horario administrativo municipal. Ruiz se opuso de plano a esa condición. “Los puesteros no van a ir un día antes a pagar; pagan el mismo día que se hace la jineteada”, sostuvo el intendente ante el cuerpo deliberativo, según informó El Entre Ríos.

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El mandatario argumentó que nadie se acerca al municipio exclusivamente para ese trámite, sino que lo realizan en el momento en que se instalan en el predio.

Tras la agresión, Ruiz radicó una denuncia por lesiones en la dependencia policial de Pueblo Brugo y se sometió a una constatación médico-policial en la Comisaría Cerrito. “Recibí atención médica y me hice una placa. Me duele la parte del ojo y voy a hacerme otro estudio”, detalló el propio intendente.

Según informó Elonce, Lemos también presentó su propia denuncia, por lo que las actuaciones judiciales quedaron cruzadas entre ambos funcionarios.

El trasfondo del conflicto, según Ruiz, tiene que ver con la organización del evento en sí. “Lo que me da bronca son los cuestionamientos. Saqué a licitación la doma, no pusimos plata del municipio para no tener compromiso, porque no podemos gastar y no sabemos si la vamos a recuperar”, afirmó el jefe comunal en declaraciones a El Entre Ríos.

El mandatario del Partido Justicialista describió la situación como evitable: “Es una situación lamentable, no valía la pena. No estábamos tratando un tema complicado ni mucho menos”. Con cierta resignación, agregó: “Con el perdón de la palabra, fue una boludez”.

El Concejo Deliberante continuó el debate y aprobó la ordenanza que autoriza al Ejecutivo municipal a actualizar los montos cobrados a los puesteros. Las actuaciones policiales iniciadas por ambas partes están en curso para determinar las circunstancias del enfrentamiento y las eventuales responsabilidades.

En Villa Gesell agredieron a concejales que votaron contra el presupuesto municipal

En Villa Gesell, concejales opositores denunciaron agresiones físicas dentro del recinto tras votar en contra del presupuesto municipal 2026 (Mila Manfredi en X)

Clarisa Armando, concejal del PRO en Villa Gesell, fue la principal damnificada de una sesión que terminó en violencia, cuando ediles opositores a la gestión del intendente Gustavo Barrera recibieron agresiones físicas dentro del recinto tras votar en contra del presupuesto municipal para 2026. El episodio quedó registrado en videos que circularon por redes sociales y generó el repudio inmediato del PRO y de La Libertad Avanza.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Armando describió que el debate transcurrió “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente y los funcionarios y por el sindicato de camioneros”. El rechazo del presupuesto fue la chispa que encendió las agresiones.

“Primero dentro del recinto y después cuando tuvimos que salir. Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia, nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, relató Armando.

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