Eugenio Burzaco le respondió a Sergio Berni: “No voy a llamar a quien me quiere insultar”

Eugenio Burzaco salió al cruce de los dicho de Sergio Berni y aseguró que "quiere inventar otra realidad"

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Burzaco, salió hoy al cruce de su par bonaerense, Sergio Berni, quien aseguró que lo insultaría si se comunicaba con él, que sufrió una “emboscada” cuando se hizo presente en la marcha por el crimen del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza y que el PRO estuvo atrás del ataque.

“No voy a llamar a quien me quiere insultar, traté de comunicarme pero dio este mensaje que se hizo público. Y la verdad que el diálogo depende de dos personas que quieran conversar y mejorar la seguridad de los vecinos, que para eso nos han convocado”, manifestó Burzaco en diálogo con radio Mitre.

Asimismo, el ministro porteño también hizo referencia a la teoría de Berni sobre una planificación detrás de los sucedido en su contra. “Me parece una teoría conspirativa. Acá hay una realidad, y el foco tiene que estar puesto sobre el colectivero muerto. Berni se presentó en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad sin avisar, y no es que tuvo un diálogo con la gente, sino que fue recibido con golpes y piedrazos. Mi responsabilidad es la de cuidar a los vecinos y lo que hice fue actuar con determinación y sacar a Berni del lugar. No fue aprehendido y de hecho se lo llevó hasta su auto y él se fue al (Hospital) Churruca”, explicó el funcionario de la Ciudad.

Sergio Berni aseguró que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se lo llevó "detenido" del lugar donde sufrió el ataque (Foto: Aglaplata)

Berni, en diversos reportajes, aseguró que fue retirado del conflicto con los choferes de colectivos en calidad de “detenido” por la Policía de la Ciudad y que la Infantería intervino “justo cuando estaba por llegar a un acuerdo”.

“Me parece que los hechos hablan por sí solos, si después quiere inventar otra realidad, es eso, un invento. Yo no quiero polemizar con Berni, ni perderme en esta lógica. Nosotros actuamos como correspondía, sacamos a la persona que estaba en peligro, a él y los otros funcionarios que había. La policía actuó bien y de hecho tuvimos ocho policías heridos. No nos avisó que iba a ir, por lo que no pudimos organizar un operativo previo, tuvimos que salir a responder en el momento ante la situación que estaba totalmente desbordada”, sostuvo Burzaco.

Quien también salió al cruce de los dichos de Berni fue el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Las imágenes son contundentes. La Policía de la Ciudad lo salvó de una situación muy violenta y grave y él, en vez de agradecer con humildad, quiere putear al ministro”, afirmó ayer en declaraciones a Fm Blue.

Horacio Rodríguez Larreta respaldó al ministro Eugenio Burzaco ante las acusaciones de Sergio Berni

Un policía sancionado y la seguridad en los colectivos

Burzaco, además, hizo referencia al oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que golpeó con su escudo en la cara a un chofer que hablaba con uno de sus colegas. “Se le inició un sumario administrativo y se lo castigará en función de lo que ha hecho”, aclaró el ministro porteño.

No obstante, el funcionario también habló de la situación de la seguridad en los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires. “Nosotros hacemos controles periódicos y tenemos el anillo digital para evitar el delito interjurisdiccional. Ayer hablé con el líder del sindicato, por el tema cámaras y me consultó sobre la permanencia de gendarmes en los colectivo, hasta generar un marco de mayor tranquilidad. Lo importante es encontrar soluciones tecnológicas que permitan resolver el tema de una manera permanente”, sostuvo.

Burzaco sostuvo que buscan soluciones tecnológicas para brindar seguridad dentro de los colectivos de la Ciudad

Y agregó sobre la inseguridad: “Ha ido empeorando, cada vez con mayor violencia. Hace tiempo que venimos diciendo que si uno no da la pelea contra el poder narco el problema de fondo no se soluciona. Durante cuatro años lo hicimos y en lugares como Rosario bajamos de 270 homicidios a 120. Se generaron resultados con presencia de Gendarmería, metiendo preso a Los Monos y trabajando fuertemente para desactivar esta banda de criminales. Lamentablemente en este Gobierno eso se discontinuó y el problema está a la vista. Y no solo en Rosario, en el Gran Buenos Aires, en Córdoba... Si queremos detener el avance narco, tenemos que ser muy duros con ese poder”.

