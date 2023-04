Analistas evaluaron la decisión de Larreta y la reacción en el PRO: “Macri quiere gobernar solo el Maxikiosco”

Horacio Rodríguez Larreta (REUTERS)

La decisión de Horacio Rodrígue Larreta de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires generó una hecatombe política en Juntos por el Cambio (JxC) y principalmente en el PRO. La definición provocó la ira de Mauricio Macri, quien salió a cruzar al jefe de Gobierno. “Qué profunda desilusión”, catalogó el ex presidente en un posteo de Twitter en el que retuiteó un comentario que había hecho la diputada nacional María Eugenia Vidal, otra de las presidenciables del partido amarillo que cuestionó la medida.

Se trata de una decisión que cambia el escenario político opositor y consolida la disputa por el liderazgo dentro de JxC. Ante este esquema, Infobae consultó a analistas políticos y expertos en estudios electorales sobre el efecto y las consecuencias de la medida de Rodríguez Larreta y la reacción de Macri y el resto de los actores políticos preponderantes en la coalición.

En diálogo con Infobae, el escritor, periodista y analista político Jorge Asís no duda en su diagnóstico. “Es una equivocación de Mauricio Macri”, responde categórico el autor de “Diario de la Argentina” y detalla: “El ex presidente está arrepentido de haber arrugado. Macri hoy tiene un destino de ‘jarrón chino’. Pero Argentina no está para creerse que se puede ser un (José María) Aznar; acá te fuiste y fuiste”.

Asis considera que Macri “lo que no entiende es que Larreta se emancipó” y sostiene que el objetivo político del fundador del PRO es “mantener la coalición JxC con los radicales de adorno y gobernar solo el maxikiosco de la Capital, con un frente de partiditos, como si fueran Compromiso por el Cambio”.

Ayer por la mañana, antes de que Rodríguez Larreta llegara a la Argentina de su viaje a España, sin oficializar los detalles del video con el que anunció la convocatoria a elecciones concurrentes, Macri salió a cruzar al jefe de Gobierno en una entrevista con Radio Rivadavia. “No creo que Horacio haga eso. No hay que cambiar las reglas en años de elecciones. No me llamó para consultarme”, le recriminó el ex mandatario. Al respecto, Asís considera que políticamente esa reacción “es un error porque ese gesto, supuestamente de estadista, de borrarse e inmediatamente avanzar tanto contra uno de sus eventuales sucesores, comete el imperdonable error de debilitarlo”.

Jorge Asís criticó la reacción de Macri de cruzar a Larreta por convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad (Cristian Gastón Taylor)

El escritor cataloga a la reacción de Macri un gesto “emocionalmente calabrés” y sostiene que “tanta virulencia debilita a uno de sus sucesore. Y entonces, si en este momento Larreta declina, pierde identidad. Por lo tanto, la respuesta de Macri obliga al jefe de Gobierno a mantener su decisión, porque si cede y le da la razón al ex Presidente, queda totalmente deslegitimado”.

- ¿Considera que la reacción de Mauricio Macri fortalece la candidatura de Jorge Macri en la Ciudad?

- No, no es la mejor forma. Porque Larreta, según mi información probablemente mala, perfectamente puede apoyar a Jorge Macri; es una cuestión de negociación. El problema lo tienen en la provincia de Buenos Aires, donde tendrían que ir con candidato único y, por su puesto, en Macri, Bullrich y Vidal no hay la reciprocidad que pide Larreta con respecto a la Ciudad.

Para Asis, Macri se quiere “desprender” del radicalismo. “A mi criterio, Mauricio hoy es casi un discipulo de Javier Milei. Macri quisiera hablar como Milei”, opinó el analista político. No obstante, asegura que la próxima elección va a ser definida por el “centro político”. “La sociedad no está para los extremos”, argumentó en ese eje.

Piensa que la expresión de Macri fue de “manera histérica” y considera que la postura de Macri, Bullrich y Vidal consolida al alcalde porteño. “Porque si Larreta abandona esta tesitura, directamente no puede tener legitimidad como candidato”.

Por su parte, el analista y consultor político Federico González evaluó que detrás de la decisión sobre la elección concurrente en la Ciudad hay una “disputa” por el liderazgo de JxC. “Macri se corrió, pero sigue estando. Y Larreta y Bullrich se mueven como dos líderes emergentes”, se explayó ante la consulta de este medio.

En sintonía con Asis, Gonzáles cree que “a Rodríguez Larreta no le quedaba otra. Era matar o morir”. Sin embargo, se diferenció: “Me parece que las consecuencias para el jefe de Gobierno serán desfavorables. Si no lo hacía, quedaba como débil. Pero es un acto de legitimación confuso, porque dentro del PRO no lo favorece”. Y sentenció: “Quedó como si fuera un traidor”.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich

Al mismo tiempo, el consultor político observa que “está bien lo que hizo Macri”. Y se interpela: “¿Qué iba a hacer, si no? Porque él considera que Larreta está poniendo en riesgo la supervivencia del espacio”. En esa línea, considera que el alcalde porteño “quedó muy solo en este escenario”.

La mirada de los expertos en estudios electorales

En paralelo al trasfondo político de la decisión de Rodríguez Larreta, también hay una variable institucional que abre interrogantes. Es que la medida dispone que se adotpen dos instrumentos de votación distintos para la elección: Las candidaturas nacionales, presidente y diputados, se votarán con la lista sábana tradicional. Mientras que, por separado, se implementará la Boleta Única Papel para elegir los cargos de la Ciudad: jefe de Gobierno y legisladores.

Alejandra Perícola es abogada, politóloga y directora del Observatorio electoral de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Miguel De Luca es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Bolonia y docente de la misma carrera en la UBA. Ambos son expertos en sistemas electorales y estudio comparado de elecciones. Los dos aportaron su mirada a Infobae respecto al sistema de votación que ejecutará la Ciudad en los próximos comicios.

“La legislación de la Ciudad habilita al jefe de Gobierno a adoptar este instrumento de votación. No implica reformar ninguna regla electoral. Y, además, lo hace en un contexto en el que varios gobernadores tomaron la decisión de desdoblar los comicios provinciales”, analizó De Luca. Al respecto, Perícola opinó que “es el sistema más factible, porque es sencillo de usar y es rápido el escrutinio. Además, Es una decisión acertada, porque la Boleta Única Electrónica ya se usó en CABA. Entonces, los votantes, las autoridades de mesa y los fiscales ya han sido capacitados para usar ese sistema”.

A su vez, la directora del Observatorio electoral de la UBA considera que la elección concurrente “refuerza la autonomía porteña”. En relación con el “efecto arrastre” que genera el uso de listas sábanas, Perícola opinó que “es una tendencia que está comprobada”, aunque matizó: “Puede ser que en algunas comunas los electores tengas preferencias distintas respecto de las categorías nacionales con las locales”. Por su parte, De Luca señaló que “el electorado porteño está muy informado y tiene un alto nivel de participación” como para poder adaptarse a este esquema de sos instrumentos de votación en paralelo.

Otro aspecto que analizó De Luca fue el efecto que esta decisión puede tener al nivel de los partidos políticos. “La medida será más ventajosa para algunos partidos políticos que para otros”, opinó el politólogo. “Candidatos como Jorge Macri, quien a priori tenía un escenario que le resultaba más sencillo -por el arrastre nacional-, ahora tendrán que hacer un esfuerzo más. Lo mismo en el caso de los candidatos de Milei, porque se suponía que su candidatura presidencial arrastraba a los cargos menores”, sostuvo el docente de la UBA.

Respecto a la reacción de Macri y una parte del PRO tras conocerse la decisión de Larreta, Perículo observó que “hay una especie de fisura en JxC, especialmente en el PRO. Pero entiendo que como está armada la coalición, van a terminar acomodándose para mantener el frente.” Por su parte, De Luca analizó que la respuestatiene del ex Presidente tiene que ver con que “el PRO tiene como epicentro ala Ciudad. Todo surgió desde la Capital. Los dirigentes más competitivos del partido surgieron ahí y luego fueron trasplantados en otros distritos. Macri identifica a la Ciudad como el reducto que no hay que perder”.

En cuanto al escenario que se abre a partir de ahora, De Luca señaló que el PRO “está en un problema mucho mayor y no encuentra un estilo de campaña unificado ni tiene la disciplina partidaria que tenía cuando Macri era el líder”. Para el politólogo cuando el ex Presidente Macri ejercía el liderazgo “indiscutido” del PRO, “el partido avanzó muchísimo hacia su institucionalización”. Y concluyó: “Antes el poder estaba concentrado en pocas manos, hoy eso no está y el nivel de conflicto inter partidario es más importante”.

Seguir leyendo: