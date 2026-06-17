Política

Guiño a Sturzenegger desde el Senado: se dictaminó la ley “Hojarasca” y quedó lista para su sanción

La iniciativa avanzó en Asuntos Constitucionales y Legislación General. Las últimas firmas se obtuvieron horas más tarde. Diputados ya aprobó el proyecto y quedó listo para su aprobación definitiva

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El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (Infobae en Vivo)
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger (Infobae en Vivo)

Las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado dictaminaron esta tarde ley “Hojarasca” que ya aprobó Diputados y que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Con la firma del despacho de mayoría -las últimas rúbricas, varias horas después del encuentro-, quedó a tiro de ser sancionada.

En mayo pasado, la iniciativa que elimina 58 normas, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales” obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones en la Cámara baja. Las comisiones que debatieron esta tarde son presididas por oficialistas: Agustín Coto (Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (Legislación General).

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"Hojarasca" agrupa las eliminaciones en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Entre las normas a derogar figuran las de azotes -del siglo XIX-, de microfilmación, de mochileros, y de regulaciones sobre laboratorios públicos que, según la administración central, nunca crearon nuevos establecimientos ni asignaron fondos.

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Hombre barbudo en traje oscuro habla en micrófono. A su derecha, mujer rubia mira tableta. Mesa con documentos, jarras de agua. Fondo azul con logo Senado
Los libertarios y titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General de la Cámara alta, Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente (Prensa Senado)

Por otra parte, el texto que llegó al recinto de Diputados incorporó modificaciones en comparación con el primer documento que desde Balcarce 50 se mandó al Congreso. Por solicitud de distintos sectores, el oficialismo excluyó la Ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina para cooperativas. También preservó la 20.959, que otorga la credencial de libre circulación a parlamentarios, y se mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación.

La iniciativa tiene un historial accidentado. Presentada por primera vez en 2024, perdió estado sin ser tratada en el recinto. El Ejecutivo la reenvió en marzo pasado. Obtuvo dictamen en abril y, en medio de la controversia por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consiguió aprobarse en mayo.

Qué se dijo en el plenario

Desde La Libertad Avanza, la ex macrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) señaló que la ley Hojarasca “cumple con una de las responsabilidades del Congreso, que es revisar periódicamente aquellas normas que ya perdieron su razón de ser”.

En tanto, el senador oficialista y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis), aseguró que el proyecto “viene a dejar en claro la infinidad de leyes que ya se han vuelto obsoletas y vetustas a través del avance la tecnología y los cambios”.

(Infobae en Vivo)
El senador oficialista y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (Infobae en Vivo)

No fue una buena tarde para la jefa libertaria, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), quien dio a entender un supuesto adiós a la libre circulación y de legisladores como algo que contenía el articulado, pero ello es falso: en Diputados se mantuvo ese beneficio y el dictamen de esta tarde valida esa decisión.

El que criticó la propuesta del oficialismo -en el espíritu no pareció tan en desacuerdo- fue el cristinista Martín Soria (Río Negro), quien observó: “El Congreso tiene una comisión permanente de Digesto Jurídico que actualiza las normas y, si esas normas son obsoletas, las deroga”. Lo que sí queda claro es que, entre lo que comentó y lo que se discute ahora, algo se trabó hace tiempo. En una línea similar se mostró su ex colega -y de nuevo ex kirchnerista- Carolina Moisés (Jujuy).

Voltereta con un pliego militar

Sin debate, la comisión de Acuerdos se reunió para analizar el pliego de ascenso de grado del titular de la Casa Militar y general de brigada, Sebastián Ibáñez, quien es defendido a rajatabla por el Ejecutivo. Como ningún legislador quiso hacer uso de la palabra, se pasó rápido a la firma del dictamen.

El inconveniente fue que, como no sumó rúbricas de aliados, hasta pasadas las 16 no se había convertido en un despacho de mayoría. No le pareció lo mismo a la dirección de comunicación del Senado, que envió un comunicado con un grosero error y, a los pocos minutos, apuró una fe de erratas. Lo ocurrido no invalida que en los próximos días se salde este asunto y se obtenga el dictamen en cuestión. Si no, quedará en espera. Pasadas las 20 de este miércoles, las firmas seguían sin aparecer.

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