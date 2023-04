Carlos Bianco desafió a Aníbal Fernández: “Que se presente en las PASO para gobernador con Alberto de presidente”

Carlos Bianco, jefe de asesores del gobierno bonaerense

En el marco de los debates por la ola de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, el jefe de asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco, respondió este miércoles las críticas del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y lo desafió a “que se presente en las PASO para gobernador con Alberto como candidato a Presidente”.

Todo comenzó cuando el funcionario nacional cuestionó a su par bonaerense, Sergio Berni, después de los disturbios durante la protesta tras el asesinato de Daniel Barrientos, conductor de la línea 620, en el partido de La Matanza.

“Hablé con él el día que pasó esto (el crimen del chofer de colectivo), le escribí nueve veces y no me respondió. Hice captura la pantalla, se la envié y le dije ‘che, si no tenés ganas de hablar, no hablés, listo, hacé lo que quieras’. Ayer me entró un mensaje que decía: ´Uy, perdón, no te había visto´. Yo tampoco porque tenía el mensaje archivado y miro, veo que era este y le respondí”, explicó Aníbal Fernández.

Durante una entrevista en Radio con vos, también criticó a Kicillof, al señalar que “dice una cosa que lo muestra como un profundo desconocedor de lo que sucede” en su propio distrito cuando reclama por más presencia de las fuerzas federales.

Aníbal Fernández había dicho que Axel Kicillof es un "desconocedor" de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires

Lo que plantea él es ´nosotros estamos tratando de tener 6 mil hombres en la Provincia´. ¡Hay más de 6 mil repartidos en todos los distritos! Desde hace un buen tiempo, con lo cual él desconoce lo que está sucediendo y lo que estamos haciendo desde fines de 2021, fue la presencia en todas las estaciones en donde bajamos el delito a un número importantísimo”, agregó.

Más tarde, en declaraciones a ese mismo medio, el jefe de asesores del gobernador bonaerense, le contestó: “Yo fui testigo desde mi época de Jefe de Gabinete, y sé que siguió sucediendo lo mismo con el pedido que hizo la provincia respecto de la presencia de gendarmes. Lo que sí es cierto es que le pedimos 20 mil veces al ministro Fernández que nos digan dónde están esos gendarmes para poder trabajar articuladamente desde la provincia”.

“Nosotros no sabemos porque nunca nos lo dijeron. No sabemos si están haciendo algún procedimiento en las calles, en algún retén, realmente no lo sabemos. Sería tan fácil como enviar un excel o un mapa interactivo mostrándonos dónde están esos gendarmes”, advirtió.

En este sentido, Bianco defendió la gestión del mandatario bonaerense al considerar que “no debe haber alguien que haya recorrido y conozca tanto” el distrito como Kicillof, y detalló que esta semana estuvo en las localidades de Navarro, General Rodríguez, Bolívar y 25 de Mayo.

“Yo tengo un profundo respeto por Aníbal, pero me parece que estas declaraciones no suman para nada. Quizás él conoce más la provincia que el gobernador. En ese caso, Aníbal se podría presentar a una PASO para gobernador de la provincia. Es más, podríamos pensar una fórmula, ahora que se habla de una PASO a nivel nacional y provincial, podría ser Fernández presidente y Fernández gobernador. Los Fernández, sería la fórmula”, comentó con tono jocoso.

