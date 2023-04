Macri dio por terminado el conflicto en el PRO para que no afecte a JxC, pero advirtió que Larreta no respetó a Vidal y Bullrich

Mauricio Macri habló en el encuentro del Consejo Internacional de Comercio y Producción (Cicyp)

Mauricio Macri dio por cerrada la pelea que se desató con Horacio Rodríguez Larreta por las elecciones porteñas, con la mente puesta en evitar el daño a Juntos por el Cambio, aunque cuestionó que el jefe de Gobierno “no haya trabajado en equipo y no haya decidido en equipo, respetando a las dos candidatas a presidente, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich”. Aun así, el ex mandatario pareció poner paños fríos al conflicto: “Ya está, ahora hay que seguir trabajando”.

Lo dijo ante unos 270 empresarios que participaron del encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en La Rural, en medio de una gran expectativa por lo que iba a decir sobre el enfrentamiento en el PRO que escaló vertiginosamente desde el lunes cuando Larreta anunció el sistema de elecciones concurrentes para votar en la ciudad de Buenos Aires.

La pelea Macri-Larreta estuvo en los corrillos del cóctel que precedió al almuerzo, en el restaurante principal del predio de Palermo, y se mantuvo latente hasta que el ex mandatario habló del tema al responder una de las preguntas de los asistentes. El ex jefe del Estado no eludió la respuesta, aunque no cargó las tintas contra el jefe de Gobierno, sin dejar de resaltar que éste “se había equivocado”.

Hasta que contestó la pregunta más esperada, en las mesas se interpretó a la luz de la feroz interna del PRO cada palabra que había utilizado Macri en su discurso. Así, algunos entendieron que aludió a Rodríguez Larreta cuando habló de “la generación de una corriente de líderes en todos los sectores que se olvidaron de lo más lindo que tiene la vida, que es la épica, la gesta, el soñar, y lo único que tuvieron como norte es “la mía está, ¿dónde está la mía?” No me importa el conjunto, solamente cuenta si yo me salvo o no me salvo”. Otros, en cambio, entendieron que le daba una ayudita a Bullrich cuando señaló: “Si ahora tenemos de una vez por todas el coraje de hacer lo correcto, que es lo contrario a lo políticamente correcto, el futuro es nuestro”. ¿Alguno habrá tenido razón?

Macri repitió cinco veces la palabra “coraje” en sus más de 5.000 palabras utilizadas al hablar ante los empresarios, aunque no es un dato nuevo. Los miembros del círculo rojo no lo recibieron de manera entusiasta ni lo llenaron de aplausos, aunque disfrutaron las apelaciones del ex presidente a cambiar de manera estructural las causas de la crisis en la Argentina, sobre todo cuando criticó “el déficit, los impuestos confiscatorios y las regulaciones para unos pocos”. Allí sí hubo gestos de aprobación.

La recepción al ex mandatario seguramente hubiera sido distinta si no hubiera renunciado a competir en las elecciones. Llamó la atención la poca cantidad -y calidad- de aplausos ante un discurso que sintonizaba perfectamente con el pensamiento promedio de los empresarios presentes. Habrá que ver cómo reacciona esta platea preferencial cuando en el mismo lugar hablen Larreta y Bullrich.

Noticia en desarrollo